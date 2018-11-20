Происшествия
Суд постановил выдворить из России участника «гонок на Gelandewagen»
Суд постановил выдворить из России участника «гонок на Gelandewagen»РИА Новости04:05
Замоскворецкий суд признал законным решение МВД выдворить из России участника "гонок на Gelandewagen" — гражданина Таджикистана Абдувахоба Маджидова, сообщает агентство Москва. В июле ведомство утвердило решение о нежелательности нахождения Маджидова в стране.
РИА Новости04:05
с чего всё началось
«В удовлетворении исковых требований Маджидова отказано», - сообщила Агентству городских новостей «Москва» пресс-секретарь Замоскворецкого суда Лиана Ахмедова.Ридус05:09
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