Преображенский суд Москвы принял решение депортировать украинскую журналистку Елену Бойко (Вищур), так как она нарушила правила пребывания на территории России. Также гражданка Украины будет оштрафована на 5 тыс. рублей, сообщает «РИА Новости» 13 декабря.

Политика Политика Бутина признала вину по одному из пунктов Россиянка Мария Бутина признала себя виновной в участии в сговоре с целью нанести вред США, передает корреспондент РИА Новости.

Политика Политика ЕС продлил антироссийские экономические санкции на полгода «ЕС единогласно продлил экономические санкции против России в связи с нулевым прогрессом в реализации Минских соглашений», — написал Туск на своей странице в Twitter.

Политика Политика Владивосток стал столицей Дальнего Востока Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток.

Политика Политика Путин: президентом может быть любой, но этому надо посвятить жизнь По мнению президента России Владимира Путина, стать главой государства может человек любой профессии.

Политика Политика Болтон назвал условия встречи Трампа и Путина Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что полноформатная встреча американского лидера Дональда Трампа и президента России Владимира Путина не состоится до тех, пока российская сторона удерживает украинские корабли.

Политика Политика УПЦ получит автокефалию 6 января Вселенский патриарх Варфоломей лично вручит томос об автокефалии УПЦ избранному предстоятелю объединенной православной церкви на Украине 6 января 2019 года.

Политика Политика МИД отреагировал на резолюцию ЕП против «Северного потока — 2» В российском МИД прокомментировали резолюцию Европарламента с призывом остановить "Северный поток — 2".

Политика Политика Представители России и США обсудили сотрудничество по антитеррору Межведомственные делегации под руководством заместителя министра иностранных дел России Олега Сыромолотова и первого заместителя госсекретаря США Джона Салливана обсудили во время встречи в Вене противодействие угрозам терроризма.

Армия и оружие Армия и оружие Шойгу прибыл в Индию для участия в заседании межправкомиссии по ВТС Министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду прибыл в Индию, где 13 декабря совместно с главой индийского военного ведомства Нирмалой Ситхараман проведет 18-е заседание российско-индийской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС).

Политика Политика Посла Израиля шокировало объявление Года Бандеры во Львовской области Посол Израиля на Украине Йоэль Лион заявил, что шокирован решением властей Львовской области объявить 2019-й годом лидера местных националистов Степана Бандеры, и назвал недопустимым чествовать тех, кто напрямую замешан в "чудовищных антисемитских преступлений".

Армия и оружие Армия и оружие Россия обвинила Киев в готовящемся наступлении под Мариуполем

Политика Политика Усик заявил о готовности защищать Киево-Печерскую лавру

Политика Политика МИД назвал голословными обвинения США в нарушении ДРСМД Министерство иностранных дел России заявило, что российская сторона отвергает необоснованные и голословные обвинения США в нарушении договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Политика Политика Облсовет Харьковской области лишил русский язык статуса регионального Депутаты Харьковского областного совета проголосовали за лишение русского языка статуса регионального, передает ТАСС.