Экономика
Суд постановил признать банкротом медиахолдинг «Эксперт»Ведомости вчера в 15:12
Прежде Транскапиталбанк уже выиграл у медиахолдинга два суда – на 20 млн и 15 млн руб.
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с чего всё началось
Арбитражный суд Москвы признал законными требования Транскапиталбанка о признании банкротом АО «Группа Эксперт» и ввел в отношении нее процедуру наблюдения, следует из материалов, прикрепленных к карточке дела на сайте суда.РБКвчера в 17:07
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Московский арбитраж ввел процедуру наблюдения в медиахолдинге «Эксперт» из-за долгов по кредитам на 60 млн рублей
Агентство Бизнес Информации04:13
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Политика
Мужа певицы Жасмин объявили в международный розыск
Министерство внутренних дел Молдавии объявило в международный розыск депутата Илана Шора, сообщила во вторник пресс-служба МВД республики.
Обновлено в 02:51
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне приблизился к 10 м и продолжает расти
Уровень воды реки Ия в районе города Тулун, наиболее пострадавшем во время первой волны паводка в Иркутской области, вырос до 9,9 м при критической отметке в 7 м. Об этом сообщается во вторник на сайте городской администрации.
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Чайка призвал не допустить новых незаконных акций в Москве
Генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что несанкционированные акции в Москве не должны повториться.
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Политика
Украина отметит День независимости в новом формате
Обновлено в 05:44
Футбол
Егоров: надо было назначить пенальти в ворота «Спартака»
Решение комиссии: на 13-й минуте арбитр поступил правильно, на 25-й арбитр правильно назначил пенальти, на 60-й надо было назначать 11-метровый в ворота "Спартака", и на 86-й арбитр должен был показать карточку Бакаеву, которая стала бы второй у игрока.
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Происшествия
В Омске ребенок провалился в яму с кипятком
Обновлено в 03:36
Культура
Умер народный художник Валерий Кокурин
Один из основателей владимирской живописной школы Валерий Кокурин скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 06:53
Общество
Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта в Саратове
Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии нового саратовского аэропорта.
Обновлено в 07:23
Игры
Стало известно возможное название новой Need for Speed
В сети появилась информация о названии новой части гоночной игры Need for Speed.
Обновлено вчера в 10:26
Политика
Алтайский депутат предложила бомбить горящую сибирскую тайгу
Обновлено в 08:07
Футбол
«Зенит» может купить Малкома из «Барселоны» за €40 млн
Малком перешел в «Барселону» в прошлом году за €41 млн, сам трансфер получился скандальным.
Обновлено вчера в 08:25
Культура
Нацмузей РТ получит мультимедиа-гид с дополненной реальностью
Мультимедиа-гид по экспозиции и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности, получит Национальный музей Татарстана.
Обновлено в 06:32
Общество
В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Политика
Генпрокуратура проведет массовые проверки пенсионных фондов
Генпрокуратура России в августе по поручению главы государства начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил во вторник первый замгенпрокурора Александр Буксман.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Фанат Земфиры рассказал, зачем напал на ее автомобиль
Мужчина, напавший на автомобиль известной певицы Земфиры, рассказал о том, что именно толкнуло его на безумство.
Обновлено в 06:47
Происшествия
Еще один из задержанных за разбой офицеров ФСБ признал вину
Сотрудник Управления "К" Федеральной службы безопасности Александр Карелин полностью признал вину в разбое, сообщил его адвокат Максим Слюсаренко.
Обновлено в 06:49
Политика
Китай выступил против замены ДРСМД многосторонним соглашением
Ранее министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что миру необходимо создание новой структуры взамен Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), куда бы вошли все ядерные державы - Россия, США, Китай, Великобритания и Франция.
Обновлено в 03:42
Политика
Мэрия Москвы предложила проспект Сахарова для митинга 3 августа
Обновлено вчера в 12:42
Кино
Сериал «Санта-Барбара» отметил свое 35-летие
Обновлено в 05:01
Экономика
Греф попросил Путина поддержать Антипинский НПЗ
Глава Сбербанка Герман Греф попросил президента Владимира Путина поддержать Антипинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Тюменской области.
Обновлено в 06:11
Происшествия
Задержан ректор Дагестанского госуниверситета
Сотрудники ФСБ проводят во вторник обыски в Дагестанском государственном университете, его ректор Муртзали Рабаданов задержан, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 07:31
Экономика
Топилин объяснил рост числа бедных россиян
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин связал увеличение количества бедных россиян до 14,3% в I квартале этого года с изменением методики подсчета Росстата.
Обновлено в 06:43
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Общество
В Совфеде предложили изменить систему закупок социального питания
Поправку предложено внести в закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Обновлено в 08:00
Политика
Зеленский уволил луганского Короля Артура
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Артура Короля с должности председателя Меловской районной государственной администрации Луганской области.
Обновлено в 06:27