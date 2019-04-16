Происшествия
Суд приговорил норвежца Берга к 14 годам колонии по делу о шпионажеРИА Новости 04:52
Мосгорсуд во вторник приговорил к 14 годам колонии строгого режима гражданина Норвегии Фруде Берга по обвинению в шпионаже в пользу Норвежской разведывательной службы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Политика
На Украине заговорили о массовом бегстве команды Порошенко: предают и уезжают
Даже Юрий Луценко начал заниматься уголовными делами против окружения Порошенко, что говорит о желании генпрокурора самостоятельно продолжить политическую карьеру после смены власти в стране.
Обновлено в 09:59
Баскетбол
Казинс получил травму мышцы бедра
Центровой «Голден Стэйт Уорриорз» Демаркус Казинс покинул площадку в первой четверти второго матча серии плей-офф НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» (131:135, 1-1) из-за повреждения четырёхглавой мышцы левого бедра, сообщает ESPN.
Обновлено в 02:38
Театры
Серебренников получил «Золотую маску» как лучший режиссёр
Кирилл Серебренников получил премию «Золотая маска» как лучший драматический режиссёр за спектакль «Маленькие трагедии» в «Гоголь-центре».
Обновлено в 15:24
Происшествия
Шесть человек погибли при падении самолета на жилой дом в Чили
По меньшей мере шесть человек погибли при падении самолета на жилой дом в городе Пуэрто-Монт на юге Чили.
Обновлено в 15:13
Политика
Россия прекратила сотрудничество с НАТО
Речь идет и сотрудничестве с НАТО по военной и гражданской линии.
Обновлено в 03:05
Технологии
«Яндекс» счел технологию из закона о Рунете ухудшающей работу сервисов
В середине марта компания «Яндекс», РБК и ряд других холдингов подверглись мощной DNS атаке, в результате которой ряд небольших операторов заблокировал доступ к некоторым IP-адресам «Яндекса», а крупные операторы, использующие для блокировки контента системы DPI, были вынуждены пропускать весь трафик до сервисов «Яндекса» через них.
Обновлено в 07:08
Происшествия
Что потеряно и что спасено при пожаре в Нотр-Даме
Обновлено в 13:50
Политика
Украина потребовала освободить моряков через Международный трибунал
Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву с требованием от России освободить военных моряков, которые были задержаны после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 11:32
Политика
Порошенко обещает в июне добиться ввода миротворцев в Донбасс
Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Пётр Порошенко обещает, что на встрече в «нормандском формате», которая, по его словам, может состояться в начале июня, он, в случае своего переизбрания на пост президента Украины, добьётся решения о введении миротворческой миссии Организации Объединённых Наций в Донбасс.
Обновлено в 14:18
Футбол
Ювентус — Аякс 1:1 (Перерыв)
Во второй паре Барселона начнет домашний матч с Манчестер Юнайтед, ведя в счете 1-0.
Обновлено в 11:29
Единоборства
В Сети появилось видео боя Дацика и Тарасова
На YouTube-канале True Gym опубликована полная видеозапись поединка между ММА-блогером Артемом Тарасовым и бойцом Вячеславом Дациком.
Обновлено в 09:16
Игры
Компанией Microsoft выпущена бесплатная игра Forza Street
Отсюда можно сделать вывод, что Forza Street становится игрой, которая имеет большие перспективы выйти не только на Xbox и ПК, но еще и на другие платформы.
Обновлено в 03:37
Футбол
Чистка рядов в «Реале»: Зидан определил список футболистов «на выход»
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан определил список футболистов, которые покинут команды по окончании сезона.
Обновлено в 12:44
Политика
Макрон поставил задачу восстановить Нотр-Дам за пять лет
Собор Парижской Богоматери необходимо восстановить за пять лет, заявил во вторник президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телеобращения к французам.
Обновлено в 14:15
Кино
Первая серия финала «Игры престолов» поставила несколько рекордов
Первая серия финального сезона "Игры престолов" поставила сразу несколько рекордов.
Обновлено в 02:46
Игры
Пресс-конференция Microsoft на Е3 2019 пройдёт 9 июня
Microsoft объявила время проведения собственной пресс-конференции на Е3 2019 — она начнётся 9 июня в 23:00 по московскому времени.
Обновлено в 10:17
Авто
Седан Mercedes-AMG A35 получил удлиненную версию
Компания Mercedes-Benz представила удлиненную версию седана Mercedes-AMG A35 — модификацию Mercedes-AMG A35 L для рынка Китая.
Обновлено в 04:09
Происшествия
Свидетель признался, что ему жалко Кокорина и Мамаева
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес
Стало известно, когда Меган Маркл родит первенца
Напомним, что недавно стало известно, что Меган и Гарри не планируют показывать новорождённого и сообщать о его рождении непосредственно в день, когда это произойдёт.
Обновлено в 05:02
Общество
Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд
С восхищением и уважением В марте социологи Левада-центра провели очередной опрос об отношении россиян к фигуре Иосифа Сталина (его итоги есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Наука
В останках жеребенка кровь сохранилась на 42 тысячи лет
Обновлено в 07:52
Здоровье
Орловские медики пригрозили властям работать на одну ставку
Если требования медиков не будут выполнены, они грозятся работать только на одну ставку, и тогда скорая помощь не сможет делать столько выездов, сколько выполняет сейчас.
Обновлено в 08:48
Общество
Суд удовлетворил ходатайство об УДО Варвары Карауловой
Вологодский городской суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Варвары Карауловой (Александра Иванова), осужденной за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство".
Обновлено в 07:26
Футбол
Слуцкий провел тренировку детской команды
Российский специалист выполнил обещание Дамиана Пултрума - мальчика, которого он встретил во время посещения детского отделения больницы в Рейнштате.
Обновлено в 11:29
Футбол
Барселона — Манчестер Юнайтед 2:0 (Перерыв)
Выйдя в стартовом составе на ответный поединок четвертьфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед», Лионель Месси обошёл Андреса Иньесту и переместился на второе место в истории «Барселоны» по количеству матчей в самом престижном клубном турнире Европы.
Обновлено в 15:12
Политика
Телеканал «1+1» подал в суд на президента Украины Петра Порошенко
Напомним, ранее генеральный директор группы «1+1 Media» Александр Ткаченко собирался подавать в суд на Петра Порошенко, после того как он «ворвался в эфир частной компании» и устроил перепалку с кандидатом на пост украинского президента Владимиром Зеленским.
Обновлено в 14:04
Политика
Лойко попытался объяснить нацистское приветствие в эфире НТВ
Писатель Сергей Лойко, который отличился фашистским приветствием в эфире телепередачи «Место встречи», объяснил «Царьграду» свой демарш.
Обновлено в 13:29
Происшествия
Суды Петербурга эвакуируют из-за угроз минирования
Обновлено в 08:19