Происшествия
Суд приговорил отца полковника Захарченко к четырем годам колонииТАСС 06:00
Мещанский суд Москвы приговорил к четырем годам колонии и штрафу в 800 тыс. рублей отца полковника МВД Дмитрия Захарченко - Виктора Захарченко, признав его виновным в растрате средств банка "Московское ипотечное агентство", передает корреспондент ТАСС из зала суда.
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Шоу-бизнес
Тяжелый диагноз звезды «Склифосовского» назвали врачи
Как сообщает Mash, у звезды сериалов "Склифосовский", "Кармелита" и "Аннушка" диагностирован цирроз печени.
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Политика
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Президент России Владимир Путин прокомментировал недавнее высказывание избранного президента Украины Владимира Зелинского о выдачи украинских паспортов гражданам России.
Обновлено в 12:02
Общество
Жители Китая массово вывозят из России собак и кошек
Обновлено в 04:27
Экономика
Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая
С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
Обновлено вчера в 21:59
Футбол
Байи выбыл до конца сезона из-за травмы правого колена
"Манчестер Юнайтед" пожелал скорейшего выздоровления защитнику Эрику Байи, который получил травму в матче 36-го тура чемпионата Англии с "Челси" (1:1) и выбыл до конца сезона.
Обновлено в 11:00
Политика
В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко
Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
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Энергетика
«Газпром» ответил на сообщения о нерентабельности «Северного потока-2»
Газопровод «Северный поток-2» останется рентабельным даже в случае отсрочки его запуска, сообщил заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности «Газпрома» Дмитрий Хандога, передает ТАСС.
Обновлено в 13:12
Армия и оружие
Два эсминца ВМС США прошли через Тайваньский пролив
Два эсминца Военно-морских сил (ВМС) США, идентифицированные как корабли William P. Lawrence и Stethem, осуществили проход через Тайваньский пролив, сообщило информационное агентство Reuters.
Обновлено вчера в 21:29
Игры
Демо Half-Life 3 на Unreal Engine стало доступно для скачивания
Обновлено в 10:58
Культура
Рейтинг финала «Голос. Дети» оказался самым низким за всю историю шоу
Самый высокий средний рейтинг у первого сезона шоу — 8,8%. Выпуски программы в среднем смотрели 5,9 млн человек, или 26,9% телезрителей.
Обновлено в 09:37
Общество
Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу
Немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало иск на российскую певицу Светлану Лободу за срыв концертов в нескольких городах, сказал РИА Новости руководитель организации Максим Берин.
Обновлено в 07:56
Политика
Зеленский отказался общаться с российскими СМИ
Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский во время отдыха в Турции не стал общаться с корреспондентами телеканала "Россия 1". Фрагменты видеозаписи были показаны в эфире программы "60 минут".
Обновлено в 12:43
Хоккей
Воробьев определился с сочетанием звеньев сборной России
Стали известны сочетания звеньев хоккеистов, которые продолжают подготовку к чемпионату мира в Братиславе.
Обновлено в 05:57
Общество
Победа дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» обошлась в 7 млн рублей
Дочь Алсу поддержали 145,44 тыс. телезрителей. Звонки и сообщения обошлись поклонникам в 6,87 млн рублей.
Обновлено в 00:19
Общество
Караулова заявила, что стыдится своей попытки присоединиться к ИГ
Варвара Караулова (Александра Иванова), осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство" и выпущенная из колонии условно-досрочно, стыдится своего поступка.
Обновлено в 10:10
Политика
Россия сменит посла в Великобритании
Александр Яковенко, который восемь лет является послом России в Великобритании, летом оставит эту позицию и вернется в Москву, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 10:59
Музыка
Ержан Максим не обиделся на дочь Алсу после финала «Голос. Дети»
Напомним, что результаты голосования в финале музыкального конкурса на Первом канале породили массовые споры в сети и на телевидении.
Обновлено в 06:36
Армия и оружие
В Сети появилось первое за 5 лет видео лидера ИГ
Первый с июля 2014 года видеоролик, на котором запечатлен лидер "Исламского государства"(запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади появился в Интернете.
Обновлено в 12:54
Наука
В Чили нашли древнейшие следы человека в Америке
На юге Чили нашли древнейшие следы человека, когда-либо обнаруженные в Америке. Им может быть около 15,6 тысячи лет.
Обновлено в 05:22
Политика
В Норвегии заподозрили Россию в подготовке боевых китов
Обновлено в 06:35
Общество
Посетившей Северную Осетию блогерше-путешественнице посыпались угрозы
Северную Осетию посетила известный блогер Крис Шелест. Девушка путешествует по миру, а потом рассказывает об этом в своем блоге.
Обновлено в 02:23
Кино
Джеймса Бонда предложили сделать чернокожим или женщиной
В декабре 2018 года актер Доминик Уэст предложил отдать роль Джеймса Бонда в новом фильме об агенте 007 женщине-трансгендеру Ханне Граф.
Обновлено в 11:55
Политика
Андрей Одинцов ушел с поста главы Орска
Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес
Возраст не помеха: Алена Апина поучаствовала в фотосессии в латексном костюме
На днях специально для фотосессии артистка облачилась в черный латексный костюм с очень смелым декольте и вырезами на бедрах.
Обновлено в 13:24
Политика
Эрдоган предложил Трампу создать рабочую группу по С-400
Обновлено в 10:50
Шоу-бизнес
Бывший муж Началовой оскорбил Салтыкову
Бывший муж покойной Юлии Началовой Дмитрий Ланской оскорбил певицу Ирину Салтыкову, которая утверждает, что тот унижал свою жену из-за лишнего веса и заставлял ее худеть.
Обновлено в 09:22
Музыка
Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы
Напомним, что первый канал устроил проверку результатов голосования в финале шоу, после победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено в 03:24
Происшествия
Суд оставил под стражей троих фигурантов дела Baring Vostok
Мосгорсуд признал законным арест троих фигурантов дела Baring Vostok, сообщило ТАСС.
Обновлено в 13:29
Шоу-бизнес
В Малом театре прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой
В Малом театре в Москве прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:58