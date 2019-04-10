Происшествия
Суд приговорил экс-сотрудника ФСБ к шести годам колонии за госизменуRT на русском 07:17
Московский окружной военный суд (МОВС) приговорил бывшего сотрудника ФСБ Дмитрия Докучаева к шести годам колонии строгого режима за государственную измену, передаёт РИА Новости. Сообщается, что слушания проходили в закрытом режиме.
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Футбол
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Реакция футболистов на апрельский снегопад pic.twitter.com / 8vjQj6NUso — ФК "Зенит" (@ zenit_spb) 10 апреля 2019 г.
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