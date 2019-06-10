Происшествия
Полковник МВД Захарченко получил 13 лет колонииИнтерфакс 09:57
Пресненский суд Москвы назначил бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК), полковнику Дмитрию Захарченко 13 лет колонии строгого режима за получение взятки и попытки препятствовать правосудию.
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Полковнику-миллиардеру Захарченко дали 13 лет за скидочную карту ресторана
Московский Комсомолец10:52
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