Суд позволил Саакашвили участвовать в выборах в РадуГазета.Ru 04:44

В Киеве суд разрешил бывшему грузинскому лидеру Михаилу Саакашвили принимать участие в досрочных выборах в Раду. Об этом политик написал в фейсбуке. По словам экс-главы государства, суд вынес справедливое решение.

Суд позволил Саакашвили участвовать в выборах в Раду

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