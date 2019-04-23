Политика

Суд потребовал импичмента Порошенко и уголовного дела против негоLenta.ru 06:12

Судьи Окружного административного суда Киева (ОАСК) требуют запустить процедуру импичмента действующего президента Петра Порошенко и возбудить против него уголовное дело. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба суда.
Читать в источнике

Подробнее о событии

За что Порошенко могут привлечь к уголовной ответственности

Rambler News Service08:22

Судьи окружного суда Киева подали иск против Порошенко, обвинив его в давлении

ТАСС04:21

Киевские судьи подали иск против Порошенко

RT на русском05:20

В Киеве судьи после решения по Приватбанку обвинили Порошенко в давлении

РБК05:20

Отменившие национализацию Приватбанка судьи обвинили власти во вмешательстве в их работу

Коммерсантъ05:03

Порошенко обвинили в нарушении закона из-за «Приватбанка»

Газета.Ru04:42

Суд потребовал импичмента и уголовного дела против Порошенко

РИА Новости08:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 08:48, Ашберн
Недвижимость

Жители России начали массово избавляться от дач

Эксперты отмечают, что в последние годы содержание дачи существенно подорожало из-за увеличения налогов и законодательных новаций, поэтому всё больше людей стремятся продать загородные дома.
Обновлено в 05:44
Происшествия

По делу Арашуковых задержаны трое высокопоставленных силовиков КЧР

Продолжается расследование уголовного дела по обвинению члена Совета Федерации Рауфа Арашукова в организации убийств в 2010 году в Черкесске Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, а также по фактам хищений природного газа, поставляемого на территорию Дагестана, Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики.
Обновлено в 07:58
Общество

Фото: Forbes назвал россиян с самой дорогой лондонской недвижимостью

Forbes составил рейтинг самых дорогих квартир и особняков в Лондоне, принадлежащих российским бизнесменам.
Обновлено в 07:05
Происшествия

Могилу певца Евгения Осина привели в порядок после возгорания

Могилу певца Евгения Осина на Троекуровском кладбище в Москве привели в порядок после возгорания, возле нее будет установлено видеонаблюдение, рассказал РИА Новости продюсер Андрей Разин.
Обновлено в 08:35
Политика

Белоруссия: в страну начала поступать загрязненная российская нефть

В Белоруссии во вторник заявили, в что в страну поступает российская нефть с повышенным содержанием хлорорганических соединений.
Обновлено в 05:12
Происшествия

Камера сняла падение мотоциклиста в пропасть

Как позднее сказал сам Эдриан, он не справился с управлением, из-за чего его мотоцикл улетел в 15-метровую пропасть.
Обновлено в 03:46
Происшествия

В Тюмени загорелся жилой дом на площади 500 кв. метров

Обновлено в 04:49
Здоровье

В Башкирии начнется усиленная профилактика туберкулеза

Законом установлены понятия «лицо с подозрением на туберкулез» и «лицо, находящееся или находившееся в контакте с источником туберкулеза».
Обновлено в 03:49
Шоу-бизнес

Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт

Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 05:14
Общество

В РЖД представили новый купейный вагон

Обновлено в 06:55
Общество

ГИБДД выступила против деления водителей на профессионалов и любителей

ГИБДД России выступает против предложения Министерства транспорта разделить водителей на профессионалов и любителей.
Обновлено в 04:36
Политика

Патриарх Кирилл поздравил Зеленского с победой

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины.
Обновлено в 06:35
Политика

В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе

Виновные в начале конфликта в Донбассе будут наказаны, заявил в своем блоге на портале "Обозреватель" член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин.
Обновлено вчера в 23:38
Авто

Peugeot и Citroen отзывают в России более 10 тыс. автомобилей

Обновлено в 05:13
Энергетика

Белоруссия откажется от российской нефти

До конца нынешнего года Минск собирается организовать альтернативные пути импорта сырья, отказавшись от поставок из России.
Обновлено в 05:37
Спорт

Максим Ковтун объявил о завершении карьеры

Чемпион России и серебряный призер чемпионата Европы в одиночном фигурном катании Максим Ковтун сообщил РИА Новости о завершении карьеры.
Обновлено в 07:20
Космос

«Роскосмос» опубликовал в Сети «музыку» пульсаров

Обновлено вчера в 03:15
Здоровье

В омской больнице появился лор-комбайн для лечения пациентов

Обновлено в 04:55
Наука

Потепление в Арктике обойдется человечеству в 447 МКС

Обновлено в 06:31
Политика

ФБР рассекретило показания о бегстве Гитлера в Аргентину

Обновлено в 02:17
Авто

Haval получил ОТТС на кроссовер Haval F7 российской сборки

Компания Great Wall сертифицировала кроссовер Haval F7 российской сборки.
Обновлено в 03:42
Происшествия

В Оренбургской области насмерть сбили завязывавшего шнурки школьника

Полиция Оренбургской области выясняет обстоятельства ДТП в Орске, где водитель микроавтобуса насмерть сбил школьника, наклонившегося завязать шнурки, сообщили РИА Новости в оренбургской полиции.
Обновлено в 07:15
Политика

Глава администрации Ростова-на-Дону ушел в отставку

Депутаты городской думы Ростова-на-Дону во вторник приняли отставку главы администрации Виталия Кушнарева, он покинул занимаемую должность по собственному желанию, сообщили ТАСС в пресс-службе думы.
Обновлено в 06:25
Происшествия

Бастрыкин поручил проверить факт дебоша в самолете

Обновлено в 08:43
Политика

Волкер поддержал намерение Зеленского вести диалог с Путиным

Спецпредставитель госдепартамента США на Украине Курт Волкер заявил о поддержке намерения победившего во втором туре выборов президента Украины Владимира Зеленского вести диалог с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 06:00
Происшествия

В следовавшем из Москвы в Ереван самолете умер пассажир

В самолете, летевшем из Москвы в Ереван, стало плохо одному из пассажиров.
Обновлено в 06:50
Технологии

«Яндекс» выпустил карту «Яндекс.Плюс» с кэшбэком до 10%

Карта может быть кредитной или дебетовой, и дает кэшбэк при пользовании сервисами «Яндекса» до 10% от затрачиваемых средств «Яндекс» презентовал банковскую карту World Mastercard, названную по аналогии с подпиской на сервисы компании «Яндекс.Плюс».
Обновлено в 06:56
Политика

США приняли решение по санкциям за покупку нефти у Ирана

В Белом доме сообщили, что американская сторона больше не будет выводить другие страны из-под действия санкций за покупку иранской нефти, передает Reuters.
Обновлено вчера в 08:44
Политика

В России хотят обязать аспирантов защищать кандидатские диссертации

В России аспирантов вузов могут обязать защищать кандидатские диссертации.
Обновлено в 06:42
Общество

В России добыли гигантский алмаз

В России добыли крупный алмаз массой 118,9 карата. Камень нашли на руднике «Интернациональный» компании «Алроса» в Якутии.
Обновлено в 07:17
Как работают Яндекс.Новости?
Главное