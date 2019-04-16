Происшествия
Суд приговорил норвежца Берга к 14 годам колонии по делу о шпионажеРИА Новости 04:52
Мосгорсуд во вторник приговорил к 14 годам колонии строгого режима гражданина Норвегии Фруде Берга по обвинению в шпионаже в пользу Норвежской разведывательной службы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Читать в источнике
Оценить30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 11:18, Ашберн
Музыка
Верка Сердючка выступит на Евровидении
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия
Неизвестный взял в заложники сотрудницу метро в Москве
В столичном метрополитене неизвестный мужчина взял в заложники одну из сотрудниц.
Обновлено в 03:31
Космос
Экзопланетный телескоп TESS впервые обнаружил планету размером с Землю
HD 21749c, первая планета размером с Землю, найденная экзопланетным телескопом TESS, и теплый субнептун HD 21749b в представлении художника / © Robin Dienel/Carnegie Institution for Science PFS использует технику под названием «метод Доплера», который остается, по сути, единственным способом, при помощи которого астрономы могут измерить массы отдельных планет.
Обновлено в 08:57
Политика
Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое.
Обновлено в 11:00
Футбол
Охранник видел Кокорина в стриптиз-клубе до дня драки
Охранник стриптиз-клуба Андрей Козлов рассказал о конфликте нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева с водителем ведущей Первого канала Виталием Соловчуком.
Обновлено в 10:34
Экономика
Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн
Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 08:03
Хоккей
UFC прокомментировал драку с участием Овечкина и Свечникова
Обновлено в 02:16
Происшествия
В Чебоксарах семью с тремя детьми сняли с самолета за дебош
Семейная пара с тремя детьми устроила дебош на рейсе "Чебоксары-Москва".
Обновлено в 09:25
Футбол
Гризманн — о пожаре в Нотр-Дам де Пари: ты снова будешь сиять
Ранее «ПСЖ» выразил готовность помочь в сборе средств на реконструкцию Нотр-Дам де Пари, а владелец «Ренна» Франсуа-Анри Пино заявил о намерении пожертвовать на реконструкцию собора € 100 млн.
Обновлено в 10:52
Происшествия
В Красноярске уволена избившая школьниц учительница
Обновлено в 04:52
Происшествия
Госдума приравняет e-ОСАГО к ОСАГО
Инициатива была доработана ко второму чтению. Так, предлагается фактически приравнять ОСАГО и e-ОСАГО.
Обновлено вчера в 17:05
Шоу-бизнес
Стало известно, когда Меган Маркл родит первенца
Напомним, что недавно стало известно, что Меган и Гарри не планируют показывать новорождённого и сообщать о его рождении непосредственно в день, когда это произойдёт.
Обновлено в 05:02
Политика
Госдума приняла закон о надежном интернете
Законопроект о надежной работе Рунета утвержден в третьем, окончательном чтении. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Обновлено в 04:29
Политика
Савченко намерена баллотироваться в Верховную раду
Обновлено в 09:11
Культура
Скончался известный писатель-фантаст Джин Вулф
Американский писатель-фантаст, автор знаменитой серии "Книга Нового Солнца" Джин Вулф ушел из жизни в возрасте 87 лет, сообщает сайт издательства Tor.
Обновлено в 10:53
Общество
Заморозки в ближайшие несколько дней прогнозируют в Ростовской области
Автомобилистам Ростовской области настоятельно рекомендуют не спешить менять зимнюю резину. В ближайшие дни в регионе ожидают заморозки.
Обновлено в 07:24
Шоу-бизнес
Как выглядит Саша Савельева после родов
В конце марта Саша Савельева впервые стала мамой. Спустя пару недель певица выложила снимок, на котором позирует во время прогулки.
Обновлено в 02:01
Авто
Lexus представил первый минивэн в истории марки
Компания Lexus представила первый минивэн в истории марки — Lexus LM дебютировал на автосалоне в Шанхае.
Обновлено в 10:05
Футбол
«Ливерпуль» объявил заявку на ответный матч Лиги чемпионов с «Порту»
«Ливерпуль» на официальном сайте опубликовал заявку команды на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Порту».
Обновлено в 10:27
Происшествия
В Санкт-Петербурге проходит массовая эвакуация судов
В Санкт-Петербурге из-за сообщений о минировании эвакуировали людей из 16 судов. Всего в городе 22 районных суда.
Обновлено в 08:54
Общество
Вологодский суд освободил Варвару Караулову по УДО
Вологодский городской суд во вторник удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Александры Ивановой (Варвары Карауловой).
Обновлено в 07:43
Происшествия
Дело о клевете на губернатора Тамбовской области прекратили
Уголовное дело о клевете на губернатора Тамбовской области Александра Никитина прекращено за отсутствием состава преступления, сообщила РИА Новости официальный представитель СУ СК РФ по региону Елена Кярсна.
Обновлено в 10:27
Происшествия
В Сочи осудили мужчину, продававшего квартиры в самостроях
Суд назначил мужчине наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, на имущество осужденного наложен арест.
Обновлено в 11:09
Политика
Минфин предложил легализовать онлайн-продажи ювелирных изделий
Минфин России разработал проект изменений в законодательство, направленных на легализацию продажи ювелирных изделий в интернете, сообщил журналистам замглавы министерства Алексей Моисеев.
Обновлено в 07:42
Политика
Украина обратится в трибунал для освобождения задержанных моряков
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поручил украинскому МИД обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом на принятие принудительных мер к РФ для освобождения украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение границы РФ.
Обновлено в 10:35
Футбол
Певица Дана Соколова посвятила песню «Спартаку»
Певица Дана Соколова посвятила песню грядущему 97-летию московского «Спартака». Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 10:36
Общество
Кассирам могут дать право требовать паспорт при продаже билетов в кино
Документ обязывает организаторов не пускать несовершеннолетних на зрелищные мероприятия, где демонстрируется информационная продукция для взрослых.
Обновлено в 07:40