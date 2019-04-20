Суд принял еще одно решение в пользу Коломойского по делу «Приватбанка»Газета.Ru 16:06

Как отмечается, третье решение в пользу Коломойского по "Приватбанку" было принято в субботу, 20 апреля. Однако пока решение суда в силу не вступило. Уточняется, что в 2015 году Коломойский заключил с НБУ договоры личного поручительства о погашении пяти кредитов рефинансирования "Приватбанка".

Суд принял еще одно решение в пользу Коломойского по делу «Приватбанка»

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