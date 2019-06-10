Полковник МВД Захарченко получил 13 лет колонииИнтерфакс 09:57

Пресненский суд Москвы назначил бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК), полковнику Дмитрию Захарченко 13 лет колонии строгого режима за получение взятки и попытки препятствовать правосудию.

Музыка Королевский лайк. Балалаечник из Перми покорил группу Queen Видео, на котором балалаечник Андрей Киряков исполняет кавер-версию песни The show must go on, привлекло внимание музыкантов легендарной группы Queen.

Транспорт Движение поездов по Крымскому мосту начнется в декабре Гендиректор ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД) Василий Назарян заявил, что движение по железнодорожной части Крымского моста откроется ориентировочно 9-10 декабря, передает ТАСС.

Общество Правительство России изменило порядок оплаты госуслуг в МФЦ Правительство РФ изменило порядок оплаты госуслуг и муниципальных услуг в МФЦ.

Политика Трамп введёт пошлины для КНР при отказе Си Цзиньпина от участия в G20 Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что США введут новые пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на встречу глав государств G20.

Происшествия Таран колонны МЧС, ехавшей в Крым, попал на видео Можно предположить, что водитель фуры по какой-то причине отвлекся от управления или задремал, и умудрился не заметить машины из колонны МЧС, следовавший в Крым для участия в плановых работах по разминированию в районе Керчи.

Общество Представлена концепция нового КоАП Правительство России представило концепцию нового кодекса об административных правонарушениях.

Общество Глава Кузбасса отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде Глава Кузбасса Сергей Цивилев поручил оказать поддержку жителям города Киселевск, которые захотели получить убежище в Канаде, сообщает РИА "Новости" Как заявили в администрации региона, Цивилев поручил своим замам и мэру города Киселевска встретиться с жителями.

Происшествия Бари Алибасов все еще не вышел из медикаментозного сна Как заявил PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин, продюсер до сих пор не вышел из состояния медикаментозного сна.

Происшествия В Петербурге произошел пожар на химическом заводе В Петербурге в заводском здании по 6-му Предпортовому проезду, 8, произошел пожар.

Общество В России предложили ограничить число питомцев в квартирах Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию рекомендует правительству ограничить максимально возможное число домашних животных, проживающих в квартире или доме.

Шоу-бизнес Бывшую жену Джигарханяна избили в эфире НТВ Бывшую жену Народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую избили в прямом эфире.

Кино Фильм «Люди Икс: Темный Феникс» возглавил российский кинопрокат Уже за первые четыре дня проката "Люди Икс: Темный Феникс" собрал более 225 миллионов рублей.

Футбол «Порту» уже во вторник сделает предложение «Спартаку» по Зе Луишу Форвард «Спартака» Зе Луиш может в скором времени перейти в «Порту», так как в его покупке заинтересован лично главный тренер Сержиу Консейсау, который работал с футболистом в «Браге», сообщает O Jogo.

Армия и оружие В США высоко оценили новый российский пистолет Лебедева Специалисты американского аналитического издания The National Interest оценили высокие возможности нового российского пистолета Лебедева (ПЛ-15).

Происшествия «Коммерсантъ»: личные данные 900 тысяч россиян попали в сеть Личная информация почти миллиона клиентов банков ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе в сети, сообщают российские СМИ.

Музыка Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии «Муз-ТВ» Участник "Евровидения-2019" Сергей Лазарев негативно высказался в адрес победительницы в номинации "Лучшая певица года" Светланы Лободы, после чего между исполнителями произошел скандал прямо во время премии "МУЗ-ТВ".

Шоу-бизнес Егор Крид отдает «Гелик» за лайки Решил продавать своего железного друга, а потом подумал, что мне реально важно его будущее, - написал Егор Крид.

Футбол Роналду забил три самых красивых гола Лиги наций Пресс-служба УЕФА подвела итоги голосования, в рамках которого технические наблюдатели организации выбирали самый красивый гол Лиги наций.

Общество Выпускники сдают ЕГЭ по обществознанию Продолжается основная волна ЕГЭ. Сегодня,10 июня, выпускники пишут самый популярный и массовый ЕГЭ по выбору - обществознание.

Футбол «Краснодар» объявил о трансфере футболиста Камболова Клуб Российской премьер-лиги «Краснодар» объявил о переходе полузащитника Руслана Камболова, который ранее выступал за «Рубин».

Политика Соловьев прокомментировал дело журналиста Голунова Свои первые два поста в мессенджере Соловьев посвятил резонансному делу арестованного журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков.

Происшествия Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы После публикации руководство автоинспекции по Ханты-Мансийскому автономному округу начало проверку работы майора Кузовлева, на время которой его отстранили от выполнения обязанностей.