Политика
Суд приговорил Радована Караджича к пожизненному заключениюГазета.Ru 13:11
Первого президента Республики Сербской Радована Караджича приговорили к пожизненному заключению. Это уже второй приговор для 73-летнего политика, которого в 2016 году осудили на 40 лет за военные преступления и геноцид мусульманского и хорватского населения Боснии.
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с чего всё началось
Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов в Гааге ужесточил до пожизненного срока наказание бывшему лидеру боснийских сербов Радовану Караджичу за военные преступления и преступления против человечности, сообщает Reuters.Новая газета10:12
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