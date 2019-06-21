Политика
Суд позволил Саакашвили участвовать в выборах в РадуГазета.Ru 04:44
В Киеве суд разрешил бывшему грузинскому лидеру Михаилу Саакашвили принимать участие в досрочных выборах в Раду. Об этом политик написал в фейсбуке. По словам экс-главы государства, суд вынес справедливое решение.
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Политика
Губернатор Калининградской области поддержал эколога Королеву
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов поддержал руководителя экологической общественной организации «Экозащита» Александру Королеву, уехавшую в Германию и попросившую там политическое убежище.
Обновлено в 08:16
Политика
Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию в Грузии и Персидском заливе
Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 09:02
Политика
Спикер парламента Грузии ушел в отставку
Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку, сообщил генеральный секретарь партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе.
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес
Алиментов Собчак от Виторгана не дождется
На алименты Собчак подавать не стала.
Обновлено вчера в 09:29
Общество
8 выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов в Удмуртии
Восемь выпускников школ Удмуртии сдали единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку на 100 баллов, пять выпускников получили отличные результаты по физике.
Обновлено вчера в 00:31
Шоу-бизнес
Максим Галкин сделал комплимент Яне Кошкиной
Обновлено вчера в 07:58
Гаджеты
Intel готовит снижение цен на настольные процессоры
Исторически Intel всегда предлагала свои процессоры по более высоким ценам, а на появление процессоров AMD, предлагающих более выгодное сочетание цены и производительности, отвечала не уценкой, а улучшением характеристик своих продуктов.
Обновлено в 08:43
Происшествия
Суд арестовал главу Пушкинского района Подмосковья
Обновлено в 08:30
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС
Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Происшествия
Сторонники ПЦУ избили прихожанок канонической Церкви
В селе Постойное Ровенской области около сотни агрессивных сторонников новой Православной церкви Украины (ПЦУ) при попытке захвата церковного дома Украинской православной церкви (УПЦ) избили женщин-верующих.
Обновлено в 08:44
Общество
21 июня наступит самая короткая ночь в году
В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Общество
Жителям нижних этажей придется больше платить за отопление
Названы способы предотвратить взрывы газа в России В результате плата за отопление жителей нижних этажей может существенно увеличиться, пишет «Газета.ру».
Обновлено вчера в 01:57
Экономика
«Газпром» обещает выплаты по новой дивидендной политике с 2020 года
ПАО «Газпром» планирует до конца 2019 года разработать новую дивидендную политику и начать применять ее в следующем году.
Обновлено в 08:37
Армия и оружие
В Твери прошел парад выпускников академии ВКО и Суворовского училища
В пятницу, 21 июня в Твери прошел парад выпускников академии ВКО имени Жукова и Тверского Суворовского училища.
Обновлено в 07:23
Здоровье
У трети жителей Камбоджи выявили червей-паразитов
В организме трети жителей Камбоджи присутствуют личинки паразитической нематоды Strongyloides stercoralis.
Обновлено в 07:27
Шоу-бизнес
Психиатр: «Бари Алибасов не симулирует сумасшествие»
Напомним, что многие звезды, включая другого известного продюсера, Андрея Разина, считают, что Алибасов уже не станет собой, не вернется к своему обычному состоянию.
Обновлено в 01:52
Политика
Лукашенко назвал Кадырова братом белорусского народа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил главе Чечни Рамзану Кадырову орден Дружбы народов, сообщает 21 июня БЕЛТА.
Обновлено в 08:32
Театры
Теодор Курентзис покидает Пермский театр оперы и балета
Теодор Курентзис уходит с поста художественного руководителя Пермского театра оперы и балеты. Об этом сообщили в пресс-службе театра.
Обновлено в 05:22
Происшествия
МВД нашло нарушения в работе задержавших Голунова полицейских
13 июня в связи с делом Голунова были уволены два генерала МВД – начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин.
Обновлено в 08:26
Музыка
Сын Виктора Цоя порекомендовал Ивану Урганту сделать татуировку
Александр Цой продемонстрировал свежую татуировку на левом предплечье.
Обновлено в 07:30
Автоспорт
Мекис: У Ferrari есть доказательства невиновности Феттеля
Спортивный директор Лоран Мекис представляет на слушаниях итальянскую команду – по его словам, у Скудерии есть новые доказательства, которые они хотят представить.
Обновлено в 08:39
Наука
Мозг радуется новой информации также, как еде и деньгам
Ученые из Калифорнийского университета в Беркли доказали, что информация воздействует на систему вознаграждения мозга также, как деньги и еда.
Обновлено вчера в 07:37
Футбол
Мальфатти: Глушаков и Комбаров получили от футбола больше заслуженного
Экс-тренер московского "Спартака" Аттила Мальфатти прокомментировал уход капитана и полузащитника красно-белых Дениса Глушакова и защитника столичной команды Дмитрия Комбарова, передает Sport24.
Обновлено в 08:12
Здоровье
В Госдуме предложили включить в нацпроекты психиатрию
Депутат Госдумы от Татарстана Борис Менделевич заявил, что он настаивает на включении в нацпроект "Здравоохранение" психиатрии, что позволило бы обеспечить реконструкцию действующих больниц.
Обновлено в 06:11
Происшествия
В Петербурге госпитализировали двух братьев, которых избила мать
В Петербурге два маленьких мальчика оказались в больнице после того, как их избила и искусала собственная мать.
Обновлено в 08:51
Происшествия
Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Подмосковье
Один человек погиб и еще двое пострадали в результате пожара в жилой многоэтажке в подмосковном Лосино-Петровском.
Обновлено в 08:34
Политика
Поддерживающим ДНР ирландцам отказали во въезде в Украину
1 февраля помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что с начала года пограничники отказали во въезде в страну более 900 гражданам России.
Обновлено в 08:32
Политика
Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с Путиным
Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным в четверг, 20 июня.
Обновлено в 03:46
Экономика
Ford продаст заводы в России на торгах
Обновлено в 07:20