Экономика
Суд принял к производству иск Промсвязьбанка к бывшим руководителям
Суд принял к производству иск Промсвязьбанка к бывшим руководителямВедомости10:34
Арбитражный суд Москвы принял к производству иск Промсвязьбанка, который требует взыскать с бывших основных владельцев банка братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых и экс-руководства более 282 млрд руб. Предварительное судебное заседание назначено на 21 февраля, следует из картотеки дел.
Ведомости10:34
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Энергетика
«Нафтогаз» подсчитал сумму финансовых претензий к «Газпрому»
«Нафтогаз Украины» требует пересмотреть тарифы «Газпрома» на транзит газа в 2018-2019 годах и намерен взыскать с российской компании $11,6 млрд в качестве компенсации за «недоимки», написал председатель правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев в статье для «Экономической правды».
Обновлено в 04:41
Финансы
Рубль за 2018 год снизился к доллару на 17,5%
Рубль за 2018 год снизился к доллару на 17,5%, до 69,8175 рубля. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Обновлено вчера в 16:20
Экономика
Туроператор «Атурис-тур» под Новый год объявил о прекращении работы
Обновлено вчера в 18:28
Экономика
Железная дорога к Крымскому мосту подорожает на три миллиарда
Стоимость строительства железнодорожных подходов к Крымскому мосту вырастет почти на три миллиарда рублей.
Обновлено в 02:18
Финансы
Сбербанк решил повысить ставки по рублевым вкладам в новогодний период
Крупнейший российский банк — Сбербанк — повысил ставку по новогодним вкладам. Об этом 29 декабря сообщается на сайте кредитной организации.
Обновлено вчера в 23:14
Экономика
Финансовая группа «Будущее» распродает свои НПФ
Финансовая группа "Будущее" продала инвесткомпании "Ленинградское адажио" 100% акций входящих в группу НПФ "Образование" и НПФ "Социальное развитие", а также 49% акций головного фонда группы НПФ "Будущее", следует из раскрытой ФГ информации.
Обновлено в 07:35
Экономика
Экс-премьер Украины предупредил о последствиях «помощи» от МВФ
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров предупредил о тяжелых последствиях, с которыми вскоре столкнется Украина из-за долга перед Международным валютным фондом (МВФ).
Обновлено в 03:50
Экономика
В Алтайском крае сохраняются минимальные розничные цены на топливо
«По состоянию на 24 декабря среди регионов СФО Алтайский край занимает первое место по минимальной стоимости дизельного топлива, второе место по бензину марки Аи-95 и пятое место по бензину марки Аи-92», — говорится в сообщении.
Обновлено 27 декабря в 23:38
Экономика
Росстат улучшил оценку ВВП России в 2016 году
Росстат сегодня опубликовал очередную уточненную оценку динамики ВВП России за предыдущие годы.
Обновлено вчера в 11:15
Экономика
Что делать, если вам не хватает зарплаты
По данным соцопросов, каждый третий россиянин считает, что ему не хватает зарплаты на основные нужды.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика
Рабочую группу по борьбе с бедностью создали в Нижегородской области
В Нижегородской области создали рабочую группу для реализации пилотного проекта по снижению уровня бедности.
Обновлено вчера в 10:44
Экономика
Александр Роднянский заплатит за A Company
Суд обязал AR Films выплатить $2 млн После банкротства A Company, ранее принадлежавшей структурам Александра Роднянского, продюсер столкнулся с требованиями кредиторов.
Обновлено вчера в 13:58
Экономика
2019 год не ожидают лёгким для России. «Для этого нет предпосылок»
Свой прогноз на наступающий год специально для ИА REGNUM дал президент Уральской торгово-промышленной палаты (УТТП) Андрей Беседин.
Обновлено вчера в 22:47
Экономика
Путин поручил создать банк для финансирования строительства домов
Президент России Владимир Путин выступил с идеей создать банк для финансирования строительства многоквартирных домов.
Обновлено вчера в 09:19
Экономика
Ущерб пострадавшим от протестов во Франции оценили в 200 млн евро
Страховые выплаты полагаются автовладельцам и собственникам ресторанов и магазинов, чьё имущество пострадало при акциях «жёлтых жилетов».
Обновлено в 05:58