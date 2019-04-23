Политика
Суд потребовал импичмента Порошенко и уголовного дела против негоLenta.ru 06:12
Судьи Окружного административного суда Киева (ОАСК) требуют запустить процедуру импичмента действующего президента Петра Порошенко и возбудить против него уголовное дело. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба суда.
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Недвижимость
Жители России начали массово избавляться от дач
Эксперты отмечают, что в последние годы содержание дачи существенно подорожало из-за увеличения налогов и законодательных новаций, поэтому всё больше людей стремятся продать загородные дома.
Обновлено в 05:44
Происшествия
По делу Арашуковых задержаны трое высокопоставленных силовиков КЧР
Продолжается расследование уголовного дела по обвинению члена Совета Федерации Рауфа Арашукова в организации убийств в 2010 году в Черкесске Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, а также по фактам хищений природного газа, поставляемого на территорию Дагестана, Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики.
Обновлено в 07:58
Общество
Фото: Forbes назвал россиян с самой дорогой лондонской недвижимостью
Forbes составил рейтинг самых дорогих квартир и особняков в Лондоне, принадлежащих российским бизнесменам.
Обновлено в 07:05
Происшествия
Могилу певца Евгения Осина привели в порядок после возгорания
Могилу певца Евгения Осина на Троекуровском кладбище в Москве привели в порядок после возгорания, возле нее будет установлено видеонаблюдение, рассказал РИА Новости продюсер Андрей Разин.
Обновлено в 08:35
Политика
Белоруссия: в страну начала поступать загрязненная российская нефть
В Белоруссии во вторник заявили, в что в страну поступает российская нефть с повышенным содержанием хлорорганических соединений.
Обновлено в 05:12
Происшествия
Камера сняла падение мотоциклиста в пропасть
Как позднее сказал сам Эдриан, он не справился с управлением, из-за чего его мотоцикл улетел в 15-метровую пропасть.
Обновлено в 03:46
Происшествия
В Тюмени загорелся жилой дом на площади 500 кв. метров
Обновлено в 04:49
Здоровье
В Башкирии начнется усиленная профилактика туберкулеза
Законом установлены понятия «лицо с подозрением на туберкулез» и «лицо, находящееся или находившееся в контакте с источником туберкулеза».
Обновлено в 03:49
Шоу-бизнес
Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт
Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 05:14
Общество
В РЖД представили новый купейный вагон
Обновлено в 06:55
Общество
ГИБДД выступила против деления водителей на профессионалов и любителей
ГИБДД России выступает против предложения Министерства транспорта разделить водителей на профессионалов и любителей.
Обновлено в 04:36
Политика
Патриарх Кирилл поздравил Зеленского с победой
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины.
Обновлено в 06:35
Политика
В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе
Виновные в начале конфликта в Донбассе будут наказаны, заявил в своем блоге на портале "Обозреватель" член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин.
Обновлено вчера в 23:38
Авто
Peugeot и Citroen отзывают в России более 10 тыс. автомобилей
Обновлено в 05:13
Энергетика
Белоруссия откажется от российской нефти
До конца нынешнего года Минск собирается организовать альтернативные пути импорта сырья, отказавшись от поставок из России.
Обновлено в 05:37
Спорт
Максим Ковтун объявил о завершении карьеры
Чемпион России и серебряный призер чемпионата Европы в одиночном фигурном катании Максим Ковтун сообщил РИА Новости о завершении карьеры.
Обновлено в 07:20
Космос
«Роскосмос» опубликовал в Сети «музыку» пульсаров
Обновлено вчера в 03:15
Здоровье
В омской больнице появился лор-комбайн для лечения пациентов
Обновлено в 04:55
Наука
Потепление в Арктике обойдется человечеству в 447 МКС
Обновлено в 06:31
Политика
ФБР рассекретило показания о бегстве Гитлера в Аргентину
Обновлено в 02:17
Авто
Haval получил ОТТС на кроссовер Haval F7 российской сборки
Компания Great Wall сертифицировала кроссовер Haval F7 российской сборки.
Обновлено в 03:42
Происшествия
В Оренбургской области насмерть сбили завязывавшего шнурки школьника
Полиция Оренбургской области выясняет обстоятельства ДТП в Орске, где водитель микроавтобуса насмерть сбил школьника, наклонившегося завязать шнурки, сообщили РИА Новости в оренбургской полиции.
Обновлено в 07:15
Политика
Глава администрации Ростова-на-Дону ушел в отставку
Депутаты городской думы Ростова-на-Дону во вторник приняли отставку главы администрации Виталия Кушнарева, он покинул занимаемую должность по собственному желанию, сообщили ТАСС в пресс-службе думы.
Обновлено в 06:25
Происшествия
Бастрыкин поручил проверить факт дебоша в самолете
Обновлено в 08:43
Политика
Волкер поддержал намерение Зеленского вести диалог с Путиным
Спецпредставитель госдепартамента США на Украине Курт Волкер заявил о поддержке намерения победившего во втором туре выборов президента Украины Владимира Зеленского вести диалог с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 06:00
Происшествия
В следовавшем из Москвы в Ереван самолете умер пассажир
В самолете, летевшем из Москвы в Ереван, стало плохо одному из пассажиров.
Обновлено в 06:50
Технологии
«Яндекс» выпустил карту «Яндекс.Плюс» с кэшбэком до 10%
Карта может быть кредитной или дебетовой, и дает кэшбэк при пользовании сервисами «Яндекса» до 10% от затрачиваемых средств «Яндекс» презентовал банковскую карту World Mastercard, названную по аналогии с подпиской на сервисы компании «Яндекс.Плюс».
Обновлено в 06:56
Политика
США приняли решение по санкциям за покупку нефти у Ирана
В Белом доме сообщили, что американская сторона больше не будет выводить другие страны из-под действия санкций за покупку иранской нефти, передает Reuters.
Обновлено вчера в 08:44
Политика
В России хотят обязать аспирантов защищать кандидатские диссертации
В России аспирантов вузов могут обязать защищать кандидатские диссертации.
Обновлено в 06:42
Общество
В России добыли гигантский алмаз
В России добыли крупный алмаз массой 118,9 карата. Камень нашли на руднике «Интернациональный» компании «Алроса» в Якутии.
Обновлено в 07:17