Суд потребовал импичмента и уголовного дела против ПорошенкоРИА Новости 08:06

Коллегия Окружного административного суда Киева попросила начать процедуру импичмента Петра Порошенко и возбудить против него уголовное дело. Об этом сообщается на официальном сайте судебного органа.

Суд потребовал импичмента и уголовного дела против Порошенко

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