Происшествия
Суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключенияИзвестия 07:08
Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог. Как сообщает в среду, 1 мая, «РИА Новости», судья назвал нарушение, допущенное Ассанжем, находящимся «за пределами самых серьезных обвинений, ему предъявленных».
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