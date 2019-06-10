Происшествия

Полковник МВД Захарченко получил 13 лет колонииИнтерфакс 09:57

Пресненский суд Москвы назначил бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД (ГУЭБиПК), полковнику Дмитрию Захарченко 13 лет колонии строгого режима за получение взятки и попытки препятствовать правосудию.
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Защита полковника МВД Дмитрия Захарченко обжалует приговор, вынесенный ему Пресненским судом Москвы

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13 лет за 10 миллиардов. Краткая история экс‐полковника Захарченко

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Полковник МВД Захарченко получил 13 лет колонии

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Московский Комсомолец10:52

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РЕН ТВ05:49
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