Происшествия
Суд постановил уничтожить стул, которым дрался КокоринОреанда-Новости 11:34
Суд в Москве постановил уничтожить стул, которым футболист Александр Кокорин избил чиновника Дениса Пака, пишет "Интерфакс". Судья Елена Абрамова заявила, что вещественное доказательство - стул - подлежит уничтожению.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 20:19, Ашберн
Политика
В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»
Ранее Помпео заявил, что США не должны позволить России продолжить реализацию «Северного потока — 2».
Обновлено в 14:03
Происшествия
Матери Кокорина стало плохо во время оглашения приговора
Матери футболиста «Зенита» Александра Кокорина стало плохо во время оглашения приговора сыну в Пресненском суде Москвы.
Обновлено в 09:34
Происшествия
Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии
Девушки, которые смогли выжить после схода лавины, рассказали об инциденте, унесшем жизни семи человек.
Обновлено в 03:19
Наука
В океане обнаружены бактерии с «мышьяковым дыханием»
Соединения мышьяка используют для дыхания некоторые экстремофильные микробы, обитающие в насыщенных им горячих источниках.
Обновлено 06 мая в 02:59
Общество
Известная писательница назвала Сталина виновником блокады Ленинграда
Обновлено вчера в 04:33
Происшествия
В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс
В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Общество
Минтруд представил календарь праздничных дней на 2020 год
Специалисты Министерства труда и социальной защиты России выступили с предложением сделать 4 и 5 мая следующего года выходными днями из-за переноса выходных в январе, которые совпадают с нерабочими праздничными днями.
Обновлено в 08:28
Политика
Трамп продлил санкции против Сирии
Американский лидер Дональд Трамп уведомил конгресс США о продлении режима чрезвычайного положения в отношении Сирии, а также продлении санкций против данной страны.
Обновлено в 17:48
Футбол
УЕФА представил проект новой Лиги чемпионов
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на встрече с представителями ассоциаций презентовал проект нового формата Лиги чемпионов.
Обновлено в 14:17
Общество
В ФРГ намерены выделить более €9 млн на мемориалы советским солдатам в Берлине
Правительство Германии намерено выделить более €9 млн на санацию мемориальных комплексов, которые были воздвигнуты в честь советских солдат в Трептов-парке и Тиргартене.
Обновлено в 18:32
Происшествия
В Мьянме разбился самолет из Бангладеш
Самолет бангладешской авиакомпании Biman Airlines потерпел крушение в международном аэропорту Янгон в Мьянме, сообщает издание Myanmar Times со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:29
Футбол
Аякс — Тоттенхэм 2:3
Обновлено в 16:59
Политика
Порошенко прокомментировал акцию «Бессмертный полк»
Действующий президент Украины Пётр Порошенко негативно высказался об акции «Бессмертный полк», а принимающих в ней участие по всему миру людей назвал «ряжеными».
Обновлено в 19:45
Армия и оружие
Боевики опять обстреляли российскую авиабазу Хмеймим
Обновлено в 11:29
Футбол
Главного тренера «Анжи» Адиева дисквалифицировали
Главный тренер махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Магомед Адиев дисквалифицирован на две игры чемпионата России за оскорбление судей.
Обновлено в 07:29
Общество
Новый глава знакомится с проблемами города Александрова
«Ремонт парка – важное дело» Следующей остановкой и.о. главы стал «Парк культуры и отдыха им. 200-летия города Александрова».
Обновлено в 06:49
Политика
Суд в Венесуэле обвинил депутатов от оппозиции в предательстве родины
Верховный суд Венесуэлы во вторник принял решение открыть расследование против семи оппозиционных депутатов Национальной ассамблеи по делу о предательстве родины, говорится в сообщении судебной инстанции.
Обновлено вчера в 14:32
Футбол
Месси ехал в аэропорт Ливерпуля отдельно от команды
Как итог, Месси пришлось добираться в аэропорт самостоятельно. Ранее Месси вступил в перепалку с фанатами "Барселоны" в аэропорту Ливерпуля.
Обновлено в 16:45
Кино
Компания Disney на год перенесла премьеру «Аватара-2»
Премьера «Аватара-2» была назначена на 18 декабря 2020 года. Теперь предполагается, что фильм выйдет 17 декабря 2021 года.
Обновлено вчера в 19:57
Происшествия
«Аэрофлот» отменил несколько рейсов SSJ 100 за день
Обновлено в 11:02
Музыка
Появилась запись первой репетиции Сергея Лазарева для «Евровидения»
Обновлено вчера в 11:25
Экономика
AliExpress открыл свою платформу для продавцов из России
Китайский интернет-гигант Alibaba впервые открыл свою платформу AliExpress для зарубежных продавцов, в том числе из России.
Обновлено в 08:07
Общество
Российских чиновников обяжут есть в школьных столовых за 69 рублей
Ранее 8 мая сообщалось, что министерство просвещения проведет всероссийский мониторинг школьного питания, чтобы в будущем разработать единую концепцию его организации.
Обновлено в 12:22
Политика
На планы Украины не признавать паспорта РФ отреагировали в Кремле
Российский пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что Россия будет делать, если Украина не признает выданные в Донбассе российские паспорта.
Обновлено в 06:24
Авто
Honda раскрыла имя нового электрокара
Запас хода e Prototype составляет 200 километров, время зарядки аккумулятора до 80 процентов от скоростного терминала — 30 минут.
Обновлено в 03:49
Общество
Опубликована карта праздничных салютов в честь Дня Победы
Для запуска салютов используют пусковые установки калибром от 105 до 310 миллиметров.
Обновлено в 02:49
Гаджеты
Представлена новая операционная система Android 10
Пока Android не получил название и его обозначают как Q, а только к финальному релизу станет известно, как будет называться десятая версия мобильной операционной системы.
Обновлено в 04:24