Политика

Суд постановил выдворить украинскую журналистку из России
Известия
09:59

Преображенский суд Москвы принял решение депортировать украинскую журналистку Елену Бойко (Вищур), так как она нарушила правила пребывания на территории России. Также гражданка Украины будет оштрафована на 5 тыс. рублей, сообщает «РИА Новости» 13 декабря.
Известия09:59

Подробнее о событии

Дмитрий Киселев готов дать работу журналистке, которую хотят депортировать на Украину

Вести.Ru08:46

Украинскую журналистку выдворят из России за нарушение правил пребывания в стране

Комсомольская правда07:37

Киселёв готов взять украинскую журналистку Бойко на работу

News.ru08:22

Москалькова заявила, что берёт на контроль дело украинской журналистки Бойко

RT на русском09:40

Украинская журналистка объяснила нарушение миграционного закона РФ уголовным преследованием на родине

Интерфакс05:25

Киселев призвал не отдавать украинскую журналистку Бойко «нацикам»

Московский Комсомолец07:49

Киселев заявил, что готов взять украинскую журналистку Бойко на работу

РИА Новости07:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7149 источников, обновлено в 14:34, Ашберн
Политика

Бутина признала вину по одному из пунктов

Россиянка Мария Бутина признала себя виновной в участии в сговоре с целью нанести вред США, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 11:50
Политика

ЕС продлил антироссийские экономические санкции на полгода

«ЕС единогласно продлил экономические санкции против России в связи с нулевым прогрессом в реализации Минских соглашений», — написал Туск на своей странице в Twitter.
Обновлено в 12:52
Политика

Владивосток стал столицей Дальнего Востока

Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток.
Обновлено в 13:38
Политика

Путин: президентом может быть любой, но этому надо посвятить жизнь

По мнению президента России Владимира Путина, стать главой государства может человек любой профессии.
Обновлено в 07:54
Политика

Болтон назвал условия встречи Трампа и Путина

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что полноформатная встреча американского лидера Дональда Трампа и президента России Владимира Путина не состоится до тех, пока российская сторона удерживает украинские корабли.
Обновлено в 14:15
Политика

УПЦ получит автокефалию 6 января

Вселенский патриарх Варфоломей лично вручит томос об автокефалии УПЦ избранному предстоятелю объединенной православной церкви на Украине 6 января 2019 года.
Обновлено в 08:52
Политика

МИД отреагировал на резолюцию ЕП против «Северного потока — 2»

В российском МИД прокомментировали резолюцию Европарламента с призывом остановить "Северный поток — 2".
Обновлено в 07:30
Политика

Представители России и США обсудили сотрудничество по антитеррору

Межведомственные делегации под руководством заместителя министра иностранных дел России Олега Сыромолотова и первого заместителя госсекретаря США Джона Салливана обсудили во время встречи в Вене противодействие угрозам терроризма.
Обновлено в 12:52
Армия и оружие

Шойгу прибыл в Индию для участия в заседании межправкомиссии по ВТС

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду прибыл в Индию, где 13 декабря совместно с главой индийского военного ведомства Нирмалой Ситхараман проведет 18-е заседание российско-индийской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС).
Обновлено вчера в 13:19
Политика

Посла Израиля шокировало объявление Года Бандеры во Львовской области

Посол Израиля на Украине Йоэль Лион заявил, что шокирован решением властей Львовской области объявить 2019-й годом лидера местных националистов Степана Бандеры, и назвал недопустимым чествовать тех, кто напрямую замешан в "чудовищных антисемитских преступлений".
Обновлено в 09:57
Армия и оружие

Россия обвинила Киев в готовящемся наступлении под Мариуполем

Обновлено в 07:14
Политика

Усик заявил о готовности защищать Киево-Печерскую лавру

Обновлено в 01:50
Политика

МИД назвал голословными обвинения США в нарушении ДРСМД

Министерство иностранных дел России заявило, что российская сторона отвергает необоснованные и голословные обвинения США в нарушении договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).
Обновлено в 09:51
Политика

Облсовет Харьковской области лишил русский язык статуса регионального

Депутаты Харьковского областного совета проголосовали за лишение русского языка статуса регионального, передает ТАСС.
Обновлено в 10:58
Политика

Мэй отказалась участвовать в выборах 2022 года

По данным газеты The Guardian, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе беседы с парламентариями-однопартийцами заявила, что хотела бы возглавить партию на следующих выборах, но понимает, что ее коллеги выступают против.
Обновлено вчера в 13:49
Главное