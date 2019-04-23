Политика
Суд потребовал импичмента и уголовного дела против ПорошенкоРИА Новости 08:06
Коллегия Окружного административного суда Киева попросила начать процедуру импичмента Петра Порошенко и возбудить против него уголовное дело. Об этом сообщается на официальном сайте судебного органа.
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Происшествия
Тонны воды обрушились с крыши небоскреба в Маниле
Наверху здания — на высоте 181 метр расположен бассейн. В нем и расплескалась вода в результате землетрясения и хлынула мощными потоками.
Обновлено в 01:13
Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено в 06:45
Футбол
Адвокат Кокорина: дело расследовалось вопреки требованиям закона
Все уголовное дело с юридической точки зрения расследовалось вопреки требованиям закона.
Обновлено в 12:51
Общество
Фото: Forbes назвал россиян с самой дорогой лондонской недвижимостью
Forbes составил рейтинг самых дорогих квартир и особняков в Лондоне, принадлежащих российским бизнесменам.
Обновлено в 07:05
Политика
МИД Литвы призвал запретить въезд в страну Лепсу
Представитель Министерства иностранных дел Литвы по печати Раса Якилайтене рассказала, что внешнеполитическое ведомство направило запрос в Министерство внутренних дел с просьбой запретить въезд в страну российскому певцу Григорию Лепсу.
Обновлено в 11:16
Авто
Вазовский мотор 1,8 назвали ошибкой эволюции
Обновлено в 07:30
Политика
Делегация Адыгеи прибыла с деловым визитом в Турцию
Сегодня начался четырехдневный визит официальной делегации Адыгеи в Турцию.
Обновлено в 13:19
Происшествия
Собор Парижской Богоматери накроют брезентом для защиты от дождя
Брезентом Собор Парижской Богоматери накроют лишь на некоторое время.
Обновлено в 11:12
Недвижимость
В России выросло число желающих продать собственную дачу
В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
Обновлено в 05:15
Общество
Мизулина обратилась к юристам после искажения ее слов рядом СМИ
«Вчера в ряде СМИ распространились публикации, сообщающие неверную информацию о содержании выступления сенатора Елены Мизулиной в ходе Х Форума безопасного интернета», — сказано в сообщении пресс-службы парламентария.
Обновлено в 06:50
Спорт
Фигурист Максим Ковтун объявил о завершении карьеры
Четырехкратный чемпион России Максим Ковтун заявил о завершении карьеры, передает РИА "Новости". Летом фигуристу исполнится 24 года.
Обновлено в 07:08
Авто
«АвтоВАЗ» начал продавать машины в Монголии
«Lada начинает продажу автомобилей на рынке Монголии: "АвтоВАЗ" подписал контракт с местным партнером ООО "Руссо Моторс"», — говорится в сообщении.
Обновлено в 09:25
Политика
Путин наградил орденом Дружбы главу Международной организации труда
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Дружбы гендиректора Международной организации труда Гая Райдера, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 13:05
Политика
Если бы Зеленский назвал меня врагом, я бы никогда не начал диалог, заявил Кравчук
"Если бы Зеленский, будучи главой государства, назвал меня врагом, я бы никогда не начал с ним никаких переговоров", заявил первый президент Украины Леонид Кравчук в программе "60 минут" на телеканале "Россия".
Обновлено в 10:31
Шоу-бизнес
Анжелика Варум выразила недовольство фотосессией в глянце
Анжелика Варум высказалась в пользу естественной красоты, которую зачастую прячут фотографы глянцевых журналов.
Обновлено в 07:45
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Елена Хромина развелась с мужем из-за измены
Осенью прошлого года экс-участница «Дома-2» Елена Хромина огорошила общественность неожиданным заявлением: она выходит замуж.
Обновлено в 13:10
Общество
РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником
Обновлено в 04:27
Транспорт
ГИБДД предлагает снизить допустимую скорость для водителей с детьми
Сотрудники ГИБДД предлагают снизить допустимую скорость для всех водителей, перевозящих детей, на 20 км в час.
Обновлено в 08:01
Политика
Пашинян дал Зеленскому советы по общению с Путиным
Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, как новому президенту Украины Владимиру Зеленскому следует выстраивать отношения с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 12:50
Происшествия
Бастрыкин поручил проверить факт дебоша в самолете
Обновлено в 08:43
Политика
Трамп потребовал от The New York Times извиниться перед ним на коленях
Президент США Дональд Трамп во вторник вновь обрушился с критикой в адрес газеты The New York Times, потребовав от нее извиниться перед ним на коленях.
Обновлено в 08:06
Шоу-бизнес
Актриса Любовь Тихомирова развелась с мужем Ласло Долински
Любовь Тихомирова приняла решение разорвать отношения с мужем Ласло Долински после почти 6-летнего брака.
Обновлено в 04:42
Политика
Медведев подписал постановление о снижении тарифов на вывоз мусора
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о снижении тарифов на вывоз мусора.
Обновлено в 10:10
Кино
«Я плакал пять-шесть раз»: первые отзывы о финальных «Мстителях»
Зрители плакали, снова смеялись и снова плакали. Накануне Крис Эванс признался, что во время просмотра «Финала» плакал шесть раз.
Обновлено в 04:38
Авто
Renault намерена продавать в год более 60 000 компактвэнов Triber
По сути, Renault Triber является копией небезызвестного Datsun Cross.
Обновлено в 11:03
Происшествия
В липецкой квартире нашли двух брошенных матерью детей
Обновлено в 08:34
Происшествия
В Омске пенсионер бросил двухлетнего внука в печь
По версии следствия, сильно пьяный 53-летний мужчина, применяя физическую силу, отобрал находившегося на руках у супруги внука, женщину выгнал из дома, а ребёнка затолкал в горящую печь.
Обновлено в 06:19