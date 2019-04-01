Происшествия
Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБРБК 09:38
Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в Центре информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова. Об этом сообщает «РИА Новости». Фомченков находится под арестом с 5 декабря 2016 года.
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Политика
Путин подписал закон о наказании для «воров в законе»
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания для "воров в законе", сообщает официальный интернет-портал правовой информации.
Обновлено в 07:23
Политика
Зеленский увеличил отрыв от Порошенко после обработки 80% протоколов
Нынешний президент Украины Петр Порошенко имеет почти в два раза меньше голосов – 16,03%.
Обновлено в 09:05
Общество
Американского журналиста поразила любовь россиян к гематогену
Американский журналист Марк Хей попытался объяснить популярность гематогена среди россиян.
Обновлено в 09:07
Происшествия
Ректора РГУ имени Есенина задержали
Ректор РГУ имени Есенина Андрей Минаев задержан.
Обновлено в 10:21
Происшествия
В США произошёл сбой в авиасообщении из-за компьютерной ошибки
У ряда американских авиакомпаний возникли технические неполадки, вызванные ошибкой в компьютерной программе.
Обновлено в 08:43
Экономика
На напитки с сахаром могут удвоить ставку НДС
На напитки с сахаром могут удвоить ставку НДС Альтернативой дополнительному налогу на напитки с высоким содержанием сахара может стать исключение части подобных продуктов из перечня товаров, на которые действует льготная ставка НДС в размере 10%.
Обновлено вчера в 18:59
Политика
Международные наблюдатели оценили президентские выборы на Украине
Международные наблюдатели оценили прошедшие на Украине выборы главы государства.
Обновлено в 10:43
Происшествия
В Подмосковье вынесли приговор девушке, организовавшей убийство семьи
Суд приговорил к 16 годам лишения свободы девушку, которая организовала убийства матери, двух малолетних братьев и сестры, тела которых были обнаружены после тушения пожара в 2014 году, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Обновлено в 07:39
Происшествия
Два человека погибли в результате обрушения здания в Саранске
Два человека погибли в результате обрушения здания в Саранске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Мордовии.
Обновлено в 10:32
Спорт
Решение по делу Васильевой будет вынесено в конце апреля
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев назвал сроки, когда будет вынесено решение по допинговому делу российской биатлонистки Маргариты Васильевой.
Обновлено в 08:05
Экономика
Суд арестовал 9,99% акций банка «Восточный»
Арбитражный суд Амурской области арестовал 80,229 млрд акций (9,99% уставного капитала) банка "Восточный", принадлежащих фонду Baring Vostok через Evison Holdings Limited, но разрешил органам банка размещение акций в рамках допэмиссии, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 04:34
Политика
В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.
Обновлено в 10:29
Политика
В МИД РФ назвали выборы на Украине самыми грязными и ожесточенными
Сегодняшняя украинская избирательная кампания может войти в историю как самая грубая, грязная и ожесточенная.
Обновлено в 10:00
Футбол
Варан сообщил «Реалу» о желании уйти
Защитник "Реала" Рафаэль Варан, вероятно, летом покинет команду, утверждает El Chiringuito.
Обновлено в 10:15
Политика
Аваков заявил о кибератаке на систему ЦИК Украины во время выборов
Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о попытках хакеров устроить кибератаку на систему ЦИК Незалежной во время выборов президента.
Обновлено в 09:49
Наука
Физики из МФТИ открыли «невозможный» эффект в полупроводниках
Обновлено в 07:44
Происшествия
Что скрывала погибшая совладелица S7 Наталия Филева
Обновлено в 09:04
Политика
СМИ рассказали о подготовке Сочи к первому саммиту Россия-Африка
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на первом совещании по проведению саммита Россия-Африка отметил, что Сочи неоднократно доказывал свою полную приверженность проведению крупных международных мероприятий.
Обновлено в 10:41
Политика
Стало известно отношение россиян к присоединению Крыма
10% россиян заявили о негативном отношении к возврату Крыма, а пятая часть респондентов полагает, что это навредило стране.
Обновлено в 02:41
Экономика
Путин поручил докапитолизировать Фонд дольщиков
Перечень поручений президента по итогам расширенного заседания президиума госсовета, состоявшегося 12 февраля, опубликован на сайте Кремля.
Обновлено в 10:31
Шоу-бизнес
Эвелина Бледанс готовит для «солнечного» сына большую вечеринку
Сегодня сын телеведущей и актрисы отмечает важную дату – семилетие, и его мама не могла не устроить вечеринку по этому поводу.
Обновлено в 08:27
Политика
Глава МВД Ингушетии подал в отставку
Глава МВД Ингушетии генерал-лейтенант Дмитрий Кава подал рапорт об отставке.
Обновлено в 04:46
Футбол
Слуцкий объяснил проблемы в обороне «Витесса»
Индивидуальные ошибки, стандартные положения, навесы приводят к проблемам в нашей защите, их тяжело предсказать, — приводит слова специалиста Sport24.
Обновлено в 09:57
Финансы
Минфин предложил использовать ФНБ по «норвежской» модели
Правительство думает над тем, чтобы направить деньги на льготное финансирование покупателей российского несырьевого экспорта, сообщил Колычев.
Обновлено в 10:47
Происшествия
Задержан свидетель по делу главы Свердловской железной дороги
Сотрудники УФСБ по Свердловской области задержали коммерсанта Евгения Акулова, который проходит свидетелем по делу начальника СвЖД Алексея Миронова.
Обновлено в 10:08
Армия и оружие
Умер основатель завода по производству уникальных тягачей для Минобороны Владимир Савельев
В начале марта 1978 года возглавил строительство нового завода в Ишимбае, под его руководством в 1981 году ИЗТМ выпустил первую машину, в середине 1980-х годов серийное производство вездеходов было доведено до 250 машин в год.
Обновлено в 09:47
Экономика
Курс доллара: рубль охватил страх
Курс доллара после утренней коррекции снова перешел к росту во второй половине дня на фоне опасений, что новые санкции США могут коснуться банковского сектора РФ.На пиках дня курс доллара достигал уровня 65,81 рубля.
Обновлено в 10:14
Экономика
Globaltrans выплатит 16,5 млрд рублей дивидендов за 2018 год
Чистая прибыль компании за прошлый год увеличилась на 42%, до 19,6 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 28%, до 33,1 млрд руб.
Обновлено в 03:02