Политика

Суд постановил выдворить украинскую журналистку из России
Известия
09:59

Преображенский суд Москвы принял решение депортировать украинскую журналистку Елену Бойко (Вищур), так как она нарушила правила пребывания на территории России. Также гражданка Украины будет оштрафована на 5 тыс. рублей, сообщает «РИА Новости» 13 декабря.
Известия09:59

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Дмитрий Киселев готов дать работу журналистке, которую хотят депортировать на Украину

Вести.Ru08:46

Украинскую журналистку выдворят из России за нарушение правил пребывания в стране

Комсомольская правда07:37

Киселёв готов взять украинскую журналистку Бойко на работу

News.ru08:22

Москалькова заявила, что берёт на контроль дело украинской журналистки Бойко

RT на русском09:40

Украинская журналистка объяснила нарушение миграционного закона РФ уголовным преследованием на родине

Интерфакс05:25

Киселев призвал не отдавать украинскую журналистку Бойко «нацикам»

Московский Комсомолец07:49

Киселев заявил, что готов взять украинскую журналистку Бойко на работу

РИА Новости07:38
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Политика

Мария Бутина в суде США частично признала вину

Обновлено в 12:09
Политика

Путин: президентом может быть любой, но этому надо посвятить жизнь

Обновлено в 07:54
Политика

Евросоюз на полгода продлил санкции против России

Каждые полгода Совет ЕС принимает решение о том, что не считает правильным изменять режим санкций и продлевает их еще на шесть месяцев.
Обновлено в 12:50
Политика

Болтон исключил встречу Трампа и Путина в обозримом будущем

Путин и Трамп должны были встретиться 29 ноября на саммите G20 в Аргентине, но президент США отменил переговоры, в качестве причины назвав события в Керченском проливе.
Обновлено в 11:41
Политика

Путин подписал указ о переносе столицы ДФО во Владивосток

Позже вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития и полпредству к 1 декабря подготовить руководству страны доклад о переносе столицы Дальнего Востока.
Обновлено в 09:17
Политика

Названа дата представления Украине томоса об автокефалии

Спикер неканонического Киевского патриархата Евстратий заявил, что Украина получит томос об автокефалии 6 января 2019 года.
Обновлено в 12:47
Политика

МИД отреагировал на резолюцию ЕП против «Северного потока — 2»

В российском МИД прокомментировали резолюцию Европарламента с призывом остановить "Северный поток — 2".
Обновлено в 07:30
Политика

Россия и Белоруссия отложили подписание соглашения о визах

Россия и Белоруссия отложили подписание соглашения о совместном признании виз, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 11:06
Армия и оружие

МИД РФ предупредил о возможном наступлении ВСУ в Донбассе

Захарова подчеркнула, что конечной целью провокационных действий украинской стороны является захват находящейся под контролем Донецкой Народной Республики (ДНР) территории Приазовья и выход на границу с РФ.
Обновлено в 03:54
Политика

МИД назвал голословными обвинения США в нарушении ДРСМД

Министерство иностранных дел России заявило, что российская сторона отвергает необоснованные и голословные обвинения США в нарушении договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).
Обновлено в 09:51
Политика

Российские и американские дипломаты обсудили борьбу с терроризмом

Российская и американская межведомственные делегации под руководством заместителя министра иностранных дел России Олега Сыромолотова и первого заместителя государственного секретаря США Джона Салливана провели в четверг переговоры в Вене, обсудив противодействие террористическим угрозам, сообщает МИД РФ.
Обновлено в 12:26
Армия и оружие

В России разработали ударный беспилотник-перехватчик

В России создан и проходит лётные испытания первый малый ударный беспилотник «Карнивора», способный перехватывать другие дроны и применять фугасные бомбы.
Обновлено в 09:38
Политика

Трамп отменил рождественский прием для журналистов в Белом доме

Президент США Дональд Трамп решил отменить ежегодный рождественский прием журналистов в Белом доме.
Обновлено в 07:23
Политика

Украинский боксер Усик пообещал защитить Киево-Печерскую лавру

Обновлено в 02:14
Политика

Мэй отказалась участвовать в выборах 2022 года

По данным газеты The Guardian, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе беседы с парламентариями-однопартийцами заявила, что хотела бы возглавить партию на следующих выборах, но понимает, что ее коллеги выступают против.
Обновлено вчера в 13:49
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