Происшествия

Суд постановил уничтожить стул, которым дрался КокоринОреанда-Новости 11:34

Суд в Москве постановил уничтожить стул, которым футболист Александр Кокорин избил чиновника Дениса Пака, пишет "Интерфакс". Судья Елена Абрамова заявила, что вещественное доказательство - стул - подлежит уничтожению.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Юрист оценил решение суда уничтожить стул из потасовки Кокорина и Пака

Известия14:58

Суд постановил уничтожить стул, которым Кокорин бил чиновника Пака

Интерфакс10:06

Суд постановил уничтожить стул, которым Кокорин ударил по голове чиновника Пака

Вечерняя Казань09:38

Суд постановил уничтожить стул, которым Кокорин нанёс удар Паку

RT на русском09:48

Стул из дела Кокорина и Мамаева приговорили к уничтожению

Lenta.ru09:44

Адвокат Мамаева: «Кофемания» ещё может спасти стул, которым били Пака

Говорит Москва11:44

Суд постановил уничтожить стул, которым А.Кокорин бил Д.Пака

Агентство Москва09:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 20:19, Ашберн
Общество

«Дождь»: билеты на парад Победы в Москве не достаются ветеранам

Обновлено в 04:32
Политика

В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»

Ранее Помпео заявил, что США не должны позволить России продолжить реализацию «Северного потока — 2».
Обновлено в 14:03
Происшествия

Матери Кокорина стало плохо во время оглашения приговора

Матери футболиста «Зенита» Александра Кокорина стало плохо во время оглашения приговора сыну в Пресненском суде Москвы.
Обновлено в 09:34
Происшествия

Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии

Девушки, которые смогли выжить после схода лавины, рассказали об инциденте, унесшем жизни семи человек.
Обновлено в 03:19
Наука

В океане обнаружены бактерии с «мышьяковым дыханием»

Соединения мышьяка используют для дыхания некоторые экстремофильные микробы, обитающие в насыщенных им горячих источниках.
Обновлено 06 мая в 02:59
Общество

Минтруд назвал число ветеранов Великой Отечественной войны в России

Обновлено в 15:56
Общество

Известная писательница назвала Сталина виновником блокады Ленинграда

Обновлено вчера в 04:33
Происшествия

В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс

В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Общество

Минтруд представил календарь праздничных дней на 2020 год

Специалисты Министерства труда и социальной защиты России выступили с предложением сделать 4 и 5 мая следующего года выходными днями из-за переноса выходных в январе, которые совпадают с нерабочими праздничными днями.
Обновлено в 08:28
Политика

Трамп продлил санкции против Сирии

Американский лидер Дональд Трамп уведомил конгресс США о продлении режима чрезвычайного положения в отношении Сирии, а также продлении санкций против данной страны.
Обновлено в 17:48
Футбол

УЕФА представил проект новой Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на встрече с представителями ассоциаций презентовал проект нового формата Лиги чемпионов.
Обновлено в 14:17
Общество

В ФРГ намерены выделить более €9 млн на мемориалы советским солдатам в Берлине

Правительство Германии намерено выделить более €9 млн на санацию мемориальных комплексов, которые были воздвигнуты в честь советских солдат в Трептов-парке и Тиргартене.
Обновлено в 18:32
Происшествия

В Мьянме разбился самолет из Бангладеш

Самолет бангладешской авиакомпании Biman Airlines потерпел крушение в международном аэропорту Янгон в Мьянме, сообщает издание Myanmar Times со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:29
Футбол

Аякс — Тоттенхэм 2:3

Обновлено в 16:59
Политика

Порошенко прокомментировал акцию «Бессмертный полк»

Действующий президент Украины Пётр Порошенко негативно высказался об акции «Бессмертный полк», а принимающих в ней участие по всему миру людей назвал «ряжеными».
Обновлено в 19:45
Армия и оружие

Боевики опять обстреляли российскую авиабазу Хмеймим

Обновлено в 11:29
Футбол

Главного тренера «Анжи» Адиева дисквалифицировали

Главный тренер махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Магомед Адиев дисквалифицирован на две игры чемпионата России за оскорбление судей.
Обновлено в 07:29
Общество

Новый глава знакомится с проблемами города Александрова

«Ремонт парка – важное дело» Следующей остановкой и.о. главы стал «Парк культуры и отдыха им. 200-летия города Александрова».
Обновлено в 06:49
Политика

Суд в Венесуэле обвинил депутатов от оппозиции в предательстве родины

Верховный суд Венесуэлы во вторник принял решение открыть расследование против семи оппозиционных депутатов Национальной ассамблеи по делу о предательстве родины, говорится в сообщении судебной инстанции.
Обновлено вчера в 14:32
Футбол

Месси ехал в аэропорт Ливерпуля отдельно от команды

Как итог, Месси пришлось добираться в аэропорт самостоятельно. Ранее Месси вступил в перепалку с фанатами "Барселоны" в аэропорту Ливерпуля.
Обновлено в 16:45
Кино

Компания Disney на год перенесла премьеру «Аватара-2»

Премьера «Аватара-2» была назначена на 18 декабря 2020 года. Теперь предполагается, что фильм выйдет 17 декабря 2021 года.
Обновлено вчера в 19:57
Армия и оружие

Испанский художник написал картину о российских военных в Сирии

Обновлено в 12:45
Происшествия

«Аэрофлот» отменил несколько рейсов SSJ 100 за день

Обновлено в 11:02
Музыка

Появилась запись первой репетиции Сергея Лазарева для «Евровидения»

Обновлено вчера в 11:25
Экономика

AliExpress открыл свою платформу для продавцов из России

Китайский интернет-гигант Alibaba впервые открыл свою платформу AliExpress для зарубежных продавцов, в том числе из России.
Обновлено в 08:07
Общество

Российских чиновников обяжут есть в школьных столовых за 69 рублей

Ранее 8 мая сообщалось, что министерство просвещения проведет всероссийский мониторинг школьного питания, чтобы в будущем разработать единую концепцию его организации.
Обновлено в 12:22
Политика

На планы Украины не признавать паспорта РФ отреагировали в Кремле

Российский пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что Россия будет делать, если Украина не признает выданные в Донбассе российские паспорта.
Обновлено в 06:24
Авто

Honda раскрыла имя нового электрокара

Запас хода e Prototype составляет 200 километров, время зарядки аккумулятора до 80 процентов от скоростного терминала — 30 минут.
Обновлено в 03:49
Общество

Опубликована карта праздничных салютов в честь Дня Победы

Для запуска салютов используют пусковые установки калибром от 105 до 310 миллиметров.
Обновлено в 02:49
Гаджеты

Представлена новая операционная система Android 10

Пока Android не получил название и его обозначают как Q, а только к финальному релизу станет известно, как будет называться десятая версия мобильной операционной системы.
Обновлено в 04:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное