Политика
Юрист назвал приговор Бутиной результатом политического заказаRT на русском 12:01
Юрист-международник, почётный адвокат России Валерий Ванин прокомментировал в беседе с RT решение американского суда приговорить россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюремного заключения.
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Экономика
Мировые продажи Renault упали на 5,6%
Продажи французской компании Renault в первом квартале 2019 года упали на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Обновлено в 05:32
Происшествия
После отравления наркотиками в «Матросской тишине» возбудили дело
Дело возбуждено по факту злоупотребления сотрудниками изолятора должностными полномочиями, которые повлекли за собой тяжкие последствия, а также по статьям о халатности и незаконном сбыте наркотиков в СИЗО.
Обновлено в 12:27
Политика
Сын оскорбившего пенсионеров экс-депутата лишен статуса судьи
Коллегия судей Волгоградской области приняла решение о досрочном прекращении полномочий судьи Рашада Набиева – сына бывшего депутата, который назвал пенсионеров «тунеядцми».
Обновлено в 07:57
Экономика
В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро
Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
Обновлено в 12:28
Шоу-бизнес
Актриса Ирина Сенотова госпитализирована в тяжелом состоянии
Российская актриса Ирина Сенотова экстренно госпитализирована в одну из столичных клиник.
Обновлено вчера в 17:17
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Политика
«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»
Возбуждено уголовное дело о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба", сообщил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
Обновлено в 11:43
Футбол
УЕФА дисквалифицировал Неймара на три матча за оскорбление арбитра
Контрольно-дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара за его высказывания после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 12:30
Армия и оружие
Боевики ВСУ обстреляли насосную станцию в ДНР — СЦКК
Обновлено в 06:07
Футбол
Измайлов не перейдет в «Монако»
Бывший вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов не продолжит свою работу в «Монако», вопреки появившейся ранее информации, сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 10:22
Происшествия
В Уфе полицейские ищут семью из пяти человек
Заявление о пропаже пяти человек поступило в полицию в апреле, тогда как, по неподтвержденной информации, семья пропала в декабре 2018 года, отмечает в пятницу, 26 апреля, «РИА Новости».
Обновлено в 12:33
Политика
Польша подсчитала ущерб от нацистской оккупации
По мнению немецкой стороны, Германия выплатила все возможные долги за Вторую мировую войну.
Обновлено в 10:09
Происшествия
В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами
"Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.
Обновлено в 08:13
Автоспорт
Квят попал в аварию во второй практике Гран-при Азербайджана
Вторая сессия свободных заездов на Гран-при Азербайджана "Формулы-1" приостановлена из-за аварии российского пилота "Торо Россо" Даниила Квята.
Обновлено в 10:38
Шоу-бизнес
Актриса сериала «Мост» покончила с собой в 37 лет
Обновлено в 07:43
Происшествия
На Шри-Ланке произошли три новых взрыва
Обновлено в 11:16
Происшествия
Пожар на заводе «Красмаш» локализован
Пожар на территории завода «Красмаш» в Красноярске локализован на площади 20 тыс. кв. м. Об этом 26 апреля сообщает агентство «РИА Новости».
Обновлено в 11:25
Политика
Ким Чен Ын завершил первый визит в Россию
Обновлено в 01:31
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова поделилась архивной фотографией с матерью
Российская балерина Анастасия Волочкова выложила на своей странице в социальной сети редкий кадр.
Обновлено в 07:33
Энергетика
Трамп заявил, что призвал ОПЕК снизить цены на нефть
Президент США Дональд Трамп обратился к представителям ОПЕК с просьбой обеспечить снижение цен на нефть.
Обновлено в 10:44
Здоровье
Ростов посетила министр здравоохранения России Вероника Скворцова
Сегодня с рабочим визитом Ростов посетила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено в 11:07
Политика
Россия сняла санкции с четырех украинцев
Санкции сняты с четырех граждан Украины.
Обновлено в 09:01
Политика
Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу
Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.
Обновлено в 08:37
Экономика
Amazon отчитался о рекордной чистой квартальной прибыли
В первом квартале 2019 года чистая прибыль Amazon составила рекордные $3,56 млрд, говорится в отчете компании.
Обновлено в 06:10
Авто
Дальневосточное автопредприятие Mazda лишили госсубсидий
Обновлено в 12:10
Шоу-бизнес
К дому Меган Маркл приехала скорая и летит вертолёт
Обновлено в 12:19
Происшествия
Трех полковников ФСБ арестовали по делу о коррупции
Басманный суд Москвы арестовал экс-сотрудника управления "К" ФСБ полковника Андрея Васильева по обвинению в хищении, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 10:21