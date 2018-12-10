Происшествия

Суд приговорил «ангарского маньяка» ко второму пожизненному сроку
Газета.Ru
02:20

Бывшего милиционера из Ангарска Михаила Попкова приговорили к пожизненному сроку за 59 убийств. Это второй пожизненный срок для ангарского маньяка, орудовавшего с 1992 по 2010 год. Первый он получил три года назад за совершение 24 аналогичных преступлений.
Газета.Ru02:20

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Суд приговорил «ангарского маньяка» ко второму пожизненному сроку

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Забирая жизни. История самого страшного маньяка России Михаила Попкова

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Российский серийный убийца и насильник, совершивший не менее 22-х убийств молодых женщин в период с 1994 по 2010 годы в районе города Ангарск Иркутской области. Бывший младший лейтенант МВД РФ. До увольнения в 1998 г. из милиции совершал некоторые преступления в форме милиционера и на служебной машине. Арестован после возобновления уголовного дела и сопоставления в марте 2012 года его генотипа и результатов молекулярно-генетической экспертизы останков жертв, проведённой ещё в 2003 году. Приговорён к пожизненному лишению свободы. Всего сознался в 81 убийстве.
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