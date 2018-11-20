Происшествия

Суд постановил выдворить из России участника «гонок на Gelandewagen»
РИА Новости
04:05

Замоскворецкий суд признал законным решение МВД выдворить из России участника "гонок на Gelandewagen" — гражданина Таджикистана Абдувахоба Маджидова, сообщает агентство Москва. В июле ведомство утвердило решение о нежелательности нахождения Маджидова в стране.
РИА Новости04:05
с чего всё началось
«В удовлетворении исковых требований Маджидова отказано», - сообщила Агентству городских новостей «Москва
» пресс-секретарь Замоскворецкого суда Лиана Ахмедова.
Ридус05:09

Подробнее о событии

Участника гонок на Gelandewagen выдворят из России

Российская газета04:52

Суд постановил выдворить из России участника гонок на Gelandewagen

RT на русском04:22

Суд постановил выдворить из России участника «гонок на Gelandewagen»

РИА Новости04:05

Участника гонок на Gelandewagen выдворили из России

Газета.Ru03:59

Участника гонок на Gelandewagen сочли экстремистом и выдворили из РФ

Московский Комсомолец03:49

Участника гонок на Geländewagen выдворили из России

РБК03:24

Участник гонок на внедорожнике сына замглавы «Лукойла» выдворен из России за экстремизм

Агентство Москва00:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 05:23, Ашберн
Происшествия

Более 40 человек пострадали при сходе с рельсов поезда в Испании

Обновлено в 04:49
Происшествия

Три человека погибли при взрыве в жилом доме в Азербайджане

Спасатели извлекли тела еще двух погибших из-под завалов жилого дома в азербайджанском Гяндже.
Обновлено в 04:58
Происшествия

На Кубани задержали мужчину, избившего пенсионерку за замечание

Обновлено в 05:17
Происшествия

Жертвами стрельбы в больнице в Чикаго стали четыре человека

Обновлено в 04:21
Происшествия

В Пермском крае шесть человек погибли из-за пожара в жилом доме

Обновлено в 05:16
Происшествия

На западе Москвы произошла массовая драка

Массовая драка с участием студентов одного из столичных учебных заведений произошла на западе Москвы.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Эксперты смоделировали возможный сценарий гибели подлодки «Сан-Хуан»

Министерство обороны Аргентины восстановило возможный сценарий гибели дизель-электрической подводной лодки "Сан-Хуан", сообщает интернет-издание Nacion со ссылкой на экспертов военного ведомства.
Обновлено в 05:14
Происшествия

В Брюсселе неизвестный напал с ножом на полицейского

В Брюсселе около пяти утра неизвестный напал с ножом на полицейского, сообщает RTBF. Отмечается, что причина атаки пока неизвестна.
Обновлено в 04:25
Происшествия

Три автомобиля столкнулись в Новой Москве

Обновлено в 05:11
Происшествия

СК назвал число погибших от рук преступников в 2018 году детей

За девять месяцев 2018 года в России от «преступных посягательств» погибли 917 детей, сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России.
Обновлено в 04:59
Происшествия

В Москве загорелся автобус из Владимирской области

На западе Москвы загорелся автобус, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
Обновлено в 04:47
Происшествия

Суд по лишению прав Аленичева состоится в течение месяца

Суд в Красноярске в течение месяца должен принять решение по лишению прав тренера местного футбольного клуба "Енисей" Дмитрия Аленичева, которого обвиняют в вождении в состоянии алкогольного опьянения, сообщили РИА Новости в ГИБДД края.
Обновлено в 05:08
Происшествия

Задержан сбивший солиста «Поющих гитар» водитель

Обновлено в 04:53
Происшествия

Срок следствия по делу о пожаре в «Зимней вишне» продлен до 25 марта

Срок предварительного следствия по уголовному делу о пожаре и гибели 60 человек в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" продлен до 25 марта 2019 года.
Обновлено в 05:09
Происшествия

В Петербурге задержали подозреваемого в смертельном ДТП на Лиговском

Сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемого виновника смертельной аварии на Лиговском проспекте в центре Северной столицы.
Обновлено в 05:17
Главное