Происшествия

Суд постановил выдворить из России участника «гонок на Gelandwagen»
Газета.Ru
08:12

Замоскворецкий суд Москвы признал законным решение МВД России выдворить из страны гражданина Таджикистана Абдувахоба Маджидова, который два года назад, находясь за рулем Gelandewagen, вместе с друзьями устроил "заезд" в столице и уходил от полицейских.
Газета.Ru08:12
с чего всё началось
Как сообщается
 на портале судов общей юрисдикции Москвы, 17 июля текущего года МВД России утвердило решение о нежелательности пребывания Маджидова в России.
Российская газета04:52

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Суд постановил выдворить из России участника «гонок на Gelandwagen»

Газета.Ru08:12

Участник гонок на Gelandewagen Маджидов выдворен из России

ТАСС06:15

Суд постановил выдворить из России участника гонок на Gelandewagen

RT на русском04:22

Суд постановил выдворить из России участника «гонок на Gelandewagen»

РИА Новости04:05

Участника гонок на Geländewagen выдворили из России

РБК03:24

Участника гонок на Gelandewagen выдворили из России за экстремизм

ФАН03:21

Участник гонок на внедорожнике сына замглавы «Лукойла» выдворен из России за экстремизм

Агентство Москва00:00
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Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 08:46, Ашберн
Происшествия

В Москве задержан участник нападения банды Басаева на Буденновск

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) задержала члена банды Шамиля Басаева, участвовавшего в теракте в Буденновске в 1995 году.
Обновлено в 08:40
Происшествия

Россияне не обращались в генконсульство после ЧП с поездом в Каталонии

Российские граждане не обращались в Генконсульство РФ в Барселоне после железнодорожной катастрофы, произошедшей утром во вторник в Каталонии, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Мадриде.
Обновлено в 08:12
Происшествия

В Кургане женщина с коляской провалилась в канализацию

По данным следствия, 20 ноября в ходе мониторинга СМИ на сайте одного из информагентств выявлена информация о том, что на улице Пугачева в Кургане в открытый канализационный колодец, припорошенный снегом, провалилась детская коляска с ребенком и катившая ее женщина.
Обновлено в 08:42
Происшествия

Студентов Керченского политехнического колледжа снова эвакуируют

Напомним, что месяц назад, 17 октября, 18-летний студент Керченского политехнического колледжа убил в своем учебном заведении 20 человек, а затем покончил с собой.
Обновлено в 08:40
Происшествия

В Уфе освободившийся пожизненно осужденный задержан за нападение

Обновлено в 08:33
Происшествия

Подозреваемый в убийстве росгвардейца в Махачкале объявлен в розыск

Обновлено в 08:40
Происшествия

Прокуратура оспорила арест главы калининградского роддома

Прокуратура обжаловала решение суда, который заключил под стражу главу калининградского роддома.
Обновлено в 08:36
Происшествия

В Сочи возбудили второе дело после гибели ребенка в ливневке

В Сочи в рамках расследования дела о гибели семилетнего мальчика в ливневке возбуждено второе уголовное дело, теперь о халатности инженера по эксплуатации систем ливневой канализации МУП "Водосток" (часть 2 статьи 293 УК РФ).
Обновлено в 08:38
Происшествия

Полиция проверяет информацию об избиении пожилой женщины на Кубани

Полиция ведет проверку в Северском районе Кубани после появления в сети информации об избиении пожилой женщины, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено в 08:09
Происшествия

Три человека погибли при взрыве в жилом доме в Азербайджане

Спасатели извлекли тела еще двух погибших из-под завалов жилого дома в азербайджанском Гяндже.
Обновлено в 06:29
Происшествия

Жертвами стрельбы в больнице в Чикаго стали четыре человека

Обновлено в 06:08
Происшествия

В Подмосковье в ДТП с четырьмя машинами пострадали пять человек

"В районе Привокзальной площади, на улице Ильича, столкнулись четыре легковушки, пострадали пять человек, в том числе два ребенка", — сказал собеседник агентства.
Обновлено в 07:58
Происшествия

В Москве возбудили дело после драки со стрельбой

Остальные участники драки устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
Обновлено в 08:18
Происшествия

В Пермском крае шесть человек погибли из-за пожара в жилом доме

Обновлено в 06:16
Происшествия

Уголовное дело в отношении медсестры, уронившей ребенка, закрыли

Суд Санкт-Петербурга постановил прекратить уголовное дело, возбужденное в отношении медсестры Детской городской больницы №17, которая уронила младенца.
Обновлено в 08:33
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