Энергетика
Суд поддержал «Лукойл» в споре с «Роснефтью»Ведомости вчера в 11:38
Через терминал «Варандей» обе компании поставляют всю нефть с совместного проекта «Требса и Титова» (добыча в 2017 г. – 1,9 млн т). Месторождением владеет «Башнефть-полюс», в котором «Роснефть» после покупки «Башнефти» контролирует 74,9%, «Лукойл» – 25,1%. В марте 2019 г. ФАС приняла решение в пользу «Роснефть», «Лукойл» его обжаловала.
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Обновлено вчера в 14:44
Армия и оружие
Стало известно место проведения испытаний ПАК ДА
Программа Перспективного авиационного комплекса Дальней Авиации переходит к новому этапу: определено место проведения испытаний ПАК ДА.
Обновлено вчера в 06:05
Политика
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Обновлено в 01:48
Экономика
Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров в России
По данным ведомства, за первые полгода 2019 года в стране возникли 7,6 тыс. лесных пожаров, ущерб от которых составил 2,4 млрд. рублей.
Обновлено в 03:53
Происшествия
Три человека погибли при обрушении скалы на пляже в Калифорнии
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Авто
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Шоу-бизнес
Мария Порошина опубликовала семейное фото с Ярославом Бойко
Сегодня Порошина показала трогательный снимок с Ярославом Бойко. Полгода назад 45-летняя Мария Порошина в пятый раз стала мамой.
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Транспорт
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Обновлено вчера в 15:44
Авто
Названы цены на специальную версию Hyundai Creta Sports Edition
Южнокорейская компания Hyundai анонсировала выход на рынки Индии и Бразилии новой версии кроссовера Hyundai Creta — Sport Edition.
Обновлено вчера в 09:04
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет
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Футбол
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Обновлено 01 августа в 16:58
Общество
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Футбол
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Обновлено вчера в 20:28
Политика
Путин подписал законы о шпионских устройствах
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Обновлено вчера в 19:59
Общество
Гидрометцентр объяснил странности летней погоды в России
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Политика
На Украине допрашивают получивших российские паспорта жителей Донбасса
На Украине допрашивают жителей Донбасса, которые обратились за российскими паспортами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире радио "Новое время".
Обновлено вчера в 12:04