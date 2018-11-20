Происшествия

Суд постановил выдворить из России участника «гонок на Gelandwagen»
Газета.Ru
08:12

Замоскворецкий суд Москвы признал законным решение МВД России выдворить из страны гражданина Таджикистана Абдувахоба Маджидова, который два года назад, находясь за рулем Gelandewagen, вместе с друзьями устроил "заезд" в столице и уходил от полицейских.
Газета.Ru08:12
с чего всё началось
Как сообщается
 на портале судов общей юрисдикции Москвы, 17 июля текущего года МВД России утвердило решение о нежелательности пребывания Маджидова в России.
Российская газета04:52

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Суд постановил выдворить из России участника «гонок на Gelandwagen»

Газета.Ru08:12

Участник гонок на Gelandewagen Маджидов выдворен из России

ТАСС06:15

Суд постановил выдворить из России участника гонок на Gelandewagen

RT на русском04:22

Суд постановил выдворить из России участника «гонок на Gelandewagen»

РИА Новости04:05

Участника гонок на Geländewagen выдворили из России

РБК03:24

Участника гонок на Gelandewagen выдворили из России за экстремизм

ФАН03:21

Участник гонок на внедорожнике сына замглавы «Лукойла» выдворен из России за экстремизм

Агентство Москва00:00
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