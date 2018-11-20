Происшествия
Суд постановил выдворить из России участника «гонок на Gelandwagen»
Суд постановил выдворить из России участника «гонок на Gelandwagen»Газета.Ru08:12
Замоскворецкий суд Москвы признал законным решение МВД России выдворить из страны гражданина Таджикистана Абдувахоба Маджидова, который два года назад, находясь за рулем Gelandewagen, вместе с друзьями устроил "заезд" в столице и уходил от полицейских.
Газета.Ru08:12
с чего всё началось
Как сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы, 17 июля текущего года МВД России утвердило решение о нежелательности пребывания Маджидова в России.Российская газета04:52
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