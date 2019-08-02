Энергетика
Суд поддержал «Лукойл» в споре с «Роснефтью»Ведомости 11:38
Через терминал «Варандей» обе компании поставляют всю нефть с совместного проекта «Требса и Титова» (добыча в 2017 г. – 1,9 млн т). Месторождением владеет «Башнефть-полюс», в котором «Роснефть» после покупки «Башнефти» контролирует 74,9%, «Лукойл» – 25,1%. В марте 2019 г. ФАС приняла решение в пользу «Роснефть», «Лукойл» его обжаловала.
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 13:43, Ашберн
Авто
Lynk Co презентовала «заряженный» суперкар
Драйверский седан 03+ от дочерней фирмы Geely выжимает "сотню" за 5,9 сек, такой показатель быстрее, чем у именитого Maserati Levante (3,0 л дизельный мотор в 275 л.с. или бензиновый агрегат в 350 л.с.).
Обновлено в 12:32
Происшествия
Уголовное дело возбудили после убийства полицейского в Сургуте
В Сургуте возбудили уголовное дело по факту нападения на сотрудников полиции, в результате которого один из них погиб, сообщает в пятницу пресс-служба СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу.
Обновлено в 01:44
Финансы
Рынок акций РФ закрылся в четверг в минусе на 0,4-1%
Российский рынок акций закрылся в четверг приблизительно на уровнях открытия, при этом основные фондовые индексы потеряли за день 0,4-1%, негативно отреагировав на итоги июльского заседания ФРС США и практически проигнорировав наметившийся отскок мировых рынков капитала.
Обновлено вчера в 12:50
Шоу-бизнес
Названа дата свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова
Отношения звездной пары длятся уже на протяжении нескольких месяцев, а на днях, в социальных сетях Константин Богомолов опубликовал пост, в котором публично признался в любви к Собчак.
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Происшествия
Кокорин и Мамаев подали прошение об условно-досрочном освобождении
Осужденные по делу о драках в центре Москвы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении.
Обновлено в 09:40
Политика
Москва и Минск подпишут план по отмене роуминга в начале сентября
Белоруссия и РФ договорились подписать "дорожную карту" по отмене роуминга в Союзном государстве максимум в начале сентября, заявил РИА Новости в пятницу министр связи и информатизации республики Константин Шульган.
Обновлено в 12:12
Политика
Путин провел встречу с врио губернатора Астраханской области
Президент РФ Владимир Путин встретился с врио губернатора Астраханской области Игорем Бабушкиным.
Обновлено в 08:57
Политика
Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов.
Обновлено в 11:10
Футбол
«Футболист ничего не сказал мне, это реальность» Гвардиола прокомментировал слухи об уходе Зане в «Баварию»
Футболист ничего не сказал мне, это реальность. Он наш игрок, и мы хотим, чтобы он остался.
Обновлено в 13:32
Наука
Добывать энергию из ультразвука научился имплантат с трибоэлектрическим генератором
Инженеры из Республики Корея создали имплантат, работающий на электрической энергии, которая вырабатывается путем преобразования ультразвука из внешних источников.
Обновлено в 03:33
Экономика
Счетная палата оценила полугодовой ущерб от лесных пожаров
Ущерб от лесных пожаров за первые шесть месяцев 2019 года составил 2,4 млрд руб. Такие данные опубликовала Счетная палата на своей официальной странице в Facebook.
Обновлено в 12:30
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали аномальные холода в августе
Как сообщил завотделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко, в начале августа средняя температура будет гораздо ниже обычных значений в данное время.
Обновлено вчера в 03:57
Происшествия
Тушивший пожары самолет разбился во Франции
Обновлено в 12:28
Армия и оружие
Замминистра обороны назвал число участников «Юнармии» по всей России
По словам Андрея Картаполова, в 2020 году в центре «Орленок» пройдут чемпионат «Юнармии» по футболу и Первые Всероссийские игры движения.
Обновлено в 11:48
Политика
В администрации Трампа объяснили введение новых санкций против России
США вводят новые санкции против России в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, так как Москва не предоставила Вашингтону гарантий неиспользования химического оружия, сообщают «РИА Новости» и Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.
Обновлено в 09:26
Политика
Венгрия разрешила транзит российской военной техники в Сербию
26 июля министерство иностранных дел Румынии страны заявило, что не может разрешить транзит из-за санкций, введенных против РФ (после присоединения Крыма в 2014 году Евросоюз ввел эмбарго на торговлю оружием с Россией, а также на экспорт товаров двойного назначения, которые могут быть использованы и в гражданских, и в военных целях).
Обновлено вчера в 15:56
Политика
Трамп заявил о решении СССР переименоваться в Россию
Союзные республики СССР решили переименоваться в Россию.
Обновлено в 12:11
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Политика
МИД опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД
МИД России официально объявил о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со 2 августа 2019 года по инициативе США.
Обновлено в 07:55
Политика
Швейцарский журналист объяснил, почему Крым не вернется к Украине
Журналист и писатель из Швейцарии Кристиан Мюллер посетил Севастополь и пришел к выводу, что его жители никогда добровольно не вернутся на Украину.
Обновлено в 12:35
Общество
Финляндия ужесточает требования для получения визы
В сообщении отмечается, что с осени текущего года общепринятую практику стран Евросоюза в отношении документов, необходимых для визовых заявлений, начнут соблюдать Посольство Финляндии в Москве, Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге, консульства в Петрозаводске и Мурманске.
Обновлено в 00:23
Здоровье
Медики назвали самые полезные продукты для женского здоровья
Назван напиток, который препятствует раку и диабету Кроме того, по мнению медицинских специалистов, бокал хорошего красного вина поможет не только улучшить настроение, но и обладает антиоксидантным эффектом.
Обновлено в 10:38
Армия и оружие
ГПУ: Арестованный российский ЗРК «Печора» передан в Минобороны Украины
Минобороны Украины получило зенитно-ракетный комплекс С-125 «Печора» с ракетами «воздух-воздух», арестованный в марте в Одесской области.
Обновлено в 09:57
Футбол
Дибала отказывается переходить в «МЮ»
Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду посоветовал Дибале перейти в "Манчестер Юнайтед".
Обновлено в 12:12
Футбол
«Зенит» объявил о переходе футболиста «Барселоны» Малкома
Обновлено в 09:52