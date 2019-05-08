Происшествия
Суд приговорил Мамаева и Кокорина к реальным срокамИзвестия 09:21
Пресненский суд Москвы в среду, 8 мая, приговорил футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева к реальным срокам заключения. Как сообщает корреспондент «Известий», Мамаев получил 1 год и 5 месяцев лишения свободы, Кокорин — 1 год и 6 месяцев.
Читать в источнике
Оценить740
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 09:33, Ашберн
Общество
Жителя Ярославля привлекли за фото надписи, оскорбляющей власть
7 мая в Кировском отделе полиции Ярославля был составлен протокол на жителя города Кирилла Попутникова, который выложил в интернет фотографию хулиганской надписи на здании УМВД России по Ярославской области.
Обновлено в 02:13
Политика
Киев готовит России ответ на выдачу паспортов жителям Донбасса
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев готовит ответ Москве на упрощение российского гражданства для жителей Донбасса.
Обновлено вчера в 08:21
Финансы
Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,4%
Рынок акций РФ открылся в среду снижением цен большинства blue chips на фоне сохраняющихся негативных настроений на внешних фондовых площадках из-за опасений торговой войны между США и Китаем.
Обновлено в 03:18
Здоровье
Четверть ВИЧ-инфицированных в России не знают о своем диагнозе
Четверть ВИЧ-инфицированных россиян не знают о своем положительном статусе, говорится в материалах Роспотребнадзора.
Обновлено в 06:22
Политика
В аэропорту Киева задержали оскорблявшего Украину россиянина
Из-за нападения на пограничников в аэропорту «Жуляны» в Киеве был задержан гражданин России, который также не смог указать причины своей поездки в страну, говорится на сайте Госпогранслужбы Украины.
Обновлено в 07:06
Космос
Запуск спутников ГЛОНАСС с помощью «Ангары» запланирован на 2024 год
Обновлено вчера в 19:22
Политика
Песков объяснил, почему Путин не поздравил Порошенко с Днем Победы
Президент РФ Владимир Путин в преддверии годовщины Победы в Великой Отечественной войне не направил поздравления новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому, поскольку он еще не вступил в должность, а действующего главу государства Петра Порошенко он не поздравлял и в прошлые годы, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:51
Футбол
Лионель Месси в профессиональной карьере потерпел 15 крупных поражений
Вчерашний матч в Ливерпуле стал для Месси 813-м в профессиональной карьере (684 – за «Барселону», 129 – за сборную Аргентины).
Обновлено в 01:36
Происшествия
Спасатели нашли тела трех погибших под лавиной на Алтае
Глава республики Алтая Олег Хорохордин заявил, что спасатели смогли обнаружить тела трех из семи туристов, которые погибли в результате схода лавины в горах.
Обновлено в 08:39
Политика
Невъездной на Украину актер Мерзликин пересек госграницу через поле
Российский актер Андрей Мерзликин, которому запрещен въезд на Украину, пересек государственную границу через поле.
Обновлено вчера в 17:41
Общество
Штрафы за превышение скорости предложили привязать к доходу водителя
Заместитель руководителя московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Евсин предложил привязать размер штрафа за превышение скорости к уровню дохода водителя или к стоимости автомобиля.
Обновлено вчера в 14:59
Экономика
Младенческая смертность в РФ снизилась до исторического минимума
Младенческая смертность снизилась в первом квартале 2019 года на 15,7% - до исторического минимума 4,3 случая на 1000 родившихся.
Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес
5-летняя дочь Асмус и Харламова завела собственный Instagram
На своей странице Харламов удивил подписчиков новостью, что юная Анастасия решила завести собственный аккаунт.
Обновлено в 07:00
Происшествия
В Новой Москве мужчина расстрелял двух человек из охотничьего ружья
Мужчина расстрелял двух людей в результате конфликта в Новой Москве, они госпитализированы.
Обновлено в 07:11
Общество
Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год
Минтруд предложил на рассмотрение план переноса праздничных дней на 2020 год.
Обновлено вчера в 15:52
Происшествия
В крови умершего вокалиста The Prodigy нашли кокаин, кодеин и алкоголь
Посмертный анализ крови вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта выявил следы алкоголя, кокаина и кодеина, сообщает Би-би-си.
Обновлено в 08:22
Армия и оружие
Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами
Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главнокомандующим Военно-морским флотом, соответствующий указ зачитал министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.
Обновлено в 05:21
Общество
В Туле открылся первый филиал парка «Патриот»
Первый филиал военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" открылся в среду в Туле.
Обновлено в 06:50
Общество
Обнаруженная в Норвегии российская белуха с GoPro могла использоваться в дельфинотерапии
В конце апреля в водах норвежской губернии Финнмарк местные рыбаки заметили проплывающую белуху с привязанной камерой GoPro.
Обновлено в 09:00
Авто
Водители кроссоверов тратят на топливо в среднем на 12% больше
Исследование показало, что средний пробег англичан за год составляет 9 700 миль (15 611 км). Таким образом, владельцы компактных кроссоверов, таких как Renault Captur и Audi Q2, ежегодно вынуждены тратить на заправку своих машин 1 092 фунта (93 599 рублей), что на 130 фунтов (11 143 рубля) больше, чем владельцы небольших автомобилей, таких как Ford Fiesta и Volkswagen Polo.
Обновлено в 01:50
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына
Принц Гарри с новорожденным сыном на руках сказал, что рад, что у них появился «собственный маленький комочек счастья».
Обновлено в 09:07
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Общество
Шойгу запретил насильно привлекать детей в «Юнармию»
«Вместо конкретных занятий с детьми отдельные работники ограничиваются торжественным вручением значков, вписывают фамилии в единую систему учета "Юнармии" и громко рапортуют о ее расширении»,— сообщил министр (цитата по «РИА Новости»).
Обновлено в 07:07
Наука
В океане обнаружены бактерии с «мышьяковым дыханием»
Соединения мышьяка используют для дыхания некоторые экстремофильные микробы, обитающие в насыщенных им горячих источниках.
Обновлено 06 мая в 02:59
Футбол
Силкин: «„Аякс“ сыграет в финале Лиги чемпионов»
Тренер Сергей Силкин прокомментировал предстоящий полуфинальный поединок Лиги чемпионов между "Аяксом" и "Тоттенхэмом".
Обновлено в 05:10
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия
На Красной площади найден мертвый полицейский
На Красной площади в Москве найдено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением головы.
Обновлено в 01:31
Игры
Google назвала победителей премии Google Play Awards 2019
Компания Google в преддверии конференции I/O назвала лауреатов премии Google Play Awards 2019.
Обновлено вчера в 09:01