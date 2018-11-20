с чего всё началось

Замоскворецкий суд Москвы признал законным решение МВД России выдворить из страны гражданина Таджикистана Абдувахоба Маджидова, который два года назад, находясь за рулем Gelandewagen, вместе с друзьями устроил "заезд" в столице и уходил от полицейских.

Происшествия Происшествия Опубликовано видео задержания в Москве участника теракта в Буденновске

Происшествия Происшествия Более 50 человек погибли при взрыве в Кабуле Более 50 человек погибли в результате взрыва во дворце бракосочетаний в столице Афганистана Кабуле.

Происшествия Происшествия В Северодвинске учительница избивала школьников скакалкой

Происшествия Происшествия Аварийно севший в Краснодаре самолет не принадлежит Минобороны Самолет, который вынужденно приземлился в аэропорту Краснодара из-за отказа двигателя, принадлежит не Минобороны РФ, а другой силовой структуре, сообщил источник "Интерфакса".

Происшествия Происшествия В Кургане женщина с коляской провалилась в канализацию По данным следствия, 20 ноября в ходе мониторинга СМИ на сайте одного из информагентств выявлена информация о том, что на улице Пугачева в Кургане в открытый канализационный колодец, припорошенный снегом, провалилась детская коляска с ребенком и катившая ее женщина.

Происшествия Происшествия Число пострадавших при крушении поезда в Каталонии достигло 49 Серьезные ранения получили 5 человек, 44 отделались легкими травмами. Среди пострадавших — машинист поезда.

Происшествия Происшествия На Украине военный ранен в результате взрыва на полигоне Неизвестное взрывное устройство сработало на военном полигоне 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени князя Константина Острожского.

Происшествия Происшествия Студентов Керченского политехнического колледжа снова эвакуируют Напомним, что месяц назад, 17 октября, 18-летний студент Керченского политехнического колледжа убил в своем учебном заведении 20 человек, а затем покончил с собой.

Происшествия Происшествия В Уфе освободившийся пожизненно осужденный задержан за нападение

Происшествия Происшествия Подозреваемый в убийстве росгвардейца в Махачкале объявлен в розыск

Происшествия Происшествия Трое погибших при взрыве на заводе в Гатчине трудились нелегально Трое рабочих, погибших при взрыве на заводе «Авангард» в городе Гатчина под Санкт-Петербургом, трудились на объекте нелегально.

Происшествия Происшествия У берегов Индонезии погиб кашалот, объевшийся пластиковым мусором

Происшествия Происшествия В Подмосковье в ДТП с четырьмя машинами пострадали пять человек "В районе Привокзальной площади, на улице Ильича, столкнулись четыре легковушки, пострадали пять человек, в том числе два ребенка", — сказал собеседник агентства.