Политика
Суд приговорил Радована Караджича к пожизненному заключениюРИА Новости 10:01
Караджича приговорили к сорока годам тюрьмы, в том же году защита подала апелляцию. На слушаниях в апреле прошлого года обвинение потребовало для экс-президента пожизненного заключения. Караджич — экс-политик, психиатр по специальности и поэт, был президентом РС БиГ с 1992 по 1996 год.
Читать в источнике
Оценить82
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 10:55, Ашберн
Шоу-бизнес
Ваенга отменила концерты из-за болезни
Певица Елена Ваенга отменила концерты из-за болезни. Об этом она сообщила в Instagram.
Обновлено в 07:23
Финансы
Минтруд объяснил новую схему индексации пенсий
Минтруд дал пояснения к новой схеме обращения за федеральной социальной доплатой к пенсии. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено в 02:12
Транспорт
Авиакомпания «Нордавиа» сменит название на Smartavia
Обновлено в 09:29
Политика
Еврокомиссия отказалась перенести Brexit на 30 июня
14 марта члены палаты общин британского парламента (нижняя палата) поддержали предложение премьер-министра Соединенного Королевства о переносе крайнего срока Brexit с 29 марта на 30 июня текущего года.
Обновлено в 09:06
Происшествия
Полиция застрелила двух россиян на Бали
Два россиянина погибли в результате перестрелки с полицией на индонезийском острове Бали.
Обновлено в 10:37
Наука
Риск ранней смерти может уменьшать одна прогулка в неделю
«Люди, которые раз в неделю прогуливались на свежем воздухе в течение 10 минут, имели на 18% уменьшенный риск ранней смерти», - констатировали специалисты.
Обновлено вчера в 07:58
Шоу-бизнес
70-летний Валерий Леонтьев хочет стать отцом и ищет суррогатную мать
Как рассказал "Комсомолке" бывший администратор Леонтьева Александр Богданович, 70-летний Казанова в последние годы занят поиском суррогатной матери для своего ребенка.
Обновлено вчера в 06:52
Общество
Настоящая весна придет в Москву в середине апреля
Теплая весенняя погода без дождей установится в Москве не раньше середины апреля.
Обновлено в 02:02
Спорт
Алина Загитова выиграла короткую программу на ЧМ по фигурному катанию
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию короткой программы. Ранее Загитова расплакалась после короткой программы на ЧМ.
Обновлено в 08:52
Спорт
Аникина избрана новым президентом Федерации бобслея России
Новым президентом Федерации бобслея России стала Елена Аникина, сообщил спортивный комментатор Владас Ласицкас.
Обновлено в 09:30
Происшествия
Стрингера 47news угрожают утопить охранники «дочки» «Газпрома»
Сотрудники охраны объекта компании «Газпром социнвест», которая строит в Ленобласти логистический центр за 15 млрд рублей, 20 марта заблокировали внештатного оператора 47news во Всеволожском районе, рядом с поселком Лесное.
Обновлено в 09:10
Общество
Власти оштрафовали магазин за помощь бедным
Обновлено в 10:45
Транспорт
Медведев поддержал предложение РЖД о скидке на проезд детей летом
"Хотел бы попросить поддержать предложение компании - возможность предоставить скидку в 50 процентов с 1 июня по 31 августа для перевозки детей с 10 до 17 лет в плацкартных и общих вагонах", - обратился Олег Белозеров к председателю правительства.
Обновлено в 09:41
Политика
МИД России сделал представление послу Чехии
Отмечается, что главе чешской дипломатической миссии было сделано представление в связи с активно нагнетаемой в его стране «нездоровой атмосферой» вокруг данного сюжета.
Обновлено в 10:18
Авто
УАЗ «Хантер» выходит на рынок Чили
Поставки автомобилей в Чили уже начались, старт продаж УАЗ «Хантер» запланирован на апрель 2019 года.
Обновлено в 05:14
Экономика
Forbes назвал самые надежные банки России
Издание Forbes Russia представило рейтинг надежности российских банков, изучив 100 крупнейших кредитных организаций.
Обновлено в 09:56
Космос
Российская станция на Венере сможет проработать только три часа
Продолжительность работы российской станции «Венера-Д» на поверхности планеты составит не более трех часов, говорится в документе на сайте американского Лунного и планетарного института.
Обновлено в 09:07
Шоу-бизнес
В Москве госпитализировали Елену Беркову
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», порноактриса Елена Беркова доставлена в одну из столичных клиник.
Обновлено вчера в 21:26
Политика
Путин поручил распространить ипотечные каникулы на все кредиты
Владимир Путин поручил распространить каникулы на все, в том числе ранее выданные ипотечные кредиты.
Обновлено в 06:11
Политика
Ляшко сорвал заседание кабмина Украины
Лидер "Радикальной партии" Украины и кандидат на пост президента страны Олег Ляшко сорвал заседание кабмина, требуя не продлевать контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Девушка и парень задержаны по факту убийства семьи из четырех человек
"В городе Полевской правоохранительными органами по горячим следам установлены и задержаны подозреваемые мужчина и женщина по уголовному делу об убийстве четырех человек", - говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 09:58
Политика
Власти приняли ряд решений для сдерживания цен в Крыму
"Розничная сеть демонополизирована, крупных торговых сетей нет, сказать, что есть монопольное давление на цены - точно нет, есть дополнительные издержки связанные с тем, что они мелкими партиями завозят из соседних регионов продукты - дополнительные транспортные издержки крупные логистические центры снимут", - пояснил Д.Козак.
Обновлено в 09:03
Армия и оружие
Видео полета Шойгу над Сирией опубликовало Минобороны
Минобороны опубликовало видео, на котором показаны самолеты-истребители, которые сопровождали борт министра обороны Сергея Шойгу при полете над территорией Сирии.
Обновлено вчера в 18:03