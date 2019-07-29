с чего всё началось

Прежде Транскапиталбанк уже выиграл у медиахолдинга два суда – на 20 млн и 15 млн руб.

Политика В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины Украина может перестать существовать через три года из-за политических экспериментов, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.

Происшествия Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку 11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.

Общество Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.

Наука Ученые нашли способ превратить воду из прибрежных очистных сооружений в электричество Сточные воды содержат в 20 раз меньше соли, чем морская вода, с которой они смешиваются.

Политика Генпрокуратура проведет массовые проверки пенсионных фондов Генпрокуратура России в августе по поручению главы государства начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил во вторник первый замгенпрокурора Александр Буксман.

Происшествия В Рязани горит комбайновый завод На улице Промышленной в Рязани горит один из цехов комбайнового завода. Сообщение о пожаре поступило в службу спасения 30 июля в 10:08.

Экономика Financial Times восхитилась российской системой налогообложения Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.

Политика Порошенко пообещал не прятаться назло Путину Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что в случае лишения депутатской неприкосновенности не будет прятаться, так как это станет «большим подарком» российскому лидеру Владимиру Путину.

Происшествия Пострадавшую в аварии с челябинским экс-чиновником подключили к ИВЛ По данным СМИ, днем 28 июля на автодороге в Аргаяшском районе области произошло ДТП – за рулем Lexus находился экс-заместитель губернатора Андрей Косилов.

Происшествия Возбуждено еще два уголовных дела после митингов 27 июля в Москве Следственный комитет завел два новых уголовных дела по факту нападения участников несогласованной акции 27 июля в Москве на сотрудников Росгвардии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Политика В команде Зеленского рассказали о планах Киева по возвращению Крыма "Постпред президента Украины в Крыму" Антон Кориневич рассказал о планах Киева по возвращению полуострова.

Политика Китай выступил против замены ДРСМД многосторонним соглашением Ранее министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что миру необходимо создание новой структуры взамен Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), куда бы вошли все ядерные державы - Россия, США, Китай, Великобритания и Франция.

Политика Киев и Москву сравнили на Украине Политолог из Украины Андрей Ермолаев побывал в столице России, восхитился, и сравнил город с Киевом.

Политика Мужа певицы Жасмин объявили в международный розыск Министерство внутренних дел Молдавии объявило в международный розыск депутата Илана Шора, сообщила во вторник пресс-служба МВД республики.

Армия и оружие Индия купит у России ракеты на 218 миллионов долларов Сумма сделки составила 15 миллиардов рупий (218 миллионов долларов), сообщило агентство ANI со ссылкой на источник в индийском правительстве.

Политика Аваков обвинил Порошенко «в бессовестной лжи» Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил бывшего главу государства Петра Порошенко в «бессовестной лжи» из-за слов, что полиция на парламентских выборах работала против его партии «Европейская солидарность».

Автоспорт Даниил Квят: Не могу передать словами чувства от встречи с дочкой Российский гонщик Даниил Квят в видеоблоге на Youtube поделился впечатлениями от первой встречи со своим новорожденным ребенком.

Кино Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум ради молодой актрисы Издание сообщает, что новой возлюбленной известного актёра стала актриса Стася Милославская, которая моложе Петрова на шесть лет.

Наука Победили в конкурсе Илона Маска: немецкая команда с уфимцем разогнала капсулу Hyperloop до 463 км/ч Команда Мюнхенского технического университета TUM Hyperloop, в состав которой входит уфимец Артём Газизов, установила новый рекорд — на соревнованиях SpaceX Hyperloop Pod Competition ребята разогнали капсулу Hyperloop до 463 км/ч.

Политика У Зеленского рассказали, когда заработает новая Рада Глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Богдан объяснил, почему новая Рада не сможет приступить к работе до 1 сентября.

Общество Самая холодная ночь июля зафиксирована в Москве "Прошедшая ночь стала самой холодной с начала этого июля в Москве", - сказал собеседник агентства, отметив, что предыдущий минимум отмечался 1 июля (10,4 градуса).