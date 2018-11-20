Происшествия

Суд постановил выдворить из России участника «гонок на Gelandewagen»
РИА Новости
04:05

Замоскворецкий суд признал законным решение МВД выдворить из России участника "гонок на Gelandewagen" — гражданина Таджикистана Абдувахоба Маджидова, сообщает агентство Москва. В июле ведомство утвердило решение о нежелательности нахождения Маджидова в стране.
РИА Новости04:05
с чего всё началось
Замоскворецкий суд посчитал
, что Маджидов не соблюдал российские законы и не проявлял лояльности к правопорядку, в связи с чем его пребывание в России создает "реальную угрозу" общественному порядку.
Газета.Ru03:59

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Участника гонок на Gelaendewagen выдворят из России

Вести.Ru06:22

Участник гонок на Gelandewagen Маджидов выдворен из России

ТАСС06:15

Суд постановил выдворить из России участника гонок на Gelandewagen

RT на русском04:22

Суд постановил выдворить из России участника «гонок на Gelandewagen»

РИА Новости04:05

Участника гонок на Gelandewagen выдворили из России

Газета.Ru03:59

Участника гонок на Geländewagen выдворили из России

РБК03:24

Участник гонок на внедорожнике сына замглавы «Лукойла» выдворен из России за экстремизм

Агентство Москва00:00
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Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 07:13, Ашберн
Происшествия

Число пострадавших при крушении поезда в Каталонии достигло 49

Обновлено в 07:05
Происшествия

В Уфе бывшего пожизненно осужденного задержали за новое преступление

Жителя Уфы, ранее освобожденного от пожизненного заключения, подозревают в новом преступлении — он с ножом напал на собутыльника, сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.
Обновлено в 07:08
Происшествия

На Кубани задержали мужчину, избившего пенсионерку за замечание

В станице Смоленской Северского района Кубани полицейские задержали 30-летнего местного жителя, который избил пенсионерку в ответ на сделанное ему замечание.
Обновлено в 07:06
Происшествия

Три человека погибли при взрыве в жилом доме в Азербайджане

Спасатели извлекли тела еще двух погибших из-под завалов жилого дома в азербайджанском Гяндже.
Обновлено в 06:29
Происшествия

В Кургане СК проверит информацию о падении матери с ребенком в люк

В Кургане начата доследственная проверка по факту вероятного падения матери с ребенком в открытый люк канализационного коллектора.
Обновлено в 07:05
Происшествия

В Сочи возбудили второе дело после гибели ребенка в ливневке

В Сочи в рамках расследования дела о гибели семилетнего мальчика в ливневке возбуждено второе уголовное дело, теперь о халатности инженера по эксплуатации систем ливневой канализации МУП "Водосток" (часть 2 статьи 293 УК РФ).
Обновлено в 07:05
Происшествия

Полиция задержала подозреваемого в ограблении коттеджа экс-главы ФТС

Полиция задержала подозреваемого в налете на коттедж экс-главы Федеральной таможенной службы Андрея Бельянинова в Новой Москве, из которого вынесли около 2 миллионов рублей и золотые монеты, сообщил РИА Новости во вторник источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 07:06
Происшествия

Жертвами стрельбы в больнице в Чикаго стали четыре человека

Обновлено в 05:39
Происшествия

В Подмосковье в ДТП с четырьмя машинами пострадали пять человек

"В районе Привокзальной площади, на улице Ильича, столкнулись четыре легковушки, пострадали пять человек, в том числе два ребенка", — сказал собеседник агентства.
Обновлено в 06:46
Происшествия

В Брюсселе неизвестный напал с ножом на полицейского

Неизвестный мужчина напал 20 ноября с ножом на сотрудника полиции в Брюсселе, после чего был застрелен, сообщает со ссылкой на полицию бельгийской столицы американский телеканал CNN.
Обновлено в 07:07
Происшествия

В Пермском крае шесть человек погибли из-за пожара в жилом доме

Обновлено в 06:16
Происшествия

Прокуратура оспорила арест главы калининградского роддома

Прокуратура обжаловала решение суда, который заключил под стражу главу калининградского роддома.
Обновлено в 07:08
Происшествия

На западе Москвы произошла массовая драка

Массовая драка с участием студентов одного из столичных учебных заведений произошла на западе Москвы.
Обновлено в 06:07
Происшествия

Эксперты смоделировали возможный сценарий гибели подлодки «Сан-Хуан»

Министерство обороны Аргентины восстановило возможный сценарий гибели дизель-электрической подводной лодки "Сан-Хуан", сообщает интернет-издание Nacion со ссылкой на экспертов военного ведомства.
Обновлено в 05:47
Происшествия

Полиция задержала виновника огненного ДТП с погибшими на Лиговском

Задержан водитель, устроивший ДТП на Лиговском проспекте, в котором заживо сгорели два человека.
Обновлено в 06:52
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