с чего всё началось

Замоскворецкий суд Москвы признал законным решение МВД России выдворить из страны гражданина Таджикистана Абдувахоба Маджидова, который два года назад, находясь за рулем Gelandewagen, вместе с друзьями устроил "заезд" в столице и уходил от полицейских.

Происшествия Происшествия В Москве задержан участник нападения банды Басаева на Буденновск Федеральная служба безопасности России (ФСБ) задержала члена банды Шамиля Басаева, участвовавшего в теракте в Буденновске в 1995 году.

Происшествия Происшествия Россияне не обращались в генконсульство после ЧП с поездом в Каталонии Российские граждане не обращались в Генконсульство РФ в Барселоне после железнодорожной катастрофы, произошедшей утром во вторник в Каталонии, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Мадриде.

Происшествия Происшествия В Кургане женщина с коляской провалилась в канализацию По данным следствия, 20 ноября в ходе мониторинга СМИ на сайте одного из информагентств выявлена информация о том, что на улице Пугачева в Кургане в открытый канализационный колодец, припорошенный снегом, провалилась детская коляска с ребенком и катившая ее женщина.

Происшествия Происшествия Студентов Керченского политехнического колледжа снова эвакуируют Напомним, что месяц назад, 17 октября, 18-летний студент Керченского политехнического колледжа убил в своем учебном заведении 20 человек, а затем покончил с собой.

Происшествия Происшествия В Уфе освободившийся пожизненно осужденный задержан за нападение

Происшествия Происшествия Подозреваемый в убийстве росгвардейца в Махачкале объявлен в розыск

Происшествия Происшествия Прокуратура оспорила арест главы калининградского роддома Прокуратура обжаловала решение суда, который заключил под стражу главу калининградского роддома.

Происшествия Происшествия В Сочи возбудили второе дело после гибели ребенка в ливневке В Сочи в рамках расследования дела о гибели семилетнего мальчика в ливневке возбуждено второе уголовное дело, теперь о халатности инженера по эксплуатации систем ливневой канализации МУП "Водосток" (часть 2 статьи 293 УК РФ).

Происшествия Происшествия Полиция проверяет информацию об избиении пожилой женщины на Кубани Полиция ведет проверку в Северском районе Кубани после появления в сети информации об избиении пожилой женщины, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Происшествия Происшествия Три человека погибли при взрыве в жилом доме в Азербайджане Спасатели извлекли тела еще двух погибших из-под завалов жилого дома в азербайджанском Гяндже.

Происшествия Происшествия Жертвами стрельбы в больнице в Чикаго стали четыре человека

Происшествия Происшествия В Подмосковье в ДТП с четырьмя машинами пострадали пять человек "В районе Привокзальной площади, на улице Ильича, столкнулись четыре легковушки, пострадали пять человек, в том числе два ребенка", — сказал собеседник агентства.

Происшествия Происшествия В Москве возбудили дело после драки со стрельбой Остальные участники драки устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Происшествия Происшествия В Пермском крае шесть человек погибли из-за пожара в жилом доме