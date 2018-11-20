Общество
Суд приговорил бывшую жену Джигарханяна к 200 часам обязательных работ
Суд приговорил бывшую жену Джигарханяна к 200 часам обязательных работТАСС12:41
Судебный участок мирового судьи №310 признал виновной в нарушении неприкосновенности частной жизни бывшую жену Армена Джигарханяна и экс-директора его театра Виталину Цымбалюк-Романовскую и приговорил ее к 200 часам обязательных работ. Об этом ТАСС сообщила адвокат подсудимой Лариса Широкова.
ТАСС12:41
Подробнее о событии
Показать все источники
«Не вопрос». Бывшая жена Джигарханяна готова мести московские улицы
Национальная служба новостей13:38
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 16:50, Ашберн
Общество
Россиянам дали посидеть в новых капсульных плацкартных вагонах
Обновлено в 13:31
Общество
«ПИК» приостановил работы на площадке в столичном Кунцево
Девелопер «ПИК» приостановил работы на строительной площадке в столичном районе Кунцево до вынесения решения Верховного суда России по поводу законности проекта планировки территории.
Обновлено в 16:44
Общество
Глава Карелии прокомментировал скандальную переписку о судьбе детсада
Ранее жительница Карелии Анна Власова в социальной сети "ВКонтакте" опубликовала фрагменты переписки с главой региона, в которой она просила восстановить работу детского сада в поселке.
Обновлено в 15:33
Общество
Неработающих россиян хотят обязать платить страховые взносы
В Госдуму внесли законопроект, который обязывает самозанятых россиян платить за себя все страховые взносы в социальные фонды.
Обновлено в 14:55
Общество
«Победа» пригрозила установить «смешные габариты» ручной клади
Обновлено в 16:30
Общество
В Facebook и Instagram произошел масштабный сбой
Обновлено в 12:45
Общество
Суд признал законным штраф The New Times в размере 22 млн рублей
Тверской суд Москвы признал законным наложение штрафа в размере 22,25 млн руб. на журнал The New Times, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 13:41
Общество
ПФР наказал сотрудника, вызвавшего умершую пенсионерку за пособием
Пенсионный фонд применил дисциплинарное взыскание к сотруднику ведомства, пригласившего умершую жительницу Самары за пособием на собственные похороны, сообщила во вторник РИА Новости представитель пресс-службы отделения фонда в Самарской области.
Обновлено в 13:46
Общество
Квартиру-кабинет Максима Горького в Петербурге выставили на продажу
Квартира-кабинет под номером 8, в которой работал Максим Горький, в доме на Кронверкском проспекте, 23 в Санкт-Петербурге, выставлена на продажу за 11,5 млн рублей.
Обновлено в 15:26
Транспорт
Водители сэкономили за счет Крымского моста шесть миллиардов рублей
Крымский мост за пять месяцев эксплуатации позволил водителям сэкономить более шести миллиардов рублей.
Обновлено в 15:22
Транспорт
В РЖД разработали концепт первого российского высокоскоростного поезда
ОАО «Российские железные дороги» представит концепт первого российского высокоскоростного поезда на выставке «Транспорт России», которая пройдёт 20—22 ноября.
Обновлено в 15:06
Общество
Глава Минтранса рассказал, что пользуется общественным транспортом
Неслужебные поездки министр транспорта России Евгений Дитрих предпочитает совершать на общественнлм транспорте.
Обновлено в 12:56
Религия
Путин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения
Президент России Владимир Путин по телефону поздравил патриарха Кирилла с днем рождения, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 13:18
Общество
Генпрокуратура насчитала 140 уголовных дел по нарушениям на Восточном
Обновлено в 14:17
Общество
В Вольске «растворились» новые трубы очистных сооружений
По данным портала, очистные сооружения в Вольске строили около 16 лет (с 2002 года), а потратили на них около одного миллиарда.
Обновлено в 15:02