Происшествия
Суд приговорил «ангарского маньяка» ко второму пожизненному сроку
Суд приговорил «ангарского маньяка» ко второму пожизненному срокуГазета.Ru02:20
Бывшего милиционера из Ангарска Михаила Попкова приговорили к пожизненному сроку за 59 убийств. Это второй пожизненный срок для ангарского маньяка, орудовавшего с 1992 по 2010 год. Первый он получил три года назад за совершение 24 аналогичных преступлений.
Газета.Ru02:20
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«Ангарский маньяк» Попков приговорен ко второму пожизненному заключению: видео
Московский Комсомолец02:23
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