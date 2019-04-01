Происшествия
Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБРБК 09:38
Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в Центре информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова. Об этом сообщает «РИА Новости». Фомченков находится под арестом с 5 декабря 2016 года.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 17:04, Ашберн
Спорт
Тутберидзе назвала лучших фигуристов в истории
Обновлено в 12:48
Происшествия
В Лос-Анджелесе застрелили рэпера Nipsey Hussle
Американского рэпера Nipsey Hussle (Эрмиас Асгхедом) застрелили у его магазина одежды в Лос-Анджелесе, сообщает Los Angeles Times.
Обновлено вчера в 21:23
Происшествия
Полиция нашла подозреваемого в погроме «Коммерсанта» на Урале
Полиции Екатеринбурга удалось задержать человека, которого подозревают в погроме и краже жестких дисков из редакции "Коммерсанта".
Обновлено в 15:46
Происшествия
В Калининграде загорелось здание завода «Цепрусс»
Пятиэтажное здание завода "Цепрусс" загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Калининграде, произошло частичное обрушение кровли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 15:04
Политика
Чем запомнился первый тур президентских выборов на Украине
После обработки более 91% протоколов во второй тур президентских выборов на Украине выходят Владимир Зеленский и Пётр Порошенко.
Обновлено в 12:21
Армия и оружие
Пентагон приостановил поставку F-35 Турции из-за сделки с Россией
По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сделка с Россией на $2,5 млрд по С-400 не связана с закупкой F-35, безопасностью НАТО или США.
Обновлено в 16:41
Происшествия
Девушку приговорили к 16 годам за убийство семьи из-за наследства
Московский областной суд приговорил к 16 годам заключения с последующим ограничением свободы на один год Дарью Переверзеву по обвинению в убийстве четырех человек — собственной матери, двух братьев и сестры.
Обновлено в 11:35
Технологии
Выбраны разработчики «дорожных карт» по цифровым технологиям
По семи контрактам из девяти исполнители предложили символическую цену в 1 коп. или 1 руб. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого за разработку "дорожной карты" "Новые производственные технологии" просит 5 млн руб. Комиссия выбрала запасных исполнителей на случай, если первые по каким-либо причинам откажутся.
Обновлено в 10:55
Шоу-бизнес
Внучка Людмилы Гурченко судится с родным отцом
Елена Королева обратилась в программу «Пусть говорят» и заявила, что вынуждена жить, словно в коммуналке, с отцом и дочерью Таисией.
Обновлено в 12:30
Авто
Новый Nissan Qashqai поступил в продажу в России
Российские дилеры Nissan начали продажи обновленного кроссовера Nissan Qashqai, производство которого налажено на заводе Nissan в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:53
Политика
Аваков предложил «солидный штраф» для Ляшко за нарушение на выборах
Глава МВД Украины Арсен Аваков считает, что кандидата в президенты Олега Ляшко нужно наказать «солидным штрафом» за нарушение тайны голосования.
Обновлено в 16:46
Здоровье
Путин поздравил с 90-летием ученого-эпидемиолога Покровского
Президент России Владимир Путин направил в понедельник поздравления с 90-летием ученому-эпидемиологу, академику РАН Валентину Покровскому.
Обновлено в 03:56
Энергетика
Moody’s предсказывает проблемы «Северному потоку – 2» из-за Дании
Экологическая экспертиза по участку «Северного потока – 2», которую требует провести Датское энергетическое агентство, грозит задержкой в строительстве газопровода, считают эксперты рейтингового агентства Moody's.
Обновлено в 05:38
Происшествия
Гроб с телом предпринимательницы привезли к мэрии Рязани
Обновлено в 09:18
Авто
Lamborghini отказалась от претензий к Aurus
Итальянский производитель Lamborghini прекратил инициированное на прошлой неделе разбирательство и отозвал претензии к бренду Aurus в связи с его названием.
Обновлено в 13:43
Армия и оружие
В NASA прокомментировали противоспутниковые испытания Индии
Испытание Индией 27 марта противоспутникового оружия несовместимо с пилотируемыми полётами в космос и создаёт потенциальную угрозу МКС.
Обновлено в 14:25
Экономика
Минфин предложил увеличить НДС на сладкие напитки
В Минфине предложили исключить из перечня товаров с льготной ставкой НДС в размере 10% напитки с высоким содержанием сахара.
Обновлено в 04:20
Происшествия
СК сообщил о задержании бывшего вице-премьера правительства Башкирии
В Башкирии задержали 47-летнего бывшего заместителя премьер-министра региона — министра земельных и имущественных отношений, обвиняемого в превышении должностных полномочий.
Обновлено в 13:22
Игры
Borderlands 3 может стать эксклюзивом Epic Games Store
Обновлено в 14:40
Происшествия
На юго-западе Москвы нашли труп мужчины
Тело мужчины обнаружено на улице Генерала Тюленева в московском районе Тёплый стан, также там нашли раненого человека, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 16:23
Происшествия
Аварию с затонувшим военным кораблем повторят в Норвегии
Обновлено в 12:52
Экономика
Путин подписал закон о доиндексации пенсии сверх прожиточного минимума
Президент России Владимир Путин подписал закон о доиндексации пенсии выше прожиточного минимума.
Обновлено в 07:45
Футбол
Семак повторил рекорд Адвоката по числу волевых побед в сезоне
«Зенит» одержал уже пятую волевую победу в нынешнем сезоне под руководством Сергея Семака.
Обновлено в 08:05
Спорт
Российский боец UFC пожизненно дисквалифицирован за допинг
Обновлено в 15:56
Шоу-бизнес
Экс-супруг Марии Порошиной оспаривает отцовство
Мужчина не указал, о котором ребенке идет речь Минувшим летом на третьем месяце беременности звезда российского театра и кино Мария Порошина развелась с актером Ильей Древновым, в браке с которым прожила 17 лет.
Обновлено в 05:00
Политика
ЦИК Украины опубликовала первые результаты выборов
Обновлено вчера в 15:56