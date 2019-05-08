Происшествия
Суд приговорил Кокорина и Мамаева к реальным срокам в колонииКоммерсантъ 09:21
Футболисты признаны виновными в нанесении побоев и хулиганстве. При этом суд смягчил обвинение, исключив из него умышленный сговор. По делу также проходят брат Кокорина Кирилл и их друг Александр Протасовицкий, они получили 1 год 6 месяцев и 1 год 5 месяцев колонии соответственно.
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