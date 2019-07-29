Экономика
Суд постановил признать банкротом медиахолдинг «Эксперт»Ведомости вчера в 15:12
Прежде Транскапиталбанк уже выиграл у медиахолдинга два суда – на 20 млн и 15 млн руб.
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с чего всё началось
Арбитражный суд Москвы признал законными требования Транскапиталбанка о признании банкротом АО «Группа Эксперт» и ввел в отношении нее процедуру наблюдения, следует из материалов, прикрепленных к карточке дела на сайте суда.РБКвчера в 17:07
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Московский арбитраж ввел процедуру наблюдения в медиахолдинге «Эксперт» из-за долгов по кредитам на 60 млн рублей
Агентство Бизнес Информации04:13
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Политика
Партия «Слуга народа» назвала возможного нового спикера Рады
Новым спикером Верховной рады Украины может стать глава пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Обновлено вчера в 18:44
Политика
Лавров в Бангкоке проводит переговоры с главой МИД Таиланда
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Политика
Порошенко покинул Украину вместе с семьей
Обновлено вчера в 12:29
Происшествия
Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку
11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.
Обновлено в 01:17
Общество
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Политика
В США санкции против госдолга России могут включить в оборонный бюджет
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Палата представителей Конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета страны на 2020-й финансовый год, предусматривающую введение санкций в отношении суверенного долга РФ и запрет гражданам США совершать новые сделки с российскими государственными ценными бумагами.
Обновлено в 02:48
Общество
Российские школьники взяли золото на олимпиаде по химии в Париже
Обновлено вчера в 23:35
Общество
В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Космос
Космический телескоп NASA открыл три экзопланеты
Космический телескоп TESS, запущенный в рамках исследовательской программы NASA, открыл сразу три экзопланеты — планеты, находящиеся вне Солнечной системы.
Обновлено вчера в 13:34
Политика
Мужа Жасмин объявили в международный розыск
Министерство внутренних дел Молдавии объявило в международный розыск депутата Илана Шора, который является супругом певицы Жасмин.
Обновлено в 02:56
Общество
Росконтроль назвал токсичную зубную пасту
Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено вчера в 03:15
Происшествия
На полигоне под Екатеринбургом погиб солдат-срочник
Обновлено в 04:39
Политика
Захарова отреагировала на идею Киева создать русскоязычный телеканал
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала безумием идею Киева создать всемирный русскоязычный телеканал.
Обновлено в 03:48
Политика
Аваков обвинил Порошенко во лжи
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил бывшего главу государства Петра Порошенко в "бессовестной лжи".
Обновлено в 03:59
Общество
Самая холодная ночь июля зафиксирована в Москве
"Прошедшая ночь стала самой холодной с начала этого июля в Москве", - сказал собеседник агентства, отметив, что предыдущий минимум отмечался 1 июля (10,4 градуса).
Обновлено в 00:24
Авто
Volvo отзывает 4,5 тыс. автомобилей в России
Компания Volvo отзывает из-за возможного возгорания в моторном отсеке 4473 автомобиля Volvo XC70, XC60, S80, V60 Cross Country, XC90 и V90 Cross Country.
Обновлено вчера в 05:52
Происшествия
В Рязани горит комбайновый завод
На улице Промышленной в Рязани горит один из цехов комбайнового завода. Сообщение о пожаре поступило в службу спасения 30 июля в 10:08.
Обновлено в 03:56
Кино
В Сети появилось видео с первого кастинга «Звездных войн»
Обновлено в 04:42
Общество
Паводок в Иркутской области угрожает экосистеме Байкала
Обновлено в 01:56
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Спорт
20-летняя российская фигуристка объявила о завершении карьеры
Российская фигуристка Алла Лобода, выступавшая в дуэте с Павлом Дроздом, объявила о завершении карьеры.
Обновлено в 04:48
Технологии
НСПК начала работы по переносу в Россию платежей через Apple Pay
Как сообщили изданию два источника на платежном рынке, НСПК активизировала работу по переносу сервисов обработки токенизированных платежей еще весной текущего 2019 года, но пока четких планов по срокам переноса нет.
Обновлено в 01:22
Происшествия
Начальника уголовного розыска задержали в Приморье
Обновлено вчера в 23:09
Авто
Porsche собрал более 30 тысяч предзаказов на новый Taycan
Обновлено в 01:00
Общество
В Красноярском крае площадь лесных пожаров превышает миллион гектаров
Нормативы, которые позволяют не тушить лесные пожары в определенных зона, установлены неправильно, - сказал «Эху» руководитель программы по особо охраняемым природным территориям «Гринпис» России Михаил Крейдлин.
Обновлено в 03:03
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова отказалась рожать в США
Анастасия не видит ни малейших причин, почему она должна рожать именно в США.
Обновлено вчера в 09:55
Авто
ГАЗ разрабатывает беспилотную «ГАЗель»
Обновлено в 01:50