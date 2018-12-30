Экономика
Суд принял к производству иск Промсвязьбанка к бывшим руководителям
Суд принял к производству иск Промсвязьбанка к бывшим руководителямВедомости10:34
Арбитражный суд Москвы принял к производству иск Промсвязьбанка, который требует взыскать с бывших основных владельцев банка братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых и экс-руководства более 282 млрд руб. Предварительное судебное заседание назначено на 21 февраля, следует из картотеки дел.
Ведомости10:34
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 11:23, Ашберн
Спорт
Сергей Устюгов выиграл лыжную гонку на «Тур де Ски»
Обновлено в 10:20
Происшествия
Полиция задержала попутчика пропавшей женщины-водителя BlaBlaCar
Полиция задержала подозреваемого в причастности к исчезновению 29-летней женщины, пропавшей во время поездки в Тулу, сообщает 30 декабря «РИА Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка СК Юлию Иванову.
Обновлено в 04:55
Политика
Свидетельствовавшая против Улюкаева подчиненная стала замминистра
Бывшая подчиненная экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева Ольга Тарасенко, которая была одним из свидетелей обвинения по его делу, стала заместителем главы ведомства.
Обновлено в 10:45
Происшествия
В центре Петербурга Mercedes сбил шесть пешеходов
На Невском проспекте в Петербурге Mercedes вылетел на тротуар и сбил шесть человек, сообщает в воскресенье пресс-служба регионального управления ГИБДД.
Обновлено в 10:59
Политика
МИД РФ не получал жалоб от Би-би-си из-за утечки данных журналистов
Министерство иностранных дел РФ не получало никаких обращений от британской вещательной корпорации «Би-би-си» в связи с публикацией в соцсетях данных о ее сотрудниках.
Обновлено вчера в 21:13
Происшествия
В Химках эвакуировали торговый центр «Мега»
В Химках эвакуировали торговый центр «Мега» из-за подозрительного предмета, передает ТАСС 30 декабря со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.
Обновлено в 10:38
Транспорт
МВД предложило изменить правила регистрации автомобилей
МВД подготовило поправки в правила регистрации транспортных средств.
Обновлено вчера в 14:30
Спорт
Лагно выиграла чемпионат мира по блицу
Российская шахматистка Екатерина Лагно стала победительницей чемпионата мира по блицу, который проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:44
Шоу-бизнес
Актриса из «Уральских пельменей» рассказала о распаде коллектива
Актриса шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова рассказала о проблемах в коллективе.
Обновлено в 04:30
Политика
Кузнецова сопроводит вылетающих из Ирака российских детей
Обновлено в 10:16
Армия и оружие
Опубликовано новое видео испытаний «Авангарда»
Минобороны опубликовало новые кадры испытательного пуска ракеты комплекса с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком «Авангард».
Обновлено в 05:11
Происшествия
В ДТП в Финляндии погибла семья из России
На севере Финляндии при столкновении легкового автомобиля и грузовика погибла семья из России.
Обновлено в 08:42
Происшествия
На Южном Урале четыре человека погибли в автокатастрофе
"В аварии водитель Nissan и два пассажира погибли, погиб также и водитель Chevrolet", — рассказали в пресс-службе регионального МВД.
Обновлено в 07:55
Политика
Тысячи сербов приняли участие в протестном шествии в Белграде
В митинге, состоявшемся 29 декабря, участвовали несколько тысяч человек.
Обновлено в 03:15
Экономика
Новые тарифы ОСАГО начнут действовать 9 января
Минюст зарегистрировал указание ЦБ о расширении тарифного коридора в ОСАГО на 20% вверх и вниз - диапазон ставок базового тарифа составит 2746-4942 рублей вместо нынешних 3432-4118 рублей.
Обновлено вчера в 10:30
Спорт
Карлсен выиграл чемпионат мира по блицу
Обновлено в 10:29
Политика
Порошенко отказался от празднования Нового года на Мальдивах
Обновлено в 09:01
Энергетика
«Нафтогаз» подсчитал сумму финансовых претензий к «Газпрому»
«Нафтогаз Украины» требует пересмотреть тарифы «Газпрома» на транзит газа в 2018-2019 годах и намерен взыскать с российской компании $11,6 млрд в качестве компенсации за «недоимки», написал председатель правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев в статье для «Экономической правды».
Обновлено в 04:41
Транспорт
В Москве открылась станция «Савеловская» Большой кольцевой линии метро
Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье открыл новую станцию метро "Савеловская" Большой кольцевой линии, которая станет частью одноименного транспортно-пересадочного узла (ТПУ).
Обновлено в 06:34
Авто
Газета составила топ-10 новинок российского авторынка в 2018 году
«Российская газета» составила рейтинг автомобилей, представленных на российском рынке в 2018 году.
Обновлено в 10:37
Политика
Лукашенко объявил союз Белоруссии и России состоявшимся
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего коллегу из России Владимира Путина с Новым годом и Рождеством и отметил, что союз двух стран можно считать состоявшимся, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
Обновлено в 08:06
Общество
Российский берег завалило селедкой
На берег острова Итуруп (Курильские острова) выбросило тысячи селедок.
Обновлено в 05:49
Происшествия
На Колыме из-за аварии без электричества остались более 5 тыс. человек
Из-за аварии на электросетях в Магаданской области без электроснабжения остались более 5 тыс. человек.
Обновлено в 00:53
Общество
Власти Бали повысили уровень опасности из-за извержения вулкана
Обновлено в 10:10
Армия и оружие
Британия откроет новые военные базы после Brexit
В течение нескольких лет после выхода из Евросоюза Великобритания собирается расширить военное присутствие за рубежом – в Юго-Восточной Азии и в районе Карибского бассейна.
Обновлено в 03:59
Происшествия
В аэропорту Ростова-на-Дону задержан дебошир за удар бортпроводника
Как отмечается, нарушителя доставили в в дежурную часть, где составили протокол об административном правонарушении "Появление в общественных местах в состоянии опьянения".
Обновлено в 05:39
Происшествия
Массовая драка около бара в Петербурге попала на видео
В сети появилось видео массовой драки, произошедшей около одного из баров на Думской улице в Петербурге, сообщают "Невские новости".
Обновлено в 06:02
Политика
Роскомнадзор сообщил о готовности Twitter обсудить хранение данных
Представители Twitter в январе 2019 года приедут на встречу в Роскомнадзор, чтобы обсудить исполнение закона о переносе персональных данных россиян на территории страны.
Обновлено в 06:44
Политика
На Украине доля украинского языка на ТВ достигла 92%
"Доля украинского языка, согласно требованиям законодательства, в эфире общенациональных телеканалов составляет в среднем 92%, в эфире общенациональных радиостанций - 86%", - написал он в Facebook.
Обновлено в 10:01
Политика
Лавров: Россия примет меры, если США разместят ракеты в Европе
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия отреагирует на размещение в Европе американских ракет, если это будет запрещено Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 07:35