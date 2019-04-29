Происшествия

Суд приговорил отца полковника Захарченко к четырем годам колонииТАСС 06:00

Мещанский суд Москвы приговорил к четырем годам колонии и штрафу в 800 тыс. рублей отца полковника МВД Дмитрия Захарченко - Виктора Захарченко, признав его виновным в растрате средств банка "Московское ипотечное агентство", передает корреспондент ТАСС из зала суда.
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