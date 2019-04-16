Суд приговорил норвежца Берга к 14 годам колонии по делу о шпионажеРИА Новости 04:52

Мосгорсуд во вторник приговорил к 14 годам колонии строгого режима гражданина Норвегии Фруде Берга по обвинению в шпионаже в пользу Норвежской разведывательной службы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Суд приговорил норвежца Берга к 14 годам колонии по делу о шпионаже

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