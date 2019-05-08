Происшествия

Суд приговорил Кокорина и Мамаева к реальным срокам в колонииКоммерсантъ 09:21

Футболисты признаны виновными в нанесении побоев и хулиганстве. При этом суд смягчил обвинение, исключив из него умышленный сговор. По делу также проходят брат Кокорина Кирилл и их друг Александр Протасовицкий, они получили 1 год 6 месяцев и 1 год 5 месяцев колонии соответственно.
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Суд в Москве приговорил Кокорина и Мамаева к реальным срокам заключения

Телеканал RTVI09:20

Александр Кокорин и Павел Мамаев получили реальные сроки

РИА Новости12:57

«Надеюсь, еще встретимся, пообщаемся в дружелюбной форме». Дело Кокорина и Мамаева — в цитатах

Дождь15:38

К реальным срокам были приговорены накануне футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев

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Реакция Кокорина и Мамаева: Футболистов приговорили к реальным срокам

Пятый канал15:34

Кокорину дали 18 месяцев колонии, Мамаеву – 17. Но они будут на свободе уже в этом году

Sports.ru09:33

Прокурор попросил суд приговорить Кокорина и Мамаева к реальным срокам

Snob.ru06 мая в 11:09
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Происшествия

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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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