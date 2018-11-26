Красноярский суд 26 декабря рассмотрит отказ главного тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

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Суд по делу тренера «Енисея» Аленичева состоится в конце декабря

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