Суд постановил уничтожить использованный Кокориным в драке стулРБК 10:29

Пресненский суд Москвы, где проходило финальное слушание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, постановил уничтожить деревянный стул из «Кофемании», которым Кокорин ударил главу департамента Минпромторга Дениса Пака, передает корреспондент РБК.

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