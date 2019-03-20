Суд приговорил Радована Караджича к пожизненному заключениюГазета.Ru 13:11

с чего всё началось

Первого президента Республики Сербской Радована Караджича приговорили к пожизненному заключению. Это уже второй приговор для 73-летнего политика, которого в 2016 году осудили на 40 лет за военные преступления и геноцид мусульманского и хорватского населения Боснии.

Политика ЦИК Украины отказала ОБСЕ в регистрации 24 российских наблюдателей Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины на заседании 20 марта отказала Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в регистрации 24 российских наблюдателей на выборы украинского президента.

Происшествия В Подмосковье нашли арсенал преступной группировки Сотрудники Следственного комитета и ФСБ обнаружили крупный тайник группировки, действовавшей в Московской области в 1990—2000-х годах.

Происшествия По заявлению Дмитрия Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете Сама статья УК РФ, по которой было возбуждено уголовное дело, подразумевает наказание в виде штрафа в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до года либо в виде обязательных работ на срок до 240 часов.

Происшествия Водитель из Сенегала поджег автобус со школьниками в Италии 47-летний выходец из Сенегала, водитель автобуса, перевозивший школьников в окрестностях Милана, поджег транспортное средство, передает информагентство Askanews в среду, 20 марта.

Экономика ПФР начнет доплаты к пенсиям сверх прожиточного минимума уже в мае Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) достаточен, чтобы уже в мае начать доплаты к пенсиям по новому порядку сверх прожиточного минимума пенсионера.

Политика Россия отказалась от транзита газа через Украину "Газпром" начинает уведомлять своих контрагентов, что с 1 января следующего года компания не будет транспортировать свой газ через Украину.

Политика Евросоюз назвал условие отсрочки Brexit Отсрочка даты выхода Великобритании из состава Евросоюза на небольшой срок возможна при одобрении парламентом Соединенного Королевства сделки по Brexit.

Спорт Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мира Российская фигуристка Алина Загитова одержала победу по итогам короткой программы на чемпионате мира в Японии.

Общество Панин признался в ненависти к «грязной и уголовной» России Актер Алексей Панин ненавидит Россию и считает, что это единственная страна в мире, кроме Северной Кореи, куда не хочется возвращаться.

Общество Как в мире отмечают день весеннего равноденствия 21 марта 2019 года, в день весеннего равноденствия, Солнце находится в созвездии Рыб.

Футбол Футболист ЦСКА Эрнандес намерен покинуть клуб Нападающий московского ЦСКА Абель Эрнандес хочет покинуть клуб, сообщает Tuttomercatoweb.

Происшествия Владимир Барсуков выслушал судью с кроссвордом Во время оглашения приговора, длившегося три часа, Владимир Барсуков вел себя подчеркнуто спокойно: разгадал по меньшей мере четыре страницы кроссвордов из журнала.

Политика Украина ввела новые санкции против России Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о дополнительных персональных санкциях против России.

Политика Луценко заявил, что посол США хотела вручить ему список неприкасаемых Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович вручила ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие.

Политика Российский МИД вызвал посла Чехии МИД России сделал представление послу Чехии Витезславу Пивоньке из-за "ненормальной ситуации, которая сложилась вокруг некоторых объектов недвижимости в Праге", говорится на сайте ведомства.

Экономика Disney закрыл сделку по покупке 21st Century Fox за $71 млрд Walt Disney Company закрыла сделку по приобретению части активов холдинга 21st Century Fox (Fox), сумма сделки — около $71 млрд, говорится на сайте Disney.

Политика Трамп заявил, что не против публикации доклада Мюллера Президент США Дональд Трамп заявил, что не против публикации доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по "российскому расследованию".

Политика Новак перераспределил полномочия своих замов после ухода Текслера После ухода из Минэнерго Алексея Текслера глава ведомства Александр Новак перераспределил полномочия своих заместителей.

Наука Полицейскую собаку клонировали в Китае В Sinogene Biotechnology сообщают, что рождение Куньсюня открывает новые возможности в клонировании выдающихся полицейских собак и может значительно сократить время на обучение и тренировку животных.

Хоккей Александр Овечкин встретится с Трампом в Белом доме Американский президент Дональд Трамп пригласил капитана хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" и его игроков, которые впервые в истории КХЛ в 2018 году выиграли Кубок Стэнли, на встречу в Белый дом.

Наука Названа смертельная опасность горячего чая и кофе Американские ученые пришли к выводу, что употребление слишком горячего чая или кофе может удвоить риск рака пищевода.

Хоккей Игроки НХЛ выбрали самого стильного и хоккеиста с лучшей прической Игроки НХЛ выбрали лучшего маскота НХЛ. Просто посмотрите Самый лучший бросок в НХЛ у Овечкина.

Общество Правительство расширило список оказываемых в МФЦ госуслуг Правительство России расширило список госуслуг, оказываемых в многофункциональных центрах (МФЦ), услугой по оповещению россиян предпенсионного возраста об отнесении их к этой категории.

Экономика Акции BMW обвалились на фоне заявлений финдиректора Акции немецкого автопроизводителя Bayerische Motoren Werke (BMW) упали сегодня на 5% в ходе торгов на Франкфуртской фондовой бирже, реагируя на негативные прогнозы от руководства компании.