Происшествия

Суд постановил выдворить из России участника «гонок на Gelandwagen»
Газета.Ru
08:12

Замоскворецкий суд Москвы признал законным решение МВД России выдворить из страны гражданина Таджикистана Абдувахоба Маджидова, который два года назад, находясь за рулем Gelandewagen, вместе с друзьями устроил "заезд" в столице и уходил от полицейских.
Газета.Ru08:12
с чего всё началось
Замоскворецкий суд Москвы постановил выдворить из страны участника гонок на Gelandewagen, гражданина Таджикистана Абдувахоба Маджидова, сообщает
 агентство "Москва".
ТВ Центр06:16

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Суд постановил выдворить из России участника «гонок на Gelandwagen»

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Вести.Ru06:22

Участник гонок на Gelandewagen Маджидов выдворен из России

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Суд постановил выдворить из России участника гонок на Gelandewagen

RT на русском04:22

Суд постановил выдворить из России участника «гонок на Gelandewagen»

РИА Новости04:05

Участника гонок на Geländewagen выдворили из России

РБК03:24

Участник гонок на внедорожнике сына замглавы «Лукойла» выдворен из России за экстремизм

Агентство Москва00:00
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Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 13:58, Ашберн
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