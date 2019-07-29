Экономика
Суд постановил признать банкротом медиахолдинг «Эксперт»Ведомости вчера в 15:12
Прежде Транскапиталбанк уже выиграл у медиахолдинга два суда – на 20 млн и 15 млн руб.
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с чего всё началось
Арбитражный суд Москвы признал законными требования Транскапиталбанка о признании банкротом АО «Группа Эксперт» и ввел в отношении нее процедуру наблюдения, следует из материалов, прикрепленных к карточке дела на сайте суда.РБКвчера в 17:07
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Московский арбитраж ввел процедуру наблюдения в медиахолдинге «Эксперт» из-за долгов по кредитам на 60 млн рублей
Агентство Бизнес Информации04:13
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Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
Обновлено 27 июля в 20:08
Политика
В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины
Украина может перестать существовать через три года из-за политических экспериментов, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:33
Происшествия
Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку
11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.
Обновлено в 01:17
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Путешествия
АТОР: Сочи выигрывает у Турции конкуренцию за российских туристов
Сочи удерживает пальму первенства, и этот год не исключение.
Обновлено в 05:10
Наука
Ученые нашли способ превратить воду из прибрежных очистных сооружений в электричество
Сточные воды содержат в 20 раз меньше соли, чем морская вода, с которой они смешиваются.
Обновлено в 02:38
Политика
Генпрокуратура проведет массовые проверки пенсионных фондов
Генпрокуратура России в августе по поручению главы государства начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил во вторник первый замгенпрокурора Александр Буксман.
Обновлено в 04:54
Происшествия
В Рязани горит комбайновый завод
На улице Промышленной в Рязани горит один из цехов комбайнового завода. Сообщение о пожаре поступило в службу спасения 30 июля в 10:08.
Обновлено в 03:56
Экономика
Financial Times восхитилась российской системой налогообложения
Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено вчера в 10:57
Политика
Порошенко пообещал не прятаться назло Путину
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что в случае лишения депутатской неприкосновенности не будет прятаться, так как это станет «большим подарком» российскому лидеру Владимиру Путину.
Обновлено в 05:29
Происшествия
Пострадавшую в аварии с челябинским экс-чиновником подключили к ИВЛ
По данным СМИ, днем 28 июля на автодороге в Аргаяшском районе области произошло ДТП – за рулем Lexus находился экс-заместитель губернатора Андрей Косилов.
Обновлено вчера в 06:29
Происшествия
Возбуждено еще два уголовных дела после митингов 27 июля в Москве
Следственный комитет завел два новых уголовных дела по факту нападения участников несогласованной акции 27 июля в Москве на сотрудников Росгвардии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:45
Политика
В команде Зеленского рассказали о планах Киева по возвращению Крыма
"Постпред президента Украины в Крыму" Антон Кориневич рассказал о планах Киева по возвращению полуострова.
Обновлено вчера в 14:00
Футбол
«Спартак» согласился продать Фернандо в китайский клуб
Обновлено в 01:08
Политика
Китай выступил против замены ДРСМД многосторонним соглашением
Ранее министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что миру необходимо создание новой структуры взамен Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), куда бы вошли все ядерные державы - Россия, США, Китай, Великобритания и Франция.
Обновлено в 03:42
Политика
Киев и Москву сравнили на Украине
Политолог из Украины Андрей Ермолаев побывал в столице России, восхитился, и сравнил город с Киевом.
Обновлено вчера в 23:19
Происшествия
Начальника уголовного розыска задержали в Приморье
Обновлено вчера в 23:09
Политика
Мужа певицы Жасмин объявили в международный розыск
Министерство внутренних дел Молдавии объявило в международный розыск депутата Илана Шора, сообщила во вторник пресс-служба МВД республики.
Обновлено в 02:51
Армия и оружие
Индия купит у России ракеты на 218 миллионов долларов
Сумма сделки составила 15 миллиардов рупий (218 миллионов долларов), сообщило агентство ANI со ссылкой на источник в индийском правительстве.
Обновлено вчера в 16:42
Политика
Аваков обвинил Порошенко «в бессовестной лжи»
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил бывшего главу государства Петра Порошенко в «бессовестной лжи» из-за слов, что полиция на парламентских выборах работала против его партии «Европейская солидарность».
Обновлено в 04:31
Происшествия
Трое парней из Rolls-Royce избили мужчину в Петербурге
Обновлено в 04:31
Футбол
Игрок «Краснодара-2» извинился перед соперником за расизм
Обновлено в 05:36
Автоспорт
Даниил Квят: Не могу передать словами чувства от встречи с дочкой
Российский гонщик Даниил Квят в видеоблоге на Youtube поделился впечатлениями от первой встречи со своим новорожденным ребенком.
Обновлено в 03:47
Кино
Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум ради молодой актрисы
Издание сообщает, что новой возлюбленной известного актёра стала актриса Стася Милославская, которая моложе Петрова на шесть лет.
Обновлено вчера в 14:39
Наука
Победили в конкурсе Илона Маска: немецкая команда с уфимцем разогнала капсулу Hyperloop до 463 км/ч
Команда Мюнхенского технического университета TUM Hyperloop, в состав которой входит уфимец Артём Газизов, установила новый рекорд — на соревнованиях SpaceX Hyperloop Pod Competition ребята разогнали капсулу Hyperloop до 463 км/ч.
Обновлено вчера в 08:32
Политика
У Зеленского рассказали, когда заработает новая Рада
Глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Богдан объяснил, почему новая Рада не сможет приступить к работе до 1 сентября.
Обновлено в 06:05
Общество
Самая холодная ночь июля зафиксирована в Москве
"Прошедшая ночь стала самой холодной с начала этого июля в Москве", - сказал собеседник агентства, отметив, что предыдущий минимум отмечался 1 июля (10,4 градуса).
Обновлено в 00:24
Культура
Скончался художник Валерий Кокурин
Обновлено в 05:30
Здоровье
Врач предупредил о главной опасности смога
Специалист посоветовал не пытаться «проветрить» помещение во время смога, а наоборот тщательно закрывать окна и двери.
Обновлено в 04:43