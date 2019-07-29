Экономика

Суд постановил признать банкротом медиахолдинг «Эксперт»Ведомости вчера в 15:12

Прежде Транскапиталбанк уже выиграл у медиахолдинга два суда – на 20 млн и 15 млн руб.
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с чего всё началось
Арбитражный суд Москвы признал законными требования Транскапиталбанка о признании банкротом АО «Группа Эксперт» и ввел в отношении нее процедуру наблюдения, следует из материалов, прикрепленных к карточке
 дела на сайте суда.
РБКвчера в 17:07

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Суд признал банкротом компанию из структуры медиахолдинга «Эксперт»

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Суд признал обоснованным заявление о банкротстве группы «Эксперт»

Коммерсантъ05:04

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Агентство Бизнес Информации04:13

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Руководство «Русского репортера» рассказало о будущем журнала после банкротства

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Суд постановил признать банкротом медиахолдинг «Эксперт»

Ведомостивчера в 15:12

Строители инфраструктуры космодрома «Восточный» ищут средства у ИП из Тюмени. «Корпорация «Кольцо» увела в банкротство сотни миллионов рублей бюджета

Правда УрФОвчера в 14:57
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 08:13, Вашингтон
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С начала года на отдыхе в Анталье скончались десятки россиян

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Министерство внутренних дел Молдавии объявило в международный розыск депутата Илана Шора, сообщила во вторник пресс-служба МВД республики.
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Политика

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Генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что несанкционированные акции в Москве не должны повториться.
Обновлено в 06:06
Политика

Захарова назвала идею Киева создать русскоязычный телеканал «безумной»

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Политика

Украина отметит День независимости в новом формате

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Футбол

Егоров: надо было назначить пенальти в ворота «Спартака»

Решение комиссии: на 13-й минуте арбитр поступил правильно, на 25-й арбитр правильно назначил пенальти, на 60-й надо было назначать 11-метровый в ворота "Спартака", и на 86-й арбитр должен был показать карточку Бакаеву, которая стала бы второй у игрока.
Обновлено в 07:36
Происшествия

В Омске ребенок провалился в яму с кипятком

Обновлено в 03:36
Культура

Умер народный художник Валерий Кокурин

Один из основателей владимирской живописной школы Валерий Кокурин скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 06:53
Общество

Медведев подписал распоряжение об открытии нового аэропорта в Саратове

Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии нового саратовского аэропорта.
Обновлено в 07:23
Игры

Стало известно возможное название новой Need for Speed

В сети появилась информация о названии новой части гоночной игры Need for Speed.
Обновлено вчера в 10:26
Политика

Алтайский депутат предложила бомбить горящую сибирскую тайгу

Обновлено в 08:07
Футбол

«Зенит» может купить Малкома из «Барселоны» за €40 млн

Малком перешел в «Барселону» в прошлом году за €41 млн, сам трансфер получился скандальным.
Обновлено вчера в 08:25
Культура

Нацмузей РТ получит мультимедиа-гид с дополненной реальностью

Мультимедиа-гид по экспозиции и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности, получит Национальный музей Татарстана.
Обновлено в 06:32
Общество

В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью

В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Политика

Генпрокуратура проведет массовые проверки пенсионных фондов

Генпрокуратура России в августе по поручению главы государства начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил во вторник первый замгенпрокурора Александр Буксман.
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Происшествия

Фанат Земфиры рассказал, зачем напал на ее автомобиль

Мужчина, напавший на автомобиль известной певицы Земфиры, рассказал о том, что именно толкнуло его на безумство.
Обновлено в 06:47
Происшествия

Еще один из задержанных за разбой офицеров ФСБ признал вину

Сотрудник Управления "К" Федеральной службы безопасности Александр Карелин полностью признал вину в разбое, сообщил его адвокат Максим Слюсаренко.
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Ранее министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что миру необходимо создание новой структуры взамен Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), куда бы вошли все ядерные державы - Россия, США, Китай, Великобритания и Франция.
Обновлено в 03:42
Политика

Мэрия Москвы предложила проспект Сахарова для митинга 3 августа

Обновлено вчера в 12:42
Кино

Сериал «Санта-Барбара» отметил свое 35-летие

Обновлено в 05:01
Экономика

Греф попросил Путина поддержать Антипинский НПЗ

Глава Сбербанка Герман Греф попросил президента Владимира Путина поддержать Антипинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Тюменской области.
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Происшествия

Задержан ректор Дагестанского госуниверситета

Сотрудники ФСБ проводят во вторник обыски в Дагестанском государственном университете, его ректор Муртзали Рабаданов задержан, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 07:31
Экономика

Топилин объяснил рост числа бедных россиян

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин связал увеличение количества бедных россиян до 14,3% в I квартале этого года с изменением методики подсчета Росстата.
Обновлено в 06:43
Происшествия

Россиянка оставила 2-летнего сына в камере хранения в супермаркете

Обновлено в 03:26
Общество

Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
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В Совфеде предложили изменить систему закупок социального питания

Поправку предложено внести в закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Обновлено в 08:00
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Зеленский уволил луганского Короля Артура

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Артура Короля с должности председателя Меловской районной государственной администрации Луганской области.
Обновлено в 06:27
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