Экономика

Суд постановил признать банкротом медиахолдинг «Эксперт»Ведомости вчера в 15:12

Прежде Транскапиталбанк уже выиграл у медиахолдинга два суда – на 20 млн и 15 млн руб.
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с чего всё началось
Арбитражный суд Москвы признал законными требования Транскапиталбанка о признании банкротом АО «Группа Эксперт» и ввел в отношении нее процедуру наблюдения, следует из материалов, прикрепленных к карточке
 дела на сайте суда.
РБКвчера в 17:07

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Суд признал банкротом сооснователя сети кинотеатров «Люксор» Добровольского

Интерфакс03:51

Московский арбитраж ввел процедуру наблюдения в медиахолдинге «Эксперт» из-за долгов по кредитам на 60 млн рублей

Агентство Бизнес Информации04:13

Последний осколок независимого «Техносерва» без пяти минут банкрот

CNewsвчера в 10:08

Суд начал процедуру банкротства издателя журналов «Русский репортер» и «Эксперт»

ТАССвчера в 18:19

Суд признал банкротом компанию из структуры медиахолдинга «Эксперт»

РБКвчера в 17:07

Суд постановил признать банкротом медиахолдинг «Эксперт»

Ведомостивчера в 15:12

Суд признал банкротство медиахолдинга «Эксперт»

URA.Ruвчера в 22:35
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Армия и оружие

В Ливии уничтожили два украинских Ил-76

Обновлено 27 июля в 20:08
Политика

В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины

Украина может перестать существовать через три года из-за политических экспериментов, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:33
Происшествия

Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку

11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.
Обновлено в 01:17
Общество

Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Путешествия

АТОР: Сочи выигрывает у Турции конкуренцию за российских туристов

Сочи удерживает пальму первенства, и этот год не исключение.
Обновлено в 05:10
Наука

Ученые нашли способ превратить воду из прибрежных очистных сооружений в электричество

Сточные воды содержат в 20 раз меньше соли, чем морская вода, с которой они смешиваются.
Обновлено в 02:38
Политика

Генпрокуратура проведет массовые проверки пенсионных фондов

Генпрокуратура России в августе по поручению главы государства начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил во вторник первый замгенпрокурора Александр Буксман.
Обновлено в 04:54
Происшествия

В Рязани горит комбайновый завод

На улице Промышленной в Рязани горит один из цехов комбайнового завода. Сообщение о пожаре поступило в службу спасения 30 июля в 10:08.
Обновлено в 03:56
Экономика

Financial Times восхитилась российской системой налогообложения

Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено вчера в 10:57
Политика

Порошенко пообещал не прятаться назло Путину

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что в случае лишения депутатской неприкосновенности не будет прятаться, так как это станет «большим подарком» российскому лидеру Владимиру Путину.
Обновлено в 05:29
Происшествия

Пострадавшую в аварии с челябинским экс-чиновником подключили к ИВЛ

По данным СМИ, днем 28 июля на автодороге в Аргаяшском районе области произошло ДТП – за рулем Lexus находился экс-заместитель губернатора Андрей Косилов.
Обновлено вчера в 06:29
Происшествия

Возбуждено еще два уголовных дела после митингов 27 июля в Москве

Следственный комитет завел два новых уголовных дела по факту нападения участников несогласованной акции 27 июля в Москве на сотрудников Росгвардии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:45
Политика

В команде Зеленского рассказали о планах Киева по возвращению Крыма

"Постпред президента Украины в Крыму" Антон Кориневич рассказал о планах Киева по возвращению полуострова.
Обновлено вчера в 14:00
Футбол

«Спартак» согласился продать Фернандо в китайский клуб

Обновлено в 01:08
Политика

Китай выступил против замены ДРСМД многосторонним соглашением

Ранее министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что миру необходимо создание новой структуры взамен Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), куда бы вошли все ядерные державы - Россия, США, Китай, Великобритания и Франция.
Обновлено в 03:42
Политика

Киев и Москву сравнили на Украине

Политолог из Украины Андрей Ермолаев побывал в столице России, восхитился, и сравнил город с Киевом.
Обновлено вчера в 23:19
Происшествия

Начальника уголовного розыска задержали в Приморье

Обновлено вчера в 23:09
Политика

Мужа певицы Жасмин объявили в международный розыск

Министерство внутренних дел Молдавии объявило в международный розыск депутата Илана Шора, сообщила во вторник пресс-служба МВД республики.
Обновлено в 02:51
Армия и оружие

Индия купит у России ракеты на 218 миллионов долларов

Сумма сделки составила 15 миллиардов рупий (218 миллионов долларов), сообщило агентство ANI со ссылкой на источник в индийском правительстве.
Обновлено вчера в 16:42
Политика

Аваков обвинил Порошенко «в бессовестной лжи»

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил бывшего главу государства Петра Порошенко в «бессовестной лжи» из-за слов, что полиция на парламентских выборах работала против его партии «Европейская солидарность».
Обновлено в 04:31
Происшествия

Трое парней из Rolls-Royce избили мужчину в Петербурге

Обновлено в 04:31
Футбол

Игрок «Краснодара-2» извинился перед соперником за расизм

Обновлено в 05:36
Автоспорт

Даниил Квят: Не могу передать словами чувства от встречи с дочкой

Российский гонщик Даниил Квят в видеоблоге на Youtube поделился впечатлениями от первой встречи со своим новорожденным ребенком.
Обновлено в 03:47
Кино

Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум ради молодой актрисы

Издание сообщает, что новой возлюбленной известного актёра стала актриса Стася Милославская, которая моложе Петрова на шесть лет.
Обновлено вчера в 14:39
Наука

Победили в конкурсе Илона Маска: немецкая команда с уфимцем разогнала капсулу Hyperloop до 463 км/ч

Команда Мюнхенского технического университета TUM Hyperloop, в состав которой входит уфимец Артём Газизов, установила новый рекорд — на соревнованиях SpaceX Hyperloop Pod Competition ребята разогнали капсулу Hyperloop до 463 км/ч.
Обновлено вчера в 08:32
Политика

У Зеленского рассказали, когда заработает новая Рада

Глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Богдан объяснил, почему новая Рада не сможет приступить к работе до 1 сентября.
Обновлено в 06:05
Происшествия

Россиянка оставила 2-летнего сына в камере хранения в супермаркете

Обновлено в 03:26
Общество

Самая холодная ночь июля зафиксирована в Москве

"Прошедшая ночь стала самой холодной с начала этого июля в Москве", - сказал собеседник агентства, отметив, что предыдущий минимум отмечался 1 июля (10,4 градуса).
Обновлено в 00:24
Культура

Скончался художник Валерий Кокурин

Обновлено в 05:30
Здоровье

Врач предупредил о главной опасности смога

Специалист посоветовал не пытаться «проветрить» помещение во время смога, а наоборот тщательно закрывать окна и двери.
Обновлено в 04:43
Главное