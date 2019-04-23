Политика

Суд потребовал импичмента и уголовного дела против ПорошенкоРИА Новости 08:06

Коллегия Окружного административного суда Киева попросила начать процедуру импичмента Петра Порошенко и возбудить против него уголовное дело. Об этом сообщается на официальном сайте судебного органа.
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«Есть за что»: эксперт об уголовных перспективах Порошенко

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Порошенко грозит уголовное дело за национализацию «Приватбанка»

Газета.Ru08:59

Судьи окружного суда Киева подали иск против Порошенко, обвинив его в давлении

ТАСС04:21

Киевские судьи подали иск против Порошенко

RT на русском05:20

В Киеве судьи после решения по Приватбанку обвинили Порошенко в давлении

РБК05:20

Отменившие национализацию Приватбанка судьи обвинили власти во вмешательстве в их работу

Коммерсантъ05:03

Суд потребовал импичмента и уголовного дела против Порошенко

РИА Новости08:06
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Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новые фото подросшего принца Луи

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Происшествия

Тонны воды обрушились с крыши небоскреба в Маниле

Наверху здания — на высоте 181 метр расположен бассейн. В нем и расплескалась вода в результате землетрясения и хлынула мощными потоками.
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Женщина очнулась после 27 лет комы

В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
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Адвокат Кокорина: дело расследовалось вопреки требованиям закона

Все уголовное дело с юридической точки зрения расследовалось вопреки требованиям закона.
Обновлено в 12:51
Общество

«Аэрофлот» третий год подряд стал любимой авиакомпанией в Китае

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Общество

Фото: Forbes назвал россиян с самой дорогой лондонской недвижимостью

Forbes составил рейтинг самых дорогих квартир и особняков в Лондоне, принадлежащих российским бизнесменам.
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В Версале загорелась бывшая резиденция французских королей

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МИД Литвы призвал запретить въезд в страну Лепсу

Представитель Министерства иностранных дел Литвы по печати Раса Якилайтене рассказала, что внешнеполитическое ведомство направило запрос в Министерство внутренних дел с просьбой запретить въезд в страну российскому певцу Григорию Лепсу.
Обновлено в 11:16
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Вазовский мотор 1,8 назвали ошибкой эволюции

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Делегация Адыгеи прибыла с деловым визитом в Турцию

Сегодня начался четырехдневный визит официальной делегации Адыгеи в Турцию.
Обновлено в 13:19
Происшествия

Собор Парижской Богоматери накроют брезентом для защиты от дождя

Брезентом Собор Парижской Богоматери накроют лишь на некоторое время.
Обновлено в 11:12
Недвижимость

В России выросло число желающих продать собственную дачу

В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
Обновлено в 05:15
Общество

Мизулина обратилась к юристам после искажения ее слов рядом СМИ

«Вчера в ряде СМИ распространились публикации, сообщающие неверную информацию о содержании выступления сенатора Елены Мизулиной в ходе Х Форума безопасного интернета», — сказано в сообщении пресс-службы парламентария.
Обновлено в 06:50
Спорт

Фигурист Максим Ковтун объявил о завершении карьеры

Четырехкратный чемпион России Максим Ковтун заявил о завершении карьеры, передает РИА "Новости". Летом фигуристу исполнится 24 года.
Обновлено в 07:08
Авто

«АвтоВАЗ» начал продавать машины в Монголии

«Lada начинает продажу автомобилей на рынке Монголии: "АвтоВАЗ" подписал контракт с местным партнером ООО "Руссо Моторс"», — говорится в сообщении.
Обновлено в 09:25
Политика

Путин наградил орденом Дружбы главу Международной организации труда

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Дружбы гендиректора Международной организации труда Гая Райдера, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 13:05
Политика

Если бы Зеленский назвал меня врагом, я бы никогда не начал диалог, заявил Кравчук

"Если бы Зеленский, будучи главой государства, назвал меня врагом, я бы никогда не начал с ним никаких переговоров", заявил первый президент Украины Леонид Кравчук в программе "60 минут" на телеканале "Россия".
Обновлено в 10:31
Шоу-бизнес

Анжелика Варум выразила недовольство фотосессией в глянце

Анжелика Варум высказалась в пользу естественной красоты, которую зачастую прячут фотографы глянцевых журналов.
Обновлено в 07:45
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Елена Хромина развелась с мужем из-за измены

Осенью прошлого года экс-участница «Дома-2» Елена Хромина огорошила общественность неожиданным заявлением: она выходит замуж.
Обновлено в 13:10
Общество

РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником

Обновлено в 04:27
Транспорт

ГИБДД предлагает снизить допустимую скорость для водителей с детьми

Сотрудники ГИБДД предлагают снизить допустимую скорость для всех водителей, перевозящих детей, на 20 км в час.
Обновлено в 08:01
Политика

Пашинян дал Зеленскому советы по общению с Путиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, как новому президенту Украины Владимиру Зеленскому следует выстраивать отношения с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 12:50
Происшествия

Бастрыкин поручил проверить факт дебоша в самолете

Обновлено в 08:43
Политика

Трамп потребовал от The New York Times извиниться перед ним на коленях

Президент США Дональд Трамп во вторник вновь обрушился с критикой в адрес газеты The New York Times, потребовав от нее извиниться перед ним на коленях.
Обновлено в 08:06
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Актриса Любовь Тихомирова развелась с мужем Ласло Долински

Любовь Тихомирова приняла решение разорвать отношения с мужем Ласло Долински после почти 6-летнего брака.
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Медведев подписал постановление о снижении тарифов на вывоз мусора

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о снижении тарифов на вывоз мусора.
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Кино

«Я плакал пять-шесть раз»: первые отзывы о финальных «Мстителях»

Зрители плакали, снова смеялись и снова плакали. Накануне Крис Эванс признался, что во время просмотра «Финала» плакал шесть раз.
Обновлено в 04:38
Авто

Renault намерена продавать в год более 60 000 компактвэнов Triber

По сути, Renault Triber является копией небезызвестного Datsun Cross.
Обновлено в 11:03
Происшествия

В липецкой квартире нашли двух брошенных матерью детей

Обновлено в 08:34
Происшествия

В Омске пенсионер бросил двухлетнего внука в печь

По версии следствия, сильно пьяный 53-летний мужчина, применяя физическую силу, отобрал находившегося на руках у супруги внука, женщину выгнал из дома, а ребёнка затолкал в горящую печь.
Обновлено в 06:19
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