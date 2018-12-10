Михаил Викторович Попков Российский серийный убийца

Российский серийный убийца и насильник, совершивший не менее 22-х убийств молодых женщин в период с 1994 по 2010 годы в районе города Ангарск Иркутской области. Бывший младший лейтенант МВД РФ. До увольнения в 1998 г. из милиции совершал некоторые преступления в форме милиционера и на служебной машине. Арестован после возобновления уголовного дела и сопоставления в марте 2012 года его генотипа и результатов молекулярно-генетической экспертизы останков жертв, проведённой ещё в 2003 году. Приговорён к пожизненному лишению свободы. Всего сознался в 81 убийстве.