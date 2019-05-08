Происшествия
Суд постановил уничтожить использованный Кокориным в драке стулРБК 10:29
Пресненский суд Москвы, где проходило финальное слушание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, постановил уничтожить деревянный стул из «Кофемании», которым Кокорин ударил главу департамента Минпромторга Дениса Пака, передает корреспондент РБК.
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