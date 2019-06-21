Происшествия
Экс-главу Раменского района снова арестовалиLenta.ru 14:40
Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал бывшего главу Раменского района Андрея Кулакова, который обвиняется в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, передает ТАСС. Он останется под арестом до 7 июля.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 16:51, Вашингтон
Политика
Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля
Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию.
Обновлено в 14:32
Политика
Норкин никогда не видел Путина таким, как на Прямой линии
Журналист и телеведущий канала НТВ Андрей Норкин признался, что никогда не видел Владимира Путина таким, каким он предстал во время Прямой линии, рассказывая о стыдном эпизоде в своей президентской карьере.
Обновлено вчера в 23:58
Общество
В Московском зоопарке родились котята восточносибирских рысей
Два котенка появились у пары краснокнижных восточносибирских рысей, живущих в Московском зоопарке.
Обновлено в 00:26
Футбол
Сергей Семак: знаем наши задачи, результат не стоит на первом месте
В рамках товарищеского матча петербургский "Зенит" разгромил инсбрукский "Ваккер" со счетом 6:1. Главный тренер петербуржцев Сергей Семак поделился впечатлениями от победы над австрийской командой.
Обновлено в 16:10
Экономика
Мордашов передал часть своей доли в туроператоре TUI сыновьям
Миллиардер Алексей Мордашов передал сыновьям Кириллу и Никите часть своей доли в европейском туроператоре TUI AG, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение туроператора и «Севергрупп» (управляет активами бизнесмена).
Обновлено в 12:54
Политика
Медведев ответил на обвинения президента Грузии
Премьер-министр Дмитрий Медведев ответил на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая обвинила Россию в организации протестов в стране.
Обновлено в 11:45
Экономика
Состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО «Татнефть»
21 июня в г. Альметьевске (Республика Татарстан) состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО «Татнефть».
Обновлено в 07:56
Политика
Коломойский согласился покрасить ларьки в Донбассе в ответ Зеленскому
Накануне президент Украины Владимир Зеленский на встрече с бизнес-сообществом в Киеве заявил, что Коломойский будет вкладывать в инфраструктуру Донбасса значительные суммы, "но он об этом еще не знает".
Обновлено в 12:47
Спорт
Российские рапиристки завоевали золото ЧЕ по фехтованию
Обновлено в 14:29
Авто
Названы самые востребованные бизнес-седаны на рынке РФ
В отчетный период россияне приобрели 2 939 новых бизнес-седанов.
Обновлено в 15:18
Происшествия
На МКАД столкнулись 13 машин, есть пострадавшие
Столкновение 13 автомобилей произошло на МКАД, сообщает РЕН. По данным ГИБДД, в результате пострадали два человека.
Обновлено в 14:50
Здоровье
Американка сбросила 200 килограммов и смогла встать с дивана
Обновлено в 15:59
Футбол
Самедов покидает «Крылья Советов»
Обновлено в 10:53
Футбол
Дзагоев продлил контракт с ЦСКА
Обновлено в 13:51
Авто
В России будет расширен модельный ряд Chevrolet NIVA
В первом случае речь идет о расширении модельного ряда Chevrolet NIVA, а во втором – о локализации производства грузовых автомобилей.
Обновлено в 04:08
Политика
Беглов отверг причастность своего штаба к фальсификации подписей
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что не имеет никакого отношения к якобы ведущейся фальсификации подписей в свою поддержку в качестве кандидата в губернаторы.
Обновлено в 15:25
Футбол
Салах, Мане и Зиеш начинают борьбу за Кубок африканских наций
Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес
Яна Рудковская посмеялась над Миланой Тюльпановой
Бывшая жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова улетела отдыхать на Мальдивы, однако оставила сына Артемия в Москве с родственниками.
Обновлено в 15:27
Происшествия
Полиция проверила дом Бориса Джонсона после сообщений о женских криках
Соседи кандидата в премьеры Великобритании, бывшего главы МИД и мэра Лондона Бориса Джонсона вызвали полицию, заявив о том, что из дома раздаются женские крики.
Обновлено в 16:22
Наука
Низкоуглеводная диета помогла при метаболическом синдроме даже без снижения веса
Ученые под руководством Паркера Хайда (Parker Hyde) из Университета штата Огайо решили проверить, может ли изменение диеты повлиять на метаболический синдром без снижения массы тела.
Обновлено в 08:42
Футбол
Виллиан отказался от многомиллионного предложения из Китая
Полузащитник «Челси» Виллиан отказался от переезда в Китай.
Обновлено в 12:54
Наука
Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска
Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено в 09:32
Шоу-бизнес
Британцы поздравляют принца Уильяма с 37-летием
Принц Уильям отмечает сегодня свой 37-й день рождения.
Обновлено в 07:51
Общество
Роскомнадзор объяснился за нецензурный твит
Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский объяснил твит с нецензурной лексикой в адрес пользователя Twitter, передает RNS.
Обновлено в 14:12
Здоровье
Опубликован график диспансеризации
Городская больница №1 опубликовала измененный график профилактического медицинского осмотра и диспансеризации.
Обновлено в 06:30
Общество
Сергей Шнуров переделал арку дома под личный гараж
Обновлено в 12:34