Политика
Суд позволил Саакашвили участвовать в выборах в РадуГазета.Ru 04:44
В Киеве суд разрешил бывшему грузинскому лидеру Михаилу Саакашвили принимать участие в досрочных выборах в Раду. Об этом политик написал в фейсбуке. По словам экс-главы государства, суд вынес справедливое решение.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 06:09, Вашингтон
Политика
Депутат Гаврилов объяснил ситуацию с креслом главы парламента Грузии
Во время сессии Генассамблеи МАП российский делегат, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.
Обновлено в 05:27
Происшествия
В отношении главы Ахтубинска возбудили уголовное дело
Сотрудники правоохранительных органов возбудили в отношении него уголовное дело.
Обновлено в 05:32
Шоу-бизнес
Ирина Хакамада рассказала о своей «особенной» дочери
Ирина Хакамада недавно дала интервью, в котором рассказала о своей дочери, 22-летней Марии, имеющей синдром Дауна.
Обновлено в 05:56
Спорт
Орсер приедет с Медведевой на этап Гран-при в Москве
Тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер заявил, что приедет поддерживать подопечную на этап Гран-при в Москве, который пройдет с 15 по 17 ноября.
Обновлено вчера в 16:23
Кино
Marvel приглашала Киану Ривза почти в каждый фильм своей киновселенной
Глава Marvel Studios Кевин Файги в разговоре с изданием ComicBook признался, что студия уже давно хочет сделать Киану Ривза частью своей киновселенной, но пока актёр не нашёл для себя идеальную роль.
Обновлено вчера в 02:51
Общество
В МВД предложили расширить полномочия инспекторов ДПС
Министерство внутренних дел России предложило расширить полномочия инспекторов ДПС для упрощения оформления правонарушений на дороге, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:19
Автоспорт
Формула-1. Сироткин стал резервным пилотом команды McLaren
Обновлено в 05:49
Футбол
Чех вернулся в «Челси» на должность советника
Завершивший карьеру футболиста по окончании сезона-2018/19 чешский вратарь Петр Чех вернулся в лондонский "Челси" на административную должность, сообщается на официальном сайте "синих".
Обновлено в 05:07
Шоу-бизнес
Волочкова пожаловалась на тяжкую долю балерины. Подписчики ее осадили
В описании к фотографии Волочкова излила душу подписчикам, жалуясь на тяжкую долю балерин и на то, что за свой успех ей пришлось дорого заплатить «не деньгами, а большим».
Обновлено в 05:18
Кино
Роднянский рассказал про новый фильм о Чернобыле и похвалил сериал HBO
Кстати, о сериале: Роднянский считает работу зарубежных коллег "замечательной", настаивая на том, что "Чернобыль" - один из лучших сериалов, которые "вообще когда-либо были сделаны".
Обновлено в 05:28
Авто
GM-АвтоВАЗ расширит модельный ряд Chevrolet Niva
В первом случае речь идет о расширении модельного ряда Chevrolet NIVA, а во втором – о локализации производства грузовых автомобилей.
Обновлено в 04:08
Происшествия
CNN: медиамагната Руперта Мердока госпитализировали
Обновлено вчера в 22:03
Здоровье
Треть жителей Камбоджи оказалась заражена паразитическим червем
Каждый третий житель Камбоджи оказался носителем личинок паразитической нематоды Strongyloides stercoralis, иногда вызывающей чесотку и проблемы с желудком у ее носителей.
Обновлено в 05:10
Политика
Захарова назвала происходящее в Грузии «кошмарной провокацией»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию в Тбилиси, где в четверг, 20 июня, прошли протестные акции радикалов.
Обновлено в 05:42
Гаджеты
Google отказалась от выпуска планшетов
Google официально отказывается от производства планшетов, включая выпуск двух неанонсированных моделей, объявил в четверг представитель компании.
Обновлено в 03:09
Общество
Составлен рейтинг вузов с самыми успешными выпускниками в сфере ИТ
Рейтинг составлен по уровню зарплат специалистов ИТ-отрасли, окончивших вузы в период с 2013 по 2018 год.
Обновлено в 06:02
Экономика
Счетная палата снова нашла нарушения в Минкомсвязи
В Министерстве цифрового развития, связи массовых коммуникаций найдены нарушения.
Обновлено в 05:36
Общество
Прокуратура проверит трехкопеечный годовой доход амурского депутата
В отношении депутата заксобрания Амурской области Сергея Труша региональная прокуратура проводит проверку.
Обновлено в 05:25
Музыка
Объявлены первые хедлайнеры фестиваля «Старый Новый рок»
Объявлены первые хедлайнеры фестиваля "Старый Новый рок".
Обновлено в 04:53
Авто
Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты
Корейская компания KIA представила новый компактный кроссовер Seltos.
Обновлено вчера в 03:28
Кино
В Сети появился финальный трейлер третьего сезона «Очень странных дел»
Стриминговый сервис Netflix выпустил финальный трейлер третьего сезона сериала «Очень странные дела».
Обновлено в 02:23
Общество
Сегодня летнее солнцестояние. Что можно и нельзя в этот день
Сегодняшний день, 21 июня, является днем летнего солнцестояния.
Обновлено в 04:44
Политика
Двоим ирландцам закрыли въезд на Украину за выкрики в поддержку ДНР
Двоим ирландцам на три года закрыли въезд на Украину за то, что в четверг во время посадки самолета в Киеве они достали символику РФ и георгиевские ленты и начали выкрикивать "ДНР, вперед!", сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
Обновлено в 05:27
Общество
Единую платежку за ЖКХ планируют ввести в России
Масса квитанций за услуги ЖКХ уже скоро уйдет в прошлое. В Госдуму передан законопроект о едином платежном документе.
Обновлено вчера в 11:54
Экономика
Ритейлер «Лента» покупает склад под производство полуфабрикатов
Один из лидеров российской продовольственной розницы – «Лента» приобретает складской комплекс на 70 000 кв. м в Тосненском районе Ленинградской области у ГК «Ориентир», рассказали «Ведомостям» представители сторон и консультанта сделки – компании Cushman & Wakefield.
Обновлено вчера в 17:52
Театры
Теодор Курентзис уйдет с поста худрука Пермского театра оперы и балета
С нового сезона Теодор Курентзис перестанет быть художественный руководителем Пермского театра оперы и балета, сообщили РБК в пресс-службе театра.
Обновлено в 06:01
Гаджеты
Представлена 7-нанометровая SoC Kirin 810
Как и Qualcomm Snapdragon 855, Apple A12 и Kirin 980, новая SoC Kirin 810 производится по 7-нанометровому технологическому процессу.
Обновлено в 05:51