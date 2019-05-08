Происшествия

Суд постановил уничтожить стул, которым Кокорин ударил чиновникаРЕН ТВ 09:39

Суд постановил уничтожить стул, которым футболист "Зенита" Александр Кокорин ударил чиновника Минпромторга Дениса Пака.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Суд постановил уничтожить использованный Кокориным в драке стул

РБК10:29

Стул из дела Кокорина и Мамаева приговорили к уничтожению

Lenta.ru09:44

Суд постановил уничтожить стул, которым А.Кокорин бил Д.Пака

Агентство Москва09:48

Суд постановил уничтожить стул, которым Кокорин нанёс удар Паку

RT на русском09:48

Суд постановил уничтожить стул, которым Кокорин бил чиновника Пака

Интерфакс10:06

Адвокат Мамаева: «Кофемания» ещё может спасти стул, которым били Пака

Говорит Москва11:44

Суд постановил уничтожить стул, которым Кокорин ударил по голове чиновника Пака

Вечерняя Казань09:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 12:40, Ашберн
Происшествия

Суд 8 мая огласит приговор в отношении Кокорина и Мамаева

Обновлено 06 мая в 15:04
Происшествия

Появились первые данные с черных ящиков сгоревшего SSJ 100

Обновлено вчера в 11:52
Политика

Иран приостановил выполнение части обязательств по ядерной сделке

Тегеран направил пять писем странам — членам соглашения по иранской ядерной программе о приостановке выполнения части обязательств.
Обновлено в 01:47
Общество

На американском сайте продают одежду с фотографиями концлагеря Аушвиц

Музей Аушвиц-Биркенау, созданный в Польше на месте нацистского концлагеря времен Второй мировой войны, возмутился тем, что на американском сайте продаются мини-юбки и подушки с фотографиями из лагеря.
Обновлено в 07:48
Происшествия

«Аэрофлот» отменил в среду пять рейсов c SSJ-100

Как следует из онлайн-табло "Шереметьево", "Аэрофлот" отменил в среду несколько рейсов и с использованием иностранных воздушных судов, в том числе в Хельсинки и обратно (выполняется на Airbus A320/321) и из Иркутска в Москву (на Airbus A330).
Обновлено в 10:20
Политика

Получившие паспорта РФ жители Донбасса лишатся украинских пенсий

"Инициирована обработка предложения о внесении граждан, получивших паспорта РФ, способом, нарушающим международное право и угрожающим суверенитету нашего государства, в базу данных с последующим лишением их статуса бенефициара на получение социальных выплат или пенсий со стороны Украины", - сообщила он.
Обновлено в 06:52
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл показали новорождённого сына

Принц Гарри и Меган Маркл пригласили фотографов и телеоператоров в Виндзор, куда недавно переехали. 6 мая Меган Маркл родила мальчика.
Обновлено в 08:12
Армия и оружие

ВСУ могут готовить провокации ко Дню Победы — Народная милиция ЛНР

Обновлено в 07:53
Спорт

Избитый чиновник отреагировал на приговор Кокорину и Мамаеву

Обновлено в 09:45
Здоровье

По укусам клещей в Ленобласти уверенно «лидирует» Киришскй район

Активизировавшиеся в Ленобласти с начала сезона клещи, по данным региональной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, покусали уже более полутысячи человек.
Обновлено в 12:15
Происшествия

Самолет бангладешской авиакомпании упал в аэропорту Мьянмы

Обновлено в 11:16
Происшествия

В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс

В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
Музыка

Волочкову оставили с тортом, но вырезали из программы Малахова

Каково же было удивление зрителей, когда Волочкову в праздничной программе они так и не увидели. Балерину из праздничного эфира вырезали.
Обновлено вчера в 17:08
Политика

Невъездной на Украину актер Мерзликин пересек госграницу через поле

Российский актер Андрей Мерзликин, которому запрещен въезд на Украину, пересек государственную границу через поле.
Обновлено вчера в 17:41
Происшествия

Иркутск и окрестности заволокло густым дымом лесных пожаров

В Иркутске и Иркутском районе наблюдается сильное задымление из-за крупного лесного пожара, передает ТАСС.
Обновлено в 12:20
Политика

Полякам откроют доступ к обломкам самолета Качиньского

Обновлено в 10:47
Шоу-бизнес

Поклонники Оксаны Федоровой раскритиковали ее фотографию

Федорова выложила на своей странице в Instagram новую фотографию, однако поклонники звезды сразу же ее раскритиковали.
Обновлено в 05:42
Спорт

«Кузбасс» впервые в истории стал чемпионом России по волейболу

Волейболисты кемеровского "Кузбасса" со счетом 3:1 победили казанский "Зенит" в четвертом матче финальной серии чемпионата России и стали победителями турнира.
Обновлено в 10:11
Политика

Зеленский помирил ветеранов СССР и националистов УПА

Обновлено в 12:28
Общество

Российских чиновников обяжут есть в школьных столовых за 69 рублей

Ранее 8 мая сообщалось, что министерство просвещения проведет всероссийский мониторинг школьного питания, чтобы в будущем разработать единую концепцию его организации.
Обновлено в 12:22
Происшествия

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в аэропорту «Домодедово»

Аэропорт "Домодедово" проверяют после анонимного звонка с угрозой взрыва.
Обновлено в 11:08
Политика

Россия высылает двоих шведских дипломатов

Министерство иностранных дел Швеции подтвердило информацию о высылке своих дипломатов из России.
Обновлено в 11:23
Политика

США повысили пошлины на ряд китайских товаров

Повышение Соединенными Штатами пошлин на китайские товары суммой 200 миллиардов долларов с 10% до 25% вступит в силу 10 мая, сообщил федеральный реестр в среду.
Обновлено в 09:33
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено вчера в 13:07
Финансы

ЦБ резко перевел свои активы из США в Китай

Всего на конец 2018 года общий объем активов ЦБ в иностранной валюте и золоте составлял $473,9 млрд.
Обновлено вчера в 13:28
Футбол

Маурицио Сарри: «Челси» ждет очень сложный матч с «Айнтрахтом»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри высказался о предстоящем ответном полуфинальном матче Лиги Европы против «Айнтрахта».
Обновлено в 11:30
Наука

У берегов Португалии земная кора может расслаиваться

В 1969 году гигантское землетрясение у побережья Португалии вызвало цунами, в результате которого погибло более десятка человек.
Обновлено в 02:43
Общество

У ВТБ произошел сбой в работе онлайн-банка

В колл-центре ВТБ подтвердили ограничения в работе онлайн-банка.
Обновлено в 09:26
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери

Лариса Гузеева пыталась совершить самоубийство из-за смерти матери Телеведущая призналась, что она себя резала.
Обновлено в 02:23
Общество

В Италии выставили на продажу сотни домов за один евро

Обновлено вчера в 21:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное