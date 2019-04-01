Происшествия
Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБРБК 09:38
Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в Центре информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова. Об этом сообщает «РИА Новости». Фомченков находится под арестом с 5 декабря 2016 года.
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Энергетика
«Газпром» за год увеличил чистую прибыль в девять раз
Валовая прибыль компании выросла с 1,7 трлн руб. в 2017 году до 2,5 трлн руб. в 2018 году.
Обновлено в 11:59
Политика
В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.
Обновлено в 10:29
Политика
Тимошенко уменьшает отрыв от Порошенко после обработки 80% голосов
По итогам обработки 80,20% голосов после первого тура выборов президента Украины кандидат Юлия Тимошенко уменьшает отрыв от действующего главы страны Петра Порошенко, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ЦИК страны.
Обновлено в 07:54
Общество
Уволенная из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу
Бывшая учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, лишившаяся работы из-за публикации фото в купальнике, получила должность специалиста по учебно-методической работе библиотечно-информационного сектора.
Обновлено в 07:08
Общество
Минтруд рекомендовал руководителям чаще хвалить подчиненных
Минтруд России опубликовал методику нематериальной мотивации госслужащих в России - документ, который должен разъяснить руководителям государственных органов, как повысить мотивацию своих сотрудников иными способами, помимо зарплат и премий.
Обновлено в 08:40
Здоровье
Врач Татьяна Бандурина: употреблять гематоген не следует
Гематоген, который продается сегодня, лишь эксплуатирует образ старого, - никакой пользы в нем нет, и употреблять его не следует.
Обновлено в 11:41
Космос
Круче, чем у SpaceX: Германский центр авиации и космонавтики предлагает ловить первую ступень многоразовой ракеты... самолётом
Согласно сообщению источников, Германский центр авиации и космонавтики (Deutsches Zentrum für Luft - und Raumfahrt; DLR) приступает в этом месяце к исследованию концепции многоразовой ракеты-носителя.
Обновлено в 06:27
Авто
В РФ начались продажи нового Nissan Qashqai
Российские дилеры Nissan начали продажи обновленного кроссовера Nissan Qashqai, производство которого налажено на заводе Nissan в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 10:26
Происшествия
Два человека погибли в результате обрушения здания в Саранске
Два человека погибли в результате обрушения здания в Саранске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Мордовии.
Обновлено в 10:32
Экономика
Goldman Sachs оценил потери Великобритании из-за Brexit
Экономика Великобритании в настоящее время уже потеряла из-за выхода страны из Евросоюза (Brexit) около 87 млрд (почти $114 млрд).
Обновлено в 09:48
Происшествия
СМИ сообщили о неполадке с самолетом главы МИД Германии
Неполадка в очередной раз произошла с правительственным лайнером ФРГ, на котором глава МИД Германии Хайко Маас прилетел в понедельник в Нью-Йорк из Берлина, сообщает журнал Focus.
Обновлено в 12:03
Футбол
Адвокат Мамаева: 3 апреля суд может снова продлить арест Павла
Суд может снова продлить арест, обычно это так и бывает, но может и избрать другую меру.
Обновлено в 11:01
Экономика
Владимир Путин поручил правительству помочь застройщикам жилья
Владимир Путин поручил правительству подготовить изменения в федеральное законодательство, предусматривающие оптимизацию требований к застройщикам, которые используют при строительстве жилья эскроу-счета (банковские счета, на которых средства участников долевого строительства депонируются до завершения строительства жилья и регистрации прав на него).
Обновлено в 11:03
Космос
Рогозин назвал причины отказа от разработки «Ангары-А3»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что ракету «Ангара-А3» создавать не будут.
Обновлено в 07:46
Армия и оружие
Видео воздушного боя из кабины Су-35 набирает популярность в Сети
Интернет-пользователи активно обсуждают видео, записанное из кабины истребителя Су-35 во время учений «Ладога-2019».
Обновлено в 06:25
Футбол
«Чемпионы такие матчи не отдают». Газзаев – о ничьей ЦСКА с «Уфой»
"Зенит" опережает ЦСКА на семь очков.
Обновлено в 11:00
Наука
Уха мелового периода: Археологи нашли рыбу, размазанную метеоритом
В Северной Дакоте найдены останки рыб, проживавших в меловом периоде.
Обновлено 29 марта в 15:57
Футбол
Теллес и Эррера перейдут из «Порту» в «Атлетико»
Мексиканский хавбек Эррера перейдет в "Атлетико" на правах свободного агента. 28-летний игрок достанется мадридскому клубу бесплатно.
Обновлено в 08:49
Космос
Россия запустит первый спутник Туниса в 2020 году
Россия в 2020 году отправит в космос с помощью ракеты-носителя "Союз-2" первый спутник Туниса Challenge ONE, сообщили РИА Новости в понедельник в компании "Главкосмос пусковые услуги".
Обновлено в 11:39
Армия и оружие
Тайваньские ВВС перехватили два китайских истребителя
В заявлении говорится, что два китайских истребителя J-11 пересекли серединную линию в Тайваньском проливе и оказались в воздушном пространстве, подконтрольном Тайбэю.
Обновлено в 00:58
Общество
Автор фильма «Ложь Матильды» подал иск к Алексею Учителю
Обновлено в 11:52
Политика
МИД сообщил о прекращении договора о дружбе между Россией и Украиной
"Первого апреля 2019 года прекращено действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной, подписанного в Киеве 31 мая 1997 года", - говорится в официальном сообщении МИД РФ.
Обновлено в 10:52
Гаджеты
Новый смартфон Samsung Galaxy A20e показали на рендерах
Обновлено в 01:29
Футбол
РФС: президент «Ахмата» нецензурно выражался в адрес судей
Президент грозненского футбольного клуба "Ахмат" Магомед Даудов после матча 21-го тура чемпионата России против московского "Спартака" в нецензурной форме выражал свое недовольство работой судей, заявил РИА Новости глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц.
Обновлено в 10:12
Происшествия
Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе
Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии.
Обновлено вчера в 16:47
Технологии
«Игра престолов» стала самым «вирусным» сериалом
Всего под видом «Игры престолов» было обнаружено 33 типа угроз и 505 различных семейств вредоносного ПО.
Обновлено в 12:18
Происшествия
При столкновении троллейбуса с трамваем в Чехии пострадали 40 человек
Около 40 человек пострадали в результате ДТП с участием трамвая и троллейбуса в города Брно на юго-востоке Чехии, передаёт 1 апреля Nova.cz.
Обновлено в 10:41