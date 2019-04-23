Суд потребовал импичмента Порошенко и уголовного дела против негоLenta.ru 06:12

Судьи Окружного административного суда Киева (ОАСК) требуют запустить процедуру импичмента действующего президента Петра Порошенко и возбудить против него уголовное дело. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба суда.

Суд потребовал импичмента Порошенко и уголовного дела против него

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