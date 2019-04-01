Происшествия

Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБРБК 09:38

Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в Центре информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова. Об этом сообщает «РИА Новости». Фомченков находится под арестом с 5 декабря 2016 года.
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Фигурант дела о госизмене получил семь лет колонии строгого режима

Интерфакс08:34

Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ

РБК09:38

Суд приговорил к семи годам заключения фигуранта дела о госизмене в ФСБ

ТАСС08:55

Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела экс-офицера ЦИБ ФСБ

РИА Новости08:39

Экс-офицера ФСБ приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене

Газета.Ru08:36

Суд приговорил к 7 годам заключения фигуранта дела о госизмене в ФСБ Фомченкова

Коммерсантъ10:46

Суд приговорил бизнесмена Г.Фомченкова к семи годам колонии за госизмену

Агентство Москва08:06
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 17:04, Ашберн
Спорт

Тутберидзе назвала лучших фигуристов в истории

Обновлено в 12:48
Происшествия

В Лос-Анджелесе застрелили рэпера Nipsey Hussle

Американского рэпера Nipsey Hussle (Эрмиас Асгхедом) застрелили у его магазина одежды в Лос-Анджелесе, сообщает Los Angeles Times.
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Происшествия

В горящих гаражах на западе Москвы нашли гранаты и оружие

Обновлено в 15:32
Происшествия

Полиция нашла подозреваемого в погроме «Коммерсанта» на Урале

Полиции Екатеринбурга удалось задержать человека, которого подозревают в погроме и краже жестких дисков из редакции "Коммерсанта".
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Политика

В штабе Зеленского прокомментировали слухи об объединении с Тимошенко

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Происшествия

В Калининграде загорелось здание завода «Цепрусс»

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Обновлено в 15:04
Политика

Чем запомнился первый тур президентских выборов на Украине

После обработки более 91% протоколов во второй тур президентских выборов на Украине выходят Владимир Зеленский и Пётр Порошенко.
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Армия и оружие

Пентагон приостановил поставку F-35 Турции из-за сделки с Россией

По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сделка с Россией на $2,5 млрд по С-400 не связана с закупкой F-35, безопасностью НАТО или США.
Обновлено в 16:41
Происшествия

Девушку приговорили к 16 годам за убийство семьи из-за наследства

Московский областной суд приговорил к 16 годам заключения с последующим ограничением свободы на один год Дарью Переверзеву по обвинению в убийстве четырех человек — собственной матери, двух братьев и сестры.
Обновлено в 11:35
Технологии

Выбраны разработчики «дорожных карт» по цифровым технологиям

По семи контрактам из девяти исполнители предложили символическую цену в 1 коп. или 1 руб. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого за разработку "дорожной карты" "Новые производственные технологии" просит 5 млн руб. Комиссия выбрала запасных исполнителей на случай, если первые по каким-либо причинам откажутся.
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Внучка Людмилы Гурченко судится с родным отцом

Елена Королева обратилась в программу «Пусть говорят» и заявила, что вынуждена жить, словно в коммуналке, с отцом и дочерью Таисией.
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Авто

Новый Nissan Qashqai поступил в продажу в России

Российские дилеры Nissan начали продажи обновленного кроссовера Nissan Qashqai, производство которого налажено на заводе Nissan в Санкт-Петербурге.
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Политика

Аваков предложил «солидный штраф» для Ляшко за нарушение на выборах

Глава МВД Украины Арсен Аваков считает, что кандидата в президенты Олега Ляшко нужно наказать «солидным штрафом» за нарушение тайны голосования.
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Хоккей

СКА обыграл ЦСКА в третьем матче полуфинальной серии Кубка Гагарина

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Здоровье

Путин поздравил с 90-летием ученого-эпидемиолога Покровского

Президент России Владимир Путин направил в понедельник поздравления с 90-летием ученому-эпидемиологу, академику РАН Валентину Покровскому.
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Энергетика

Moody’s предсказывает проблемы «Северному потоку – 2» из-за Дании

Экологическая экспертиза по участку «Северного потока – 2», которую требует провести Датское энергетическое агентство, грозит задержкой в строительстве газопровода, считают эксперты рейтингового агентства Moody's.
Обновлено в 05:38
Происшествия

Гроб с телом предпринимательницы привезли к мэрии Рязани

Обновлено в 09:18
Авто

Lamborghini отказалась от претензий к Aurus

Итальянский производитель Lamborghini прекратил инициированное на прошлой неделе разбирательство и отозвал претензии к бренду Aurus в связи с его названием.
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Армия и оружие

В NASA прокомментировали противоспутниковые испытания Индии

Испытание Индией 27 марта противоспутникового оружия несовместимо с пилотируемыми полётами в космос и создаёт потенциальную угрозу МКС.
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Экономика

Минфин предложил увеличить НДС на сладкие напитки

В Минфине предложили исключить из перечня товаров с льготной ставкой НДС в размере 10% напитки с высоким содержанием сахара.
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Происшествия

СК сообщил о задержании бывшего вице-премьера правительства Башкирии

В Башкирии задержали 47-летнего бывшего заместителя премьер-министра региона — министра земельных и имущественных отношений, обвиняемого в превышении должностных полномочий.
Обновлено в 13:22
Игры

Borderlands 3 может стать эксклюзивом Epic Games Store

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Происшествия

На юго-западе Москвы нашли труп мужчины

Тело мужчины обнаружено на улице Генерала Тюленева в московском районе Тёплый стан, также там нашли раненого человека, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
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Происшествия

Аварию с затонувшим военным кораблем повторят в Норвегии

Обновлено в 12:52
Экономика

Путин подписал закон о доиндексации пенсии сверх прожиточного минимума

Президент России Владимир Путин подписал закон о доиндексации пенсии выше прожиточного минимума.
Обновлено в 07:45
Общество

«Аэрофлот» объяснил отказ в перевозке пассажирки со сломанной ногой

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Футбол

Семак повторил рекорд Адвоката по числу волевых побед в сезоне

«Зенит» одержал уже пятую волевую победу в нынешнем сезоне под руководством Сергея Семака.
Обновлено в 08:05
Спорт

Российский боец UFC пожизненно дисквалифицирован за допинг

Обновлено в 15:56
Шоу-бизнес

Экс-супруг Марии Порошиной оспаривает отцовство

Мужчина не указал, о котором ребенке идет речь Минувшим летом на третьем месяце беременности звезда российского театра и кино Мария Порошина развелась с актером Ильей Древновым, в браке с которым прожила 17 лет.
Обновлено в 05:00
Политика

ЦИК Украины опубликовала первые результаты выборов

Обновлено вчера в 15:56
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