Происшествия
Суд постановил уничтожить стул, которым дрался КокоринОреанда-Новости вчера в 11:34
Суд в Москве постановил уничтожить стул, которым футболист Александр Кокорин избил чиновника Дениса Пака, пишет "Интерфакс". Судья Елена Абрамова заявила, что вещественное доказательство - стул - подлежит уничтожению.
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Суд постановил уничтожить стул, которым Кокорин ударил по голове чиновника Пака
Вечерняя Казаньвчера в 09:38
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Происшествия
В Лос-Анджелесе изъяли более тысячи единиц оружия при обыске дома
Полиция Лос-Анджелеса совместно с сотрудниками Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ обнаружила и изъяла более тысячи единиц огнестрельного оружия при обыске дома в одном из престижных районов города, сообщает издание Los Angeles Times.
Обновлено вчера в 21:09
Политика
В Москве офицер объявил голодовку, выступив против действий Минобороны
Отставной майор ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Владимир Скубак объявил голодовку, обвинив сотрудников Министерства обороны в нарушении его прав.
Обновлено вчера в 11:05
Политика
Порошенко прокомментировал акцию «Бессмертный полк»
Действующий президент Украины Пётр Порошенко негативно высказался об акции «Бессмертный полк», а принимающих в ней участие по всему миру людей назвал «ряжеными».
Обновлено вчера в 19:45
Политика
В команде Зеленского назвали закон об украинском языке «кнутом»
Принятый Верховной радой Украины закон о государственном языке является "кнутом" и может иметь обратное действие.
Обновлено вчера в 22:50
Музыка
Появилась запись первой репетиции Сергея Лазарева для «Евровидения»
Обновлено 07 мая в 11:25
Гаджеты
Команда AnTuTu назвала самые выгодные смартфоны по соотношению цены и производительности
Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала актуальный рейтинг смартфонов, которые предлагают лучшую производительность за свою цену.
Обновлено вчера в 12:14
Здоровье
Правительство Франции запретило опасную пищевую добавку Е171
Правительство Франции ввело запрет на использование пищевой добавки диоксид титана (Е171), которую можно встретить в некоторых продуктах.
Обновлено вчера в 18:27
Политика
Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе
«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
Обновлено вчера в 05:46
Хоккей
«Сан-Хосе» обыграл «Колорадо» и вышел в полуфинал Кубка Стэнли
Счет в серии до четырех побед стал 4:3 в пользу "Сан-Хосе". В финале Западной конференции "акулы" сразятся с "Сент-Луис Блюз".
Обновлено вчера в 23:44
Общество
Более 10 тысяч человек пришли смотреть парад в Южно-Сахалинске
По оценкам организаторов, посмотреть на парад собралось более 10 тыс. жителей и гостей областного центра.
Обновлено вчера в 20:18
Происшествия
В Шереметьево отменен рейс SSJ-100 из-за запаха гари
Самолет выполнял рейс Москва - Мурманск, однако вернулся в аэропорт вылета, когда один из пассажиров заметил огонь со стороны крыла и доложил об этом экипажу.
Обновлено 07 мая в 18:03
Футбол
Голевые пасы Швайнштайгера и Гайтана помогли «Чикаго» разгромить «Нью-Инглэнд»
В матче регулярного чемпионата MLS «Чикаго Файр» дома разгромил «Нью-Инглэнд Ревлюшн» — 5:0. Дубль оформил Неманья Николич, по голу на счету Николаса Гайтана (также результативная передача), Брандта Бронико и Пшемыслава Франковского.
Обновлено вчера в 23:06
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено 07 мая в 13:07
Происшествия
Суд приговорил Кокорина и Мамаева к реальным срокам в колонии
Кокорин получил 1 год 6 месяцев, Мамаев — 1 год 5 месяцев. Отбывать сроки они будут в колонии общего режима.
Обновлено вчера в 09:21
Наука
Археологи вскрыли в Индии 4000-летнюю священную гробницу
Археологическая служба Индии вскрыла древнюю священную гробницу, возраст которой составляет около четырех тысяч лет.
Обновлено вчера в 01:09
Политика
Путину очень не понравилась практика переноса сроков по нацпроектам
Перенос сроков по нацпроектам нужно упорядочить, сделать редким исключением из правила, потребовал Путин.
Обновлено вчера в 14:07
Общество
Парад в честь Дня Победы начался в Чите
Военный парад, посвящённый 74-летию победы в Великой Отечественной войне, начался на площади Ленина в Чите.
Обновлено вчера в 20:51
Наука
Ученые ДВФУ создадут «синтетическую личность» на базе суперкомпьютера
Обновлено вчера в 08:44
Общество
Осьминог напал на китаянку и вцепился в ее лицо
Блогер из Китая начала трансляцию ровно в тот момент, когда осьминог уже обвил щупальцами ее лицо и, судя по тому, что происходило дальше, сильно присосался к коже.
Обновлено вчера в 12:17
Политика
WSJ объяснила, что почему Китай ужесточил позицию по торговле с США
Пекин решил занять более жесткую позицию в консультациях с Вашингтоном по торговым вопросам, поскольку посчитал, что США могут смягчить свои требования.
Обновлено в 00:29
Политика
Захарова напомнила МИД Украины дату окончания Второй мировой войны
Ранее украинское министерство заявило, что 8 мая отмечается 74-я годовщина со дня окончания войны Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание, что МИД Украины в среду отмечает день окончания Второй мировой войны, и напомнила верную дату.
Обновлено вчера в 12:36
Футбол
Месси плакал в раздевалке после разгрома от «Ливерпуля»
Обновлено вчера в 16:02
Игры
Настольное приключение Bethesda оказалось плагиатом
Вскоре после сообщения о выходе настольной Elsweyr опытные игроки заметили, что оно слишком похоже на модуль The Black Road, написанный для Wizards of the Coast.
Обновлено вчера в 17:41
Культура
Умер композитор Евгений Крылатов
Народный артист России, композитор Евгений Крылатов скончался в Москве в возрасте 85 лет. Об этом сообщила его дочь Мария.
Обновлено вчера в 05:55
Авто
Китай может заполнить мировой рынок своими подержанными автомобилями
Обновлено вчера в 08:30
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева посмеялась над мужем за неудачную фотографию
«Попросила мужа сфотографировать красиво», - заявила телеведущая и поставила грустный смайлик. Отметим, что Лере Кудрявцевой 47 лет.
Обновлено вчера в 22:27
Политика
В Норвегии оправдали российского «шпиона»
Экс-репортер издания и бывший консул Норвегии в Мурманске Мортен Викебю узнал во Владимире Семена.
Обновлено вчера в 12:15
Общество
Toyota и Panasonic создадут компанию по развитию сетевых технологий
Обновлено вчера в 22:54
Наука
Португалия может стать местом раскола земной коры надвое
Обновлено 07 мая в 15:55
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от мошенников
Роспотребнадзор дал рекомендации, как обезопасить себя, близких и не оказаться жертвой мошенников.
Обновлено в 00:24