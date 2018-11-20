с чего всё началось

Замоскворецкий суд признал законным решение МВД выдворить из России участника "гонок на Gelandewagen" — гражданина Таджикистана Абдувахоба Маджидова, сообщает агентство Москва. В июле ведомство утвердило решение о нежелательности нахождения Маджидова в стране.

Суд постановил выдворить из России участника «гонок на Gelandewagen»

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Происшествия Происшествия На западе Москвы произошла массовая драка Массовая драка с участием студентов одного из столичных учебных заведений произошла на западе Москвы.

Происшествия Происшествия Эксперты смоделировали возможный сценарий гибели подлодки «Сан-Хуан» Министерство обороны Аргентины восстановило возможный сценарий гибели дизель-электрической подводной лодки "Сан-Хуан", сообщает интернет-издание Nacion со ссылкой на экспертов военного ведомства.