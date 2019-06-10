Суд приговорил полковника Захарченко к 13 годам колонииРИА Новости 09:55

Полковника Дмитрия Захарченко приговорили к 13 годам колонии, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда. Кроме того, ему назначили штраф в 117 миллионов рублей. Обвинение требовало приговорить борца с коррупцией к 15,5 года колонии и штрафу в 494,9 миллиона рублей.

Происшествия Депутат Хинштейн сообщил о передаче дела Голунова из МВД в СК Дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова передали из следственных органов ГУ МВД Москвы в Главное следственное управление Следственного комитета по Москве.

Общество В «Росконтроле» рассказали об итогах проверки кваса Как указывается на сайте организации, в проверке участвовали напитки брендов: «Очаковский», «Русский дар», «Лидский», «Вятский квас», «Никола», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».

Происшествия Мосгорсуд отменил арест более 4 млн рублей на счетах Абызова Московский городской суд отменил решение нижестоящего суда об аресте почти 4,3 млн рублей на счетах бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Авто Российский рынок автомобилей с пробегом в мае упал на 12% В общей сложности на протяжении последнего месяца весны на территории России было продано 428 тыс. автомобилей с пробегом.

Происшествия В Москве неизвестный разгромил редакцию «Сноба» В Москве в ночь на 10 июня неизвестный разгромил редакцию «Сноба», сообщила главный редактор издания Ксения Чудинова на своей странице в Facebook.

Происшествия В Москве задержан корреспондент «Медузы» Иван Голунов Рейтер отмечает, что сам корреспондент заявил, что наркотики ему подбросили. Адвокату он рассказал, что после задержания его избили.

Экономика Силуанов объяснил падение доходов россиян Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.

Шоу-бизнес Бывшую жену Джигарханяна избили в эфире НТВ На Виталину Цымбалюк-Романовскую в эфире НТВ набросилась с кулаками Элина Мазур, передает «Комсомольская правда».

Общество Бари Алибасов может потерять способность питаться самостоятельно Музыкальный продюсер Бари Алибасов, если выйдет из медикаментозного сна, вероятнее всего, не сможет питаться самостоятельно, заявил 10 июня его PR-директор Вадим Горжанкин.

Авто Автомобили Lada подвели коробки передач Renault Автопроизводитель сообщил, что провёл исследование механических коробок передач JH/JR, которые, напомним, устанавливаются на три модели Lada: Largus, Vesta и Xray.

Шоу-бизнес Екатерина Климова устроила фотосессию в душевой Импровизация в душевой актрисы Екатерины Климовой вызвала бурное обсуждение на её странице в Instagram.

Происшествия Прохожий случайно поймал младенца, которого выбросили из окна В Североуральске Свердловской области прохожий поймал младенца, которого местный житель выбросил из окна, передает "Интерфакс".

Экономика Всемирный банк назвал пять рисков для российской экономики Всемирный банк (ВБ) в очередном докладе об экономике России назвал ключевые внешние и внутренние риски, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году.

Политика Преследование Голунова могут прекратить до прямой линии с Путиным В Кремле хотят прекратить уголовное преследование журналиста «Медузы» Ивана Голунова до прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, намеченной на 20 июня.

Армия и оружие Опубликовано видео ликвидации снайпера «Азова» в Донбассе В Сети появилось видео, на котором запечатлена ликвидация снайпера украинского нацбатальона «Азов» в Донбассе.

Культура Игрок, назвавший Киану Ривза поразительным, получит коллекционку Cyberpunk 2077 Одним из самых ярких моментов выступления Microsoft на Е3 2019 стало появление на сцене Киану Ривза, который представил дату выхода Cyberpunk 2077.

Политика Зеленский придет на заседание КС, посвященное указу о роспуске Рады Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во вторник придет на заседание Конституционного суда (КС), который начнет рассматривать вопрос о законности роспуска Верховной рады.

Происшествия Один человек пострадал от взрыва газа в многоэтажке в Нижнем Тагиле "В Нижнем Тагиле произошел хлопок газа в жилом доме, за ним последовал пожар, который охватил 90 кв м. Выгорело две квартиры", - сказали в пресс-службе.

Происшествия «Коммерсантъ»: личные данные 900 тысяч россиян попали в сеть Личная информация почти миллиона клиентов банков ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе в сети, сообщают российские СМИ.

Гаджеты Плата GIGABYTE B365M DS3H позволяет создать компактный игровой ПК Компания GIGABYTE подготовила к выпуску материнскую плату B365M DS3H, на основе которой можно сформировать относительно компактную игровую систему.

Музыка Макаревич сообщил об отмене концерта «Машины времени» у Кремля В беседе с РБК Макаревич добавил, что посвященный 50-летию группы концерт состоится 29 июня.