Происшествия

Суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключенияИзвестия 07:08

Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог. Как сообщает в среду, 1 мая, «РИА Новости», судья назвал нарушение, допущенное Ассанжем, находящимся «за пределами самых серьезных обвинений, ему предъявленных».
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Основатель «Викиликс» Джулиан Ассанж приговорен к 50-ти неделям заключения

Эхо Москвы13:02

Адвокат Ассанжа сообщил в суде, что основатель WikiLeaks боялся похищения властями США

ТАСС06:46

Суд в Лондоне приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения

РИА Новости06:45

Британский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям тюрьмы

Интерфакс06:58

Суд Лондона приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения

Московский Комсомолец06:54

Суд в Лондоне приговорил Ассанжа к 50 неделям тюрьмы

RT на русском12:09

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж предстанет перед судом в Лондоне

Говорит Москва00:49
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Джулиан Ассанж
Австралийский интернет-журналист и телеведущий, основатель WikiLeaks. В больших объёмах обнародовал сверхсекретные материалы о шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти, военных преступлениях и тайнах дипломатии великих держав.
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