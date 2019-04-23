Политика
Суд потребовал импичмента и уголовного дела против ПорошенкоРИА Новости 08:06
Коллегия Окружного административного суда Киева попросила начать процедуру импичмента Петра Порошенко и возбудить против него уголовное дело. Об этом сообщается на официальном сайте судебного органа.
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Политика
Трамп потребовал от The New York Times извиниться перед ним на коленях
Президент США Дональд Трамп во вторник вновь обрушился с критикой в адрес газеты The New York Times, потребовав от нее извиниться перед ним на коленях.
Обновлено в 08:06
Шоу-бизнес
Сергей Гармаш отменил творческую встречу из-за болезни
Народный артист РФ слег с температурой, и ему пришлось отказаться от творческой встречи с сотрудниками завода «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде 23 апреля.
Обновлено в 04:37
Политика
Гройсман оценил запрет на поставки нефти из России
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал запрет на поставки нефти из России.
Обновлено в 08:37
Авто
Илон Маск: Tesla запустит беспилотное такси летом 2020 года
Обновлено вчера в 23:48
Авто
Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога
Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.
Обновлено в 01:56
Спорт
Фигурист Ковтун объявил о завершении профессиональной карьеры
Четырёхкратный чемпион России в одиночном фигурном катании Максим Ковтун объявил о завершении профессиональных выступлений в возрасте 23 лет.
Обновлено в 07:14
Энергетика
Белоруссия собралась до конца года найти альтернативу российской нефти
Белоруссия рассчитывает до конца нынешнего года начать альтернативный России импорт нефти.
Обновлено в 07:17
Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено в 06:45
Общество
Дмитрий Быков выйдет в эфир после комы
Обновлено в 03:39
Общество
Волин рассказал о переходе на цифровое ТВ в регионах второй волны
Переход от аналогового на цифровое эфирное телевидение в 20 регионах второй волны 15 апреля прошел без проблем и потрясений, заявил замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин.
Обновлено в 04:42
Общество
В российских школах введут две новые должности
Минпросвещения России опубликовало проект постановления, согласно которому в школах будут введены две новые должности – «старший учитель» и «ведущий учитель».
Обновлено в 09:58
Футбол
ЦСКА оштрафован на 125 тыс. рублей по итогам дерби с «Локомотивом»
"Болельщики ЦСКА перед началом второго тайма массово использовали пиротехнику, взорвали шесть петард – 125 тыс. рублей штраф, плюс тренеры обоих клубов покидали техническую зону — Виктор Гончаренко и Юрий Сёмин оштрафованы на 30 тыс. рублей каждый", — приводит слова Григорьянца "Р-Спорт".
Обновлено в 08:07
Транспорт
Власти Севастополя одобрили проект планировки восьмого этапа «Тавриды»
Департамент архитектуры и градостроительства Севастополя утвердил проект планировки и межевания территории восьмого этапа трассы "Таврида".
Обновлено в 04:58
Шоу-бизнес
Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт
Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 05:14
Общество
КС Латвии одобрил перевод русских школ на латышский язык
Конституционный суд (КС) Латвии признал соответствующим главному закону страны решение о переводе школ национальных меньшинств, в том числе русских, на латышский язык обучения.
Обновлено в 05:24
Шоу-бизнес
Больной раком Александр Беляев с трудом говорит
У знаменитости случилось расстройство нервной системы. Теперь Беляев с трудом говорит и у него нарушена координация движений.
Обновлено в 08:55
Транспорт
В ГИБДД предложили снизить допустимую скорость для водителей с детьми
В ГИБДД предлагают снизить на 20 км/ч допустимую скорость для всех водителей, которые перевозят в автомобиле детей.
Обновлено в 08:07
Политика
Кальюлайд: встреча с Путиным вывела Эстонию на новый уровень
Sputnik Эстония уже писал о том, как 18 апреля в Москве эстонский президент Керсти Кальюлайд приняла участие в открытии реновированного здания посольства ЭР и встретилась в Кремле с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
Носитель «Посейдона» спущен на воду
Атомная подводная лодка специального назначения проекта 09852 «Белгород» спущена на воду в «Севмаше» (Северодвинск), сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:54
Авто
В Россию везут хот-хэтч Hyundai i30 N
Обновлено в 07:22
Политика
Кремль раскрыл детали первой встречи Путина и Ким Чен Ына
Обновлено в 09:01
Общество
Александр Кержаков развелся с женой через суд
Согласно сегодняшнему решению Петроградского районного суда, как только старший сын Кержакова отметит совершеннолетие, а произойдет это 1 мая 2031 года, футболист должен будет отчислять на содержание младшего сына уже четверть от всех своих доходов.
Обновлено в 09:54
Авто
У Geely появится конкурент «Хайлендеру»
Министерство промышленности и торговли Китая выложило в общий доступ фотографии новой модели Geely — кроссовера с внутризаводским обозначением VF12.
Обновлено в 08:28
Экономика
Reuters узнал о планах Burger King в России выйти на IPO
Burger King Россия готовится в этом году выйти на IPO на Московской бирже, сообщили Reuters чытыре источника в банковских кругах.
Обновлено в 10:16
Авто
Renault намерена продавать в год более 60 000 компактвэнов Triber
Старт продаж Renault Triber в Индии запланирован на июль текущего года.
Обновлено вчера в 23:28
Экономика
Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублей
Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.
Обновлено в 02:01
Гаджеты
Samsung официально откладывает запуск Galaxy Fold
Samsung выпустил официальное заявление, в котором говорится, что компания «задержит выпуск» Galaxy Fold после того, как сломанные смартфоны обозревателей показали, что устройство нуждается в «дальнейших улучшениях».
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
Пенсионер покончил с собой в туалете иркутской поликлиники
Как сообщают местные СМИ, мужчина пришел в поликлинику сдать анализы. Он встал в очередь, однако, не дождавшись приема, пошел в туалет.
Обновлено в 04:05