с чего всё началось

Прежде Транскапиталбанк уже выиграл у медиахолдинга два суда – на 20 млн и 15 млн руб.

Политика Партия «Слуга народа» назвала возможного нового спикера Рады Новым спикером Верховной рады Украины может стать глава пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

Происшествия Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку 11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.

Общество Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.

Политика В США санкции против госдолга России могут включить в оборонный бюджет Как сообщало ИА REGNUM, ранее Палата представителей Конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета страны на 2020-й финансовый год, предусматривающую введение санкций в отношении суверенного долга РФ и запрет гражданам США совершать новые сделки с российскими государственными ценными бумагами.

Общество В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.

Космос Космический телескоп NASA открыл три экзопланеты Космический телескоп TESS, запущенный в рамках исследовательской программы NASA, открыл сразу три экзопланеты — планеты, находящиеся вне Солнечной системы.

Политика Мужа Жасмин объявили в международный розыск Министерство внутренних дел Молдавии объявило в международный розыск депутата Илана Шора, который является супругом певицы Жасмин.

Общество Росконтроль назвал токсичную зубную пасту Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.

Политика Захарова отреагировала на идею Киева создать русскоязычный телеканал Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала безумием идею Киева создать всемирный русскоязычный телеканал.

Политика Аваков обвинил Порошенко во лжи Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил бывшего главу государства Петра Порошенко в "бессовестной лжи".

Общество Самая холодная ночь июля зафиксирована в Москве "Прошедшая ночь стала самой холодной с начала этого июля в Москве", - сказал собеседник агентства, отметив, что предыдущий минимум отмечался 1 июля (10,4 градуса).

Авто Volvo отзывает 4,5 тыс. автомобилей в России Компания Volvo отзывает из-за возможного возгорания в моторном отсеке 4473 автомобиля Volvo XC70, XC60, S80, V60 Cross Country, XC90 и V90 Cross Country.

Происшествия В Рязани горит комбайновый завод На улице Промышленной в Рязани горит один из цехов комбайнового завода. Сообщение о пожаре поступило в службу спасения 30 июля в 10:08.

Спорт 20-летняя российская фигуристка объявила о завершении карьеры Российская фигуристка Алла Лобода, выступавшая в дуэте с Павлом Дроздом, объявила о завершении карьеры.

Технологии НСПК начала работы по переносу в Россию платежей через Apple Pay Как сообщили изданию два источника на платежном рынке, НСПК активизировала работу по переносу сервисов обработки токенизированных платежей еще весной текущего 2019 года, но пока четких планов по срокам переноса нет.

Общество В Красноярском крае площадь лесных пожаров превышает миллион гектаров Нормативы, которые позволяют не тушить лесные пожары в определенных зона, установлены неправильно, - сказал «Эху» руководитель программы по особо охраняемым природным территориям «Гринпис» России Михаил Крейдлин.