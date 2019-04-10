Суд приговорил экс-сотрудника ФСБ к шести годам колонии за госизменуRT на русском 07:17

Московский окружной военный суд (МОВС) приговорил бывшего сотрудника ФСБ Дмитрия Докучаева к шести годам колонии строгого режима за государственную измену, передаёт РИА Новости. Сообщается, что слушания проходили в закрытом режиме.

Суд приговорил экс-сотрудника ФСБ к шести годам колонии за госизмену

Происшествия В Петербурге при получении взятки задержали помощника прокурора метро Правоохранительные органы задержали помощника прокурора Петербургского метрополитена Григория Боровко по подозрению в получении взятки.

Происшествия В Петербурге неизвестные пытались украсть скульптуру из Русского музея В Санкт-Петербурге двое неизвестных пытались совершить кражу скульптуры из Русского музея, преступление было предотвращено сотрудниками Росгвардии.

Происшествия В Албании вооруженные грабители украли из самолета 10 млн евро В МВД Албании сообщили, что грабители украли из самолета 10 млн евро (около 730 млн рублей).

Экономика В Минкомсвязи выступили за либерализацию возрастной маркировки в СМИ Замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин предложил депутатам Госдумы рассмотреть возможность изменения похода к возрастной маркировке в СМИ с целью увеличения рекламных возможностей для печатной прессы, об этом он заявил в ходе парламентских слушаний в среду.

Шоу-бизнес Марина Зудина рассказала, что Павел Табаков не называет ее мамой В театре Павел отца всегда называл по имени-отчеству и даже дома иногда обращался к нему «Олег Павлович», — поделилась актриса.

Политика Вице-президент США примет участие в заседании СБ ООН по Венесуэле Вице-президент США Майкл Пенс примет участие во внеочередном заседании СБ ООН по гуманитарной ситуации в Венесуэле, которое состоится в среду.

Общество Достойный уровень зарплаты «привязан» к средним потребностям Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.

Транспорт ГИБДД предложила поднять штраф за превышение скорости в 6 раз В России могут сразу в шесть раз увеличить штраф за превышение допустимой скорости в пределах от 20 до 40 километров.

Интернет Кибермошенники шантажируют посетителей порносайтов Антивирусная компания ESET предупредила о массовой спам-атаке, направленной на потребителей «взрослого» контента.

Политика Трамп назвал расследование Мюллера попыткой госпереворота в США Президент США Дональд Трамп заявил, что страна пережила попытку государственного переворота после решения начать расследование о возможном сговоре его предвыборного штаба с Россией.

Авто Названы самые популярные на рынке России новые иномарки Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» опубликовали рейтинг ТОП-10 самых продаваемых новых иномарок в России за 1 квартал 2019 года.

Политика В Госдуму внесли законопроект о неуважении власти к народу Некоторые депутаты Госдумы внесли законопроект о запрете неуважительных высказываний в адрес россиян.

Авто Появилось первое изображение нового Bentley Flying Spur Купе и кабриолет Bentley Continental GT получили новый двигатель V8 Опубликовано и изображение седана, которое, впрочем, содержит лишь его схематический силуэт.

Экономика Несколько миллионов россиян ждет снижение зарплаты Около трех миллионов россиян ждет снижение заработной платы из-за перехода в более низкооплачиваемый сектор, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на РБК.

Шоу-бизнес Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали «Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.

Шоу-бизнес Меган Маркл намерена рожать первенца дома Герцогиня Сассекская Меган Маркл сообщила общественности, что рожать ребенка она будет дома.

Армия и оружие Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.

Политика В США заявили о необходимости участвовать в договоре СНВ-3 с Россией США должны участвовать в договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) со своими противниками, включая Россию, заявил глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен на полях симпозиума по космосу в Колорадо-Спрингс.