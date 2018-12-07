Политика

Суд постановил арестовать экс-президента Армении Роберта Кочаряна
Российская газета
07:54

Первое решение об аресте экс-президента было вынесено Ереванским судом общей юрисдикции 28 июля. Кочаряна должны были арестовать на два месяца как фигуранта уголовного дела о массовых беспорядках и применении силы 1 марта 2008 года.
Российская газета07:54

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