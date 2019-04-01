Происшествия

Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБРБК 09:38

Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в Центре информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова. Об этом сообщает «РИА Новости». Фомченков находится под арестом с 5 декабря 2016 года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Суд приговорил к 7 годам заключения фигуранта дела о госизмене в ФСБ Фомченкова

Коммерсантъ10:46

Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ

РБК09:38

Экс-офицера ФСБ приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене

Газета.Ru08:36

Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела экс-офицера ЦИБ ФСБ

РИА Новости08:39

Суд приговорил к семи годам заключения фигуранта дела о госизмене в ФСБ

ТАСС08:55

Фигурант дела о госизмене получил семь лет колонии строгого режима

Интерфакс08:34

Суд приговорил бизнесмена Г.Фомченкова к семи годам колонии за госизмену

Агентство Москва08:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 13:57, Ашберн
Армия и оружие

National Interest назвало «монстром» российский истребитель МиГ-29

Обновлено в 13:50
Политика

МИД РФ опубликовал первоапрельскую шутку о выборах на Украине

"Экстренное заявление МИД России о ситуации на Украине", размещенное в социально сети Twitter, оказалось прогнозом погоды.
Обновлено в 12:40
Экономика

РЖД построит дорогу к Элегестскому угольному месторождению

Согласно документу, РЖД берет на себя обязательства провести актуализацию проектной документации, построить и ввести в эксплуатацию железнодорожную линию к Элегестскому угольному месторождению.
Обновлено в 12:12
Кино

Ярославский киноклуб оказался обесточен перед показом фильма о политических активистах

В Ярославле кинозал дома культуры «Нефтяник» обесточили перед премьерой фильма «Мы объявляем вам Весну», посвященного политической жизни города, рассказал «Медиазоне» журналист издания «7x7» Даниил Кузнецов.
Обновлено в 12:47
Шоу-бизнес

Сын Полины Гагариной довел ее до слез

Полина Гагарина вернулась в Москву, чтобы представить новое шоу «Обезоружена». Концерт посетило около двенадцати тысяч человек.
Обновлено в 10:00
Экономика

Российские миллиардеры разбогатели на $20,5 млрд с начала года

Совокупное состояние российских миллиардеров за январь-март 2019 года выросло на $20,536 млрд.
Обновлено в 07:55
Происшествия

Тела жертв авиакатастрофы в ФРГ доставили во Франкфурт

Тела погибших в результате крушения самолета Epic-LT в Германии людей доставлены во Франкфурт.
Обновлено в 11:55
Интернет

Шпионские приложения три года были доступны в Google Play

К счастью для пользователей гаджетов на Android, хакерам не удалось раскрутить свои шпионские продукты, поэтому скачивали их весьма неохотно: несколько приложений загрузили не менее 100 раз.
Обновлено в 00:26
Политика

Пушков посмеялся над планами Порошенко вернуть Крым

По мнению Пушкова, заявление Порошенко по Крыму и Донбасс у вызывают только смех. Во-первых, сенатор не верит в его победу во втором туре.
Обновлено в 12:14
Энергетика

Moody’s назвало угрозу для строительства «Северного потока — 2»

Требование Дании провести дополнительную экспертизу по участку «Северного потока — 2» может привести к задержке реализации проекта газопровода.
Обновлено в 10:07
Политика

Охлобыстин простил назвавшего его идиотом Зеленского

Актер Иван Охлобыстин, которого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал идиотом, заявил, что продолжит поддерживать политика.
Обновлено вчера в 20:29
Политика

Зеленский сохранил лидерство по итогам обработки более 90% протоколов

Обновлено в 12:14
Шоу-бизнес

Сыну Плющенко и Рудковской решили сменить имя

Решать вам, посчитаем потом все «за» и «против»,-появилась публикация в блоге 6 -летнего наследника Плющенко.
Обновлено в 09:02
Происшествия

Девушку приговорили к 16 годам за убийство семьи из-за наследства

Московский областной суд приговорил к 16 годам заключения с последующим ограничением свободы на один год Дарью Переверзеву по обвинению в убийстве четырех человек — собственной матери, двух братьев и сестры.
Обновлено в 11:35
Кино

Фильм «Дамбо» возглавил российский прокат

Обновлено в 04:53
Кино

Умерла исполнившая роль девушки Джеймса Бонда актриса Таня Мале

Британская актриса Таня Мале, которая сыграла девушку Джеймса Бонда в киноленте "Голдфингер" (Goldfinger), скончалась в возрасте 77 лет, написало в воскресенье издание Daily Mirror со ссылкой на менеджеров бондианы.
Обновлено вчера в 23:25
Космос

Рогозин назвал причины отказа от разработки «Ангары-А3»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что ракету «Ангара-А3» создавать не будут.
Обновлено в 07:46
Футбол

«Расинг Авельянеда» досрочно выиграл чемпионат Аргентины

Обновлено в 13:10
Политика

Меркель поздравила Порошенко с выходом во второй тур выборов

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с действующим президентом Украины Петром Порошенко поздравила его с выходом во второй тур украинских президентских выборов.
Обновлено в 13:00
Политика

Штаб Зеленского отреагировал на слухи о союзе с Тимошенко

Обновлено в 12:01
Армия и оружие

НАТО выделит деньги на создание военной инфраструктуры США в Польше

НАТО инвестирует более четверти миллиарда долларов в строительство инфраструктуры для хранения американских вооружений в Польше, сообщил в понедельник журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 08:22
Спорт

Этери Тутберидзе назвала причины сложного сезона фигуристки Загитовой

Обновлено в 11:22
Гаджеты

Новый смартфон Samsung Galaxy A20e показали на рендерах

Обновлено в 01:29
Политика

Зеленский и Порошенко встретятся на теледебатах

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) пригласила лидирующего в президентской гонке комика Владимира Зеленского и действующего президента Украины Петра Порошенко на дебаты, так как оба прошли во второй тур.
Обновлено в 12:32
Финансы

Иностранные инвесторы в I квартале приобрели ОФЗ на 249 млрд рублей

С начала года они приобрели бумаги на 191 млрд руб.
Обновлено в 11:37
Общество

Уволившаяся из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу

Учительница русского языка и литературы из Барнаула Татьяна Кувшинникова устроилась на работу в региональный институт повышения квалификации педагогов, сказал РИА Новости министр образования региона Максим Костенко.
Обновлено в 08:09
Политика

Совет Госдумы продлил работу комиссии по закону о хостелах

Совет Госдумы продлил работу согласительной комиссии, члены которой ранее не успели прийти к компромиссу в отведенный для совместной работы срок.
Обновлено в 10:32
Происшествия

Задержан свидетель по делу главы Свердловской железной дороги

Сотрудники УФСБ по Свердловской области задержали коммерсанта Евгения Акулова, который проходит свидетелем по делу начальника СвЖД Алексея Миронова.
Обновлено в 10:08
Авто

УАЗ решил создать «Русский Прадо»

На Ульяновском автомобильном заводе планируется наладить производство автомобилей на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado.
Обновлено в 12:42
Происшествия

Гроб с телом женщины привезли к зданию администрации в Рязани

Родные и коллеги скончавшейся жительницы Рязани Ирины Фокиной, занимавшейся перевозками, привезли к администрации города гроб с ее телом и обвинили в смерти женщины судившихся с ней чиновников; власти в ответ предложили семье оказать психологическую и юридическую помощь.
Обновлено в 08:32
Как работают Яндекс.Новости?
Главное