Политика

Суд приговорил Радована Караджича к пожизненному заключениюРИА Новости 10:01

Караджича приговорили к сорока годам тюрьмы, в том же году защита подала апелляцию. На слушаниях в апреле прошлого года обвинение потребовало для экс-президента пожизненного заключения. Караджич — экс-политик, психиатр по специальности и поэт, был президентом РС БиГ с 1992 по 1996 год.
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Радована Караджича отправили в тюрьму на всю жизнь

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Шешель назвал сканадальным приговор трибунала в Гааге в отношении Караджича

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Суд приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению

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Апелляционный суд в Гааге приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению

Эхо Москвы10:30
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Два россиянина погибли в результате перестрелки с полицией на индонезийском острове Бали.
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Как рассказал "Комсомолке" бывший администратор Леонтьева Александр Богданович, 70-летний Казанова в последние годы занят поиском суррогатной матери для своего ребенка.
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Общество

Настоящая весна придет в Москву в середине апреля

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Умер снявшийся в «Девчатах» и «Двух капитанах» актер Анатолий Адоскин

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"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию короткой программы. Ранее Загитова расплакалась после короткой программы на ЧМ.
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Спорт

Аникина избрана новым президентом Федерации бобслея России

Новым президентом Федерации бобслея России стала Елена Аникина, сообщил спортивный комментатор Владас Ласицкас.
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Происшествия

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Сотрудники охраны объекта компании «Газпром социнвест», которая строит в Ленобласти логистический центр за 15 млрд рублей, 20 марта заблокировали внештатного оператора 47news во Всеволожском районе, рядом с поселком Лесное.
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МИД России сделал представление послу Чехии

Отмечается, что главе чешской дипломатической миссии было сделано представление в связи с активно нагнетаемой в его стране «нездоровой атмосферой» вокруг данного сюжета.
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В школе балета объяснили конфликт с дочерью волейболиста «Зенита»

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УАЗ «Хантер» выходит на рынок Чили

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Forbes назвал самые надежные банки России

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В Москве госпитализировали Елену Беркову

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», порноактриса Елена Беркова доставлена в одну из столичных клиник.
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Владимир Путин поручил распространить каникулы на все, в том числе ранее выданные ипотечные кредиты.
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Ляшко сорвал заседание кабмина Украины

Лидер "Радикальной партии" Украины и кандидат на пост президента страны Олег Ляшко сорвал заседание кабмина, требуя не продлевать контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым.
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"В городе Полевской правоохранительными органами по горячим следам установлены и задержаны подозреваемые мужчина и женщина по уголовному делу об убийстве четырех человек", - говорится в сообщении ведомства.
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Власти приняли ряд решений для сдерживания цен в Крыму

"Розничная сеть демонополизирована, крупных торговых сетей нет, сказать, что есть монопольное давление на цены - точно нет, есть дополнительные издержки связанные с тем, что они мелкими партиями завозят из соседних регионов продукты - дополнительные транспортные издержки крупные логистические центры снимут", - пояснил Д.Козак.
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Армия и оружие

Видео полета Шойгу над Сирией опубликовало Минобороны

Минобороны опубликовало видео, на котором показаны самолеты-истребители, которые сопровождали борт министра обороны Сергея Шойгу при полете над территорией Сирии.
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Радован Караджич
Боснийский политик
Боснийский серб, сербский государственный и политический деятель, психиатр, поэт. Первый Президент Республики Сербской в 1992-1996 годах. Международным трибуналом по бывшей Югославии признан виновным в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности, приговорён к 40 годам тюрьмы.
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