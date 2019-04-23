Политика

Суд потребовал импичмента и уголовного дела против ПорошенкоРИА Новости 08:06

Коллегия Окружного административного суда Киева попросила начать процедуру импичмента Петра Порошенко и возбудить против него уголовное дело. Об этом сообщается на официальном сайте судебного органа.
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За что Порошенко могут привлечь к уголовной ответственности

Rambler News Service08:22

Порошенко грозит уголовное дело за национализацию «Приватбанка»

Газета.Ru08:59

Отменившие национализацию Приватбанка судьи обвинили власти во вмешательстве в их работу

Коммерсантъ05:03

Киевские судьи подали иск против Порошенко

RT на русском05:20

В Киеве судьи после решения по Приватбанку обвинили Порошенко в давлении

РБК05:20

Суд потребовал импичмента и уголовного дела против Порошенко

РИА Новости08:06

Судьи окружного суда Киева подали иск против Порошенко, обвинив его в давлении

ТАСС04:21
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Политика

Трамп потребовал от The New York Times извиниться перед ним на коленях

Президент США Дональд Трамп во вторник вновь обрушился с критикой в адрес газеты The New York Times, потребовав от нее извиниться перед ним на коленях.
Обновлено в 08:06
Шоу-бизнес

Сергей Гармаш отменил творческую встречу из-за болезни

Народный артист РФ слег с температурой, и ему пришлось отказаться от творческой встречи с сотрудниками завода «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде 23 апреля.
Обновлено в 04:37
Политика

Гройсман оценил запрет на поставки нефти из России

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал запрет на поставки нефти из России.
Обновлено в 08:37
Авто

Илон Маск: Tesla запустит беспилотное такси летом 2020 года

Обновлено вчера в 23:48
Политика

В Индонезии более 90 человек умерли при подсчете голосов на выборах

Обновлено в 03:39
Авто

Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога

Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.
Обновлено в 01:56
Спорт

Фигурист Ковтун объявил о завершении профессиональной карьеры

Четырёхкратный чемпион России в одиночном фигурном катании Максим Ковтун объявил о завершении профессиональных выступлений в возрасте 23 лет.
Обновлено в 07:14
Шоу-бизнес

Актриса Людмила Шевель обвинила Олега Янковского в домогательствах

Обновлено в 07:00
Энергетика

Белоруссия собралась до конца года найти альтернативу российской нефти

Белоруссия рассчитывает до конца нынешнего года начать альтернативный России импорт нефти.
Обновлено в 07:17
Происшествия

Женщина очнулась после 27 лет комы

В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено в 06:45
Общество

Дмитрий Быков выйдет в эфир после комы

Обновлено в 03:39
Общество

Волин рассказал о переходе на цифровое ТВ в регионах второй волны

Переход от аналогового на цифровое эфирное телевидение в 20 регионах второй волны 15 апреля прошел без проблем и потрясений, заявил замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин.
Обновлено в 04:42
Общество

В российских школах введут две новые должности

Минпросвещения России опубликовало проект постановления, согласно которому в школах будут введены две новые должности – «старший учитель» и «ведущий учитель».
Обновлено в 09:58
Футбол

ЦСКА оштрафован на 125 тыс. рублей по итогам дерби с «Локомотивом»

"Болельщики ЦСКА перед началом второго тайма массово использовали пиротехнику, взорвали шесть петард – 125 тыс. рублей штраф, плюс тренеры обоих клубов покидали техническую зону — Виктор Гончаренко и Юрий Сёмин оштрафованы на 30 тыс. рублей каждый", — приводит слова Григорьянца "Р-Спорт".
Обновлено в 08:07
Транспорт

Власти Севастополя одобрили проект планировки восьмого этапа «Тавриды»

Департамент архитектуры и градостроительства Севастополя утвердил проект планировки и межевания территории восьмого этапа трассы "Таврида".
Обновлено в 04:58
Шоу-бизнес

Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт

Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 05:14
Общество

КС Латвии одобрил перевод русских школ на латышский язык

Конституционный суд (КС) Латвии признал соответствующим главному закону страны решение о переводе школ национальных меньшинств, в том числе русских, на латышский язык обучения.
Обновлено в 05:24
Шоу-бизнес

Больной раком Александр Беляев с трудом говорит

У знаменитости случилось расстройство нервной системы. Теперь Беляев с трудом говорит и у него нарушена координация движений.
Обновлено в 08:55
Транспорт

В ГИБДД предложили снизить допустимую скорость для водителей с детьми

В ГИБДД предлагают снизить на 20 км/ч допустимую скорость для всех водителей, которые перевозят в автомобиле детей.
Обновлено в 08:07
Политика

Кальюлайд: встреча с Путиным вывела Эстонию на новый уровень

Sputnik Эстония уже писал о том, как 18 апреля в Москве эстонский президент Керсти Кальюлайд приняла участие в открытии реновированного здания посольства ЭР и встретилась в Кремле с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие

Носитель «Посейдона» спущен на воду

Атомная подводная лодка специального назначения проекта 09852 «Белгород» спущена на воду в «Севмаше» (Северодвинск), сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:54
Авто

В Россию везут хот-хэтч Hyundai i30 N

Обновлено в 07:22
Политика

Кремль раскрыл детали первой встречи Путина и Ким Чен Ына

Обновлено в 09:01
Общество

Александр Кержаков развелся с женой через суд

Согласно сегодняшнему решению Петроградского районного суда, как только старший сын Кержакова отметит совершеннолетие, а произойдет это 1 мая 2031 года, футболист должен будет отчислять на содержание младшего сына уже четверть от всех своих доходов.
Обновлено в 09:54
Авто

У Geely появится конкурент «Хайлендеру»

Министерство промышленности и торговли Китая выложило в общий доступ фотографии новой модели Geely — кроссовера с внутризаводским обозначением VF12.
Обновлено в 08:28
Экономика

Reuters узнал о планах Burger King в России выйти на IPO

Burger King Россия готовится в этом году выйти на IPO на Московской бирже, сообщили Reuters чытыре источника в банковских кругах.
Обновлено в 10:16
Авто

Renault намерена продавать в год более 60 000 компактвэнов Triber

Старт продаж Renault Triber в Индии запланирован на июль текущего года.
Обновлено вчера в 23:28
Экономика

Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублей

Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.
Обновлено в 02:01
Гаджеты

Samsung официально откладывает запуск Galaxy Fold

Samsung выпустил официальное заявление, в котором говорится, что компания «задержит выпуск» Galaxy Fold после того, как сломанные смартфоны обозревателей показали, что устройство нуждается в «дальнейших улучшениях».
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

Пенсионер покончил с собой в туалете иркутской поликлиники

Как сообщают местные СМИ, мужчина пришел в поликлинику сдать анализы. Он встал в очередь, однако, не дождавшись приема, пошел в туалет.
Обновлено в 04:05
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