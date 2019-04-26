Политика
Суд приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмыРИА Новости 11:07
Суд в Вашингтоне приговорил гражданку России Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы за "сговор с целью незаконной работы на правительство РФ", передаёт корреспондент РИА Новости. Бутина находится под стражей с июля 2018 года. Обвинение потребовало приговорить ее к полутора годам тюремного заключения.
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