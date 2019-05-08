Происшествия
Суд постановил уничтожить использованный Кокориным в драке стулРБК вчера в 10:29
Пресненский суд Москвы, где проходило финальное слушание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, постановил уничтожить деревянный стул из «Кофемании», которым Кокорин ударил главу департамента Минпромторга Дениса Пака, передает корреспондент РБК.
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Суд постановил уничтожить стул, которым Кокорин ударил по голове чиновника Пака
Вечерняя Казаньвчера в 09:38
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Политика
Задержан вице-спикер оппозиционного парламента Венесуэлы
Глава национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо в эфире государственного телеканала сообщил о задержании первого вице-президента оппозиционного парламента страны и одного из руководителей государственного переворота 30 апреля Эдгара Самбрано.
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На Алтае спасатели возобновили поиски тел погибших после схода лавины
Спасатели возобновили поисковые работы на месте схода лавины в горах Алтая, в результате которого погибли семь человек.
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Опубликовано видео с новым номером Лазарева для «Евровидения»
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Общество
Toyota и Panasonic создадут компанию по развитию сетевых технологий
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Происшествия
Кокорин и Мамаев получили сроки в колонии общего режима
Александр и Кирилл Кокорины осуждены на 1 год 6 месяцев колонии, Мамаев и Протасовицкий - на 1 год 5 месяцев.
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Космос
Биореактор станет частью системы жизнеобеспечения МКС
Вскоре на МКС начнутся испытания прототипа биореактора, который, возможно, станет основой для создания действующей установки, позволяющей в длительном полете получать до 30% необходимой космонавтам пищи, а также генерировать метан, кислород и воду, извлекая из воздуха СО2.
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Минтруд подсчитал число ветеранов Великой Отечественной войны
В целом по России осталось 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц и членов семей.
Обновлено вчера в 15:56
Происшествия
В Курганской области из-за природного пожара эвакуировано село
Эвакуация была объявлена из-за угрозы природного пожара.
Обновлено вчера в 22:59
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина трогательно поздравила отца с днем рождения
Знаменитая актриса Любовь Толкалина сегодня празднует важное событие – день рождения отца.
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Ксения Собчак перестала следить за собой
Ксения Собчак отдыхает в Италии с Константином Богомоловым.
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Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено 07 мая в 13:07
Происшествия
Сахалинцы на КамАЗе сорвались с Солдатского моста и утонули
Страшная авария ранним утром 9 мая унесла жизнь нескольких сахалинцев. В Смирныховском районе мужчины на КамАЗе слетели с моста и утонули.
Обновлено вчера в 23:00
Хоккей
«Сан-Хосе» стал последним полуфиналистом Кубка Стэнли
"Сан-Хосе" на своем льду обыграл "Колорадо" в седьмом матче 1/4 финала Кубка Стэнли (3:2). "Шаркс" выиграл серию 4-3 и вышел в полуфинал, где сыграет с "Сент-Луисом".
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Футбол
Аякс — Тоттенхэм 2:3
В Лондоне амстердамцы победили со счетом 1:0, но по разнице голов на чужом поле именно "шпоры" теперь сыграют в решающем матче турнира с другим клубом из Англии "Ливерпулем".
Обновлено вчера в 16:59
Общество
«Дождь»: билеты на парад Победы в Москве не достаются ветеранам
Журналисты телеканала «Дождь» выяснили, как ветеранам войны год за годом не удается попасть на парад Победы в Москве.
Обновлено вчера в 04:32
Происшествия
О состоянии Макса Барских после страшного ДТП рассказал продюсер
Исполнительный продюсер певца Макса Барских Александр Кажиян рассказал о самочувствии исполнителя после ДТП в США.
Обновлено вчера в 21:12
Политика
Команда Зеленского назвала закон об украинском языке «кнутом»
Советник избранного президента Владимира Зеленского по международной политике Святослав Юраш заявил, что принятый Верховной радой закон об украинском языке является «кнутом», который может иметь обратное действие.
Обновлено вчера в 22:25
Армия и оружие
В Сети появилось видео перехвата американского беспилотника
В Сети появилось видео перехвата американского ударного беспилотника, предположительно, российским боевым самолетом.
Обновлено в 00:49
Экономика
Bloomberg предсказал Китаю крупнейший в истории дефолт
Китайский рынок облигаций в 2019 году может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено вчера в 20:48
Политика
Зеленский выступил за референдумы по декоммунизации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос переименования городов в рамках так называемой декоммунизации должен решаться на референдумах, заявил его советник Дмитрий Разумков.
Обновлено вчера в 16:35
Политика
В Раде заявили о возможности уменьшения Украины из-за её соседей
Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Украина может уменьшиться в размерах, если её соседи «достигнут полюбовного согласия».
Обновлено вчера в 20:17
Политика
Мерзликин незаконно пересек границу Украины
Обновлено вчера в 01:43
Театры
Режиссер Яковлев прокомментировал уход Самбурской из театра
Обновлено вчера в 06:06
Экономика
Правительство утвердило план по снижению бедности и ускорению развития экономики
Согласно приложению к единому плану, реальные доходы россиян в этом году вырастут на полпроцента, а к 2024 году рост доходов составит около 2,5% - пишет РБК.
Обновлено в 01:30
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Зеленский расскажет о кадровых перестановках после инаугурации
Дмитрий Разумков, представитель штаба победителя выборов президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что избранный украинский лидер расскажет о кадровых перестановках в стране после своей инаугурации.
Обновлено в 00:15
Политика
Дональд Трамп обвинил Китай в срыве торговой сделки
Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай «сорвал сделку» во время торговых переговоров, и пригрозил последствиями в виде тарифов.
Обновлено вчера в 22:41
Экономика
Медведев пообещал вывести Россию в пятерку крупнейших экономик мира
Россия обойдет Германию по размеру ВВП в 2023 году и войдет в пятерку крупнейших экономик мира.
Обновлено вчера в 12:36
Театры
Во МХАТе им. М. Горького пройдет поэтический вечер «Бессмертные строки»
Со сцены прозвучат бессмертные строки поэтов — участников Великой Отечественной войны — Виктора Гончарова, Ольги Берггольц, Юлии Друниной, Арсения Тарковского, Михаила Светлова, Семена Гудзенко и Бориса Слуцкого.
Обновлено в 01:50
Происшествия
Заслуженный пилот назвал предполагаемые ошибки экипажа SSJ-100
Обновлено вчера в 20:20
Футбол
Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал комментарий по поводу приговора, вынесенного Пресненским судом Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает РБК.
Обновлено в 01:13