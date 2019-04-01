Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБРБК 09:38

с чего всё началось

Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в Центре информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова. Об этом сообщает «РИА Новости». Фомченков находится под арестом с 5 декабря 2016 года.

Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ

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Происшествия Ректора РГУ имени Есенина задержали Ректор РГУ имени Есенина Андрей Минаев задержан.

Происшествия В США произошёл сбой в авиасообщении из-за компьютерной ошибки У ряда американских авиакомпаний возникли технические неполадки, вызванные ошибкой в компьютерной программе.

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Политика В МИД РФ назвали выборы на Украине самыми грязными и ожесточенными Сегодняшняя украинская избирательная кампания может войти в историю как самая грубая, грязная и ожесточенная.

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