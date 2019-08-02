Через терминал «Варандей» обе компании поставляют всю нефть с совместного проекта «Требса и Титова» (добыча в 2017 г. – 1,9 млн т). Месторождением владеет «Башнефть-полюс», в котором «Роснефть» после покупки «Башнефти» контролирует 74,9%, «Лукойл» – 25,1%. В марте 2019 г. ФАС приняла решение в пользу «Роснефть», «Лукойл» его обжаловала.

Суд поддержал «Лукойл» в споре с «Роснефтью»

Политика Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.

Общество Петербуржцы бросились оформлять финские визы перед ужесточением правил. Спрос вырос на 30% Количество заявлений на финский шенген резко увеличилось на фоне новостей о том, что с 1 сентября Финляндия отменяет упрощенный режим получения виз, который был доступен для жителей северо-западного региона России.

Происшествия Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео В Сети появилось видео драки на борту самолета, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.

Политика В США сообщили детали новых антироссийских санкций Госдеп Соединенных Штатов официально заявил о том, что второй пакет антироссийских санкций из-за дела Скрипалей вступит в силу 19 августа и будет действовать около года.

Экономика Российские миллиардеры с начала года стали на 36 млрд долларов богаче За семь месяцев нынешнего года богатейшие предприниматели России увеличили свое состояние на 36,324 млрд долларов.

Происшествия Крупный пожар случился в центре Москвы 11 июля на подмосковной ТЭЦ произошел крупный пожар. По последним данным, число пострадавших в результате произошедшего увеличилось до 12.

Политика Стала известна зарплата Зеленского на посту президента Украины В середине июня сообщалось, что первая зарплата Зеленского с момента вступления в должность президента Украины составила 12,7 тысячи гривен (32,6 тысячи рублей).

Единоборства Крис Сайборг: «Хочу принести свои извинения Уайту» Экс-чемпионка UFC в полулегком дивизионе Крис Сайборг извинилась перед президентом UFC Дэйной Уайтом за публикацию видео, в котором обвиняет его во лжи.

Политика Путин упростил предоставление вида на жительство гражданам Украины Президент Владимир Путин подписал закон, который упростит предоставление вида на жительство в России и разрешения на временное проживание ряду категорий иностранцев, в том числе гражданам Украины.

Армия и оружие Стало известно место проведения испытаний ПАК ДА Программа Перспективного авиационного комплекса Дальней Авиации переходит к новому этапу: определено место проведения испытаний ПАК ДА.

Политика CNN: Трамп обсуждал по телефону с Путиным нового посла США Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин во время телефонного разговора обсуждали нового посла в Москве, утверждает CNN.

Экономика Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров в России По данным ведомства, за первые полгода 2019 года в стране возникли 7,6 тыс. лесных пожаров, ущерб от которых составил 2,4 млрд. рублей.

Происшествия Три человека погибли при обрушении скалы на пляже в Калифорнии Три человека погибли в результате обрушения скалы на пляже в штате Калифорния. Об этом сообщает Associated Press.

Авто Кроссвэн Suzuki XL6 отодвинулся от донорской модели Ertiga Индийская компания Maruti Suzuki раскроет 21 августа новую модель XL6 для домашнего рынка, которая представляет собой перелицованный компактвэн Ertiga второго поколения.

Шоу-бизнес Мария Порошина опубликовала семейное фото с Ярославом Бойко Сегодня Порошина показала трогательный снимок с Ярославом Бойко. Полгода назад 45-летняя Мария Порошина в пятый раз стала мамой.

Авто Названы цены на специальную версию Hyundai Creta Sports Edition Южнокорейская компания Hyundai анонсировала выход на рынки Индии и Бразилии новой версии кроссовера Hyundai Creta — Sport Edition.

Общество Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.

Футбол «Бешикташ» сделал предложение Маку У игрока есть несколько предложений, в том числе от «Бешикташа».

Общество Владелец российского сафари-парка захотел «отдать Сибирь немцам» Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году.

Общество Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с психическими расстройствами Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.

Футбол Месси дисквалифицировали на три месяца Аргентинский футболист Лионель Месси был дисквалифицирован на три месяца и оштрафован на $50 тыс. Южноамериканской федерацией футбола (КОНМЕБОЛ), сообщает официальный сайт организации.

Политика Путин подписал законы о шпионских устройствах Российский лидер Владимир Путин подписал законы, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации.

Общество Гидрометцентр объяснил странности летней погоды в России Холодный август на европейской территории России и аномальная жара в Сибири и Забайкалье обусловлены высоким стационарным циклоном над Уралом, заявил 2 августа научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.