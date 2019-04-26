Политика

Юрист назвал приговор Бутиной результатом политического заказаRT на русском 12:01

Юрист-международник, почётный адвокат России Валерий Ванин прокомментировал в беседе с RT решение американского суда приговорить россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюремного заключения.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Лоббистка, авантюристка, «агент влияния». Кто такая Мария Бутина и в чем ее обвиняют

ТАСС11:55

В Госдуме отреагировали на приговор Бутиной

Газета.Ru11:58

В США суд приговорил россиянку Бутину к полутора годам тюрьмы

Новые Известия11:27

В США Марию Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмы

Коммерсантъ11:11

Суд в США приговорил Марию Бутину к полутора годам тюрьмы

Эхо Москвы12:00

Суд в США приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы

РИА Новости11:29

Суд в США приговорил Марию Бутину к 1,5 году тюрьмы

RT на русском12:14
Показать все источники
Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 12:55, Ашберн
Экономика

Мировые продажи Renault упали на 5,6%

Продажи французской компании Renault в первом квартале 2019 года упали на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Обновлено в 05:32
Происшествия

После отравления наркотиками в «Матросской тишине» возбудили дело

Дело возбуждено по факту злоупотребления сотрудниками изолятора должностными полномочиями, которые повлекли за собой тяжкие последствия, а также по статьям о халатности и незаконном сбыте наркотиков в СИЗО.
Обновлено в 12:27
Политика

Сын оскорбившего пенсионеров экс-депутата лишен статуса судьи

Коллегия судей Волгоградской области приняла решение о досрочном прекращении полномочий судьи Рашада Набиева – сына бывшего депутата, который назвал пенсионеров «тунеядцми».
Обновлено в 07:57
Экономика

В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
Обновлено в 12:28
Шоу-бизнес

Актриса Ирина Сенотова госпитализирована в тяжелом состоянии

Российская актриса Ирина Сенотова экстренно госпитализирована в одну из столичных клиник.
Обновлено вчера в 17:17
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Политика

«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»

Возбуждено уголовное дело о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба", сообщил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
Обновлено в 11:43
Футбол

УЕФА дисквалифицировал Неймара на три матча за оскорбление арбитра

Контрольно-дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара за его высказывания после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 12:30
Армия и оружие

Боевики ВСУ обстреляли насосную станцию в ДНР — СЦКК

Обновлено в 06:07
Футбол

Измайлов не перейдет в «Монако»

Бывший вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов не продолжит свою работу в «Монако», вопреки появившейся ранее информации, сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 10:22
Происшествия

В Уфе полицейские ищут семью из пяти человек

Заявление о пропаже пяти человек поступило в полицию в апреле, тогда как, по неподтвержденной информации, семья пропала в декабре 2018 года, отмечает в пятницу, 26 апреля, «РИА Новости».
Обновлено в 12:33
Происшествия

Сегодня исполнилось 33 года со дня катастрофы в Чернобыле

Обновлено в 01:24
Политика

Польша подсчитала ущерб от нацистской оккупации

По мнению немецкой стороны, Германия выплатила все возможные долги за Вторую мировую войну.
Обновлено в 10:09
Происшествия

В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами

"Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.
Обновлено в 08:13
Транспорт

«Яндекс.Такси» начало тестировать услугу вызова «трезвого водителя»

Обновлено в 09:41
Автоспорт

Квят попал в аварию во второй практике Гран-при Азербайджана

Вторая сессия свободных заездов на Гран-при Азербайджана "Формулы-1" приостановлена из-за аварии российского пилота "Торо Россо" Даниила Квята.
Обновлено в 10:38
Шоу-бизнес

Актриса сериала «Мост» покончила с собой в 37 лет

Обновлено в 07:43
Происшествия

На Шри-Ланке произошли три новых взрыва

Обновлено в 11:16
Происшествия

Пожар на заводе «Красмаш» локализован

Пожар на территории завода «Красмаш» в Красноярске локализован на площади 20 тыс. кв. м. Об этом 26 апреля сообщает агентство «РИА Новости».
Обновлено в 11:25
Политика

Ким Чен Ын завершил первый визит в Россию

Обновлено в 01:31
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова поделилась архивной фотографией с матерью

Российская балерина Анастасия Волочкова выложила на своей странице в социальной сети редкий кадр.
Обновлено в 07:33
Энергетика

Трамп заявил, что призвал ОПЕК снизить цены на нефть

Президент США Дональд Трамп обратился к представителям ОПЕК с просьбой обеспечить снижение цен на нефть.
Обновлено в 10:44
Здоровье

Ростов посетила министр здравоохранения России Вероника Скворцова

Сегодня с рабочим визитом Ростов посетила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено в 11:07
Политика

Россия сняла санкции с четырех украинцев

Санкции сняты с четырех граждан Украины.
Обновлено в 09:01
Политика

Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу

Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.
Обновлено в 08:37
Экономика

Amazon отчитался о рекордной чистой квартальной прибыли

В первом квартале 2019 года чистая прибыль Amazon составила рекордные $3,56 млрд, говорится в отчете компании.
Обновлено в 06:10
Авто

Дальневосточное автопредприятие Mazda лишили госсубсидий

Обновлено в 12:10
Шоу-бизнес

К дому Меган Маркл приехала скорая и летит вертолёт

Обновлено в 12:19
Происшествия

Трех полковников ФСБ арестовали по делу о коррупции

Басманный суд Москвы арестовал экс-сотрудника управления "К" ФСБ полковника Андрея Васильева по обвинению в хищении, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 10:21
Космос

«Хаббл» приблизился к открытию «новой физики» в расширении Вселенной

Обновлено в 12:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное