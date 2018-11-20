Общество

Суд приговорил бывшую жену Джигарханяна к 200 часам обязательных работ
ТАСС
12:41

Судебный участок мирового судьи №310 признал виновной в нарушении неприкосновенности частной жизни бывшую жену Армена Джигарханяна и экс-директора его театра Виталину Цымбалюк-Романовскую и приговорил ее к 200 часам обязательных работ. Об этом ТАСС сообщила адвокат подсудимой Лариса Широкова.
ТАСС12:41

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Армен Джигарханян
Актёр
Советский, армянский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, театральный педагог. Народный артист СССР. Один из основателей, президент и художественный руководитель Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна с 1996 года.
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