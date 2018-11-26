Происшествия

Суд по делу тренера «Енисея» Аленичева состоится в конце декабря
RT на русском
04:18

Красноярский суд 26 декабря рассмотрит отказ главного тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
RT на русском04:18

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Назначена дата суда по делу главного тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева

ДЕЛА.ru04:15

Суд над Аленичевым пройдет перед Новым годом. Тренера будет судить Черданцев

Телеканал 360°03:55

Суд по делу Аленичева состоится в конце декабря

РИА Новости03:43

Дело Аленичева рассмотрит Мировой суд Красноярска

Городские новости. Красноярск05:39

Назначена дата суда о лишении прав тренера красноярского «Енисея» Аленичева

Newslab.ru05:36

Суд 26 декабря рассмотрит отказ тренера ФК «Енисей» Аленичева от медосвидетельствования

ТАСС02:16

Назначена дата суда, на котором Аленичева могут лишить водительских прав

7 канал Красноярск03:05
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Происшествия

Суд выпустил рэпера Хаски из-под ареста

Обновлено в 05:49
Происшествия

При крушении военного вертолёта в Стамбуле погибли четыре человека

В результате крушения военного вертолёта в Стамбуле погибли четыре человека, сообщает телеканал NTV.
Обновлено в 05:43
Происшествия

На Камчатке уволили чиновницу, сравнившую пенсионера с животным

Камчатские власти расторгли трудовой договор с чиновницей, сравнившей пришедшего к зданию правительства региона вооруженного пенсионера с животным, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации края.
Обновлено в 05:47
Происшествия

Арестован замглавы отделения Пенсионного фонда по Красноярскому краю

Обновлено в 05:28
Происшествия

Число пострадавших при землетрясении в Иране достигло 716 человек

Число пострадавших в результате землетрясения в провинции Керманшах на западе Ирана увеличилось до 716 человек, передает Mehr.
Обновлено в 05:27
Происшествия

В Петербурге суд приговорил к семи годам вербовщика террористов

Выездная коллегия Московского окружного военного суда в Санкт-Петербурге приговорила Атабека Рустамова к семи годам колонии общего режима за вербовку террористов и пропаганду идей радикального ислама через мобильный мессенджер WhatsApp, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов города в своем Telegram-канале.
Обновлено в 05:45
Происшествия

Обвиняемых в изнасиловании в Уфе попросили выпустить из-под стражи

Защита бывшего полицейского Салавата Галиева, подозреваемого в изнасиловании 23-летней дознавательницы, потребовала прекратить уголовное преследование и освободить подзащитного из-под стражи.
Обновлено в 05:47
Происшествия

В Подмосковье обнаружили тело женщины со связанными ногами

В Ступинском районе Московской области под грудой мусора обнаружено тело женщины со связанным скотчем ногами и ремнем на шее, сообщает 26 ноября пресс-служба регионального главного следственного управления СКР.
Обновлено в 05:19
Происшествия

Маршрутка с пассажирами загорелась в центре Краснодара

Маршрутный автобус сгорел в понедельник днем в центре Краснодара, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 05:47
Происшествия

В Псковской области автомобиль въехал в автобусную остановку

Автомобиль "УАЗ" въехал в автобусную остановку в Псковской области и скрылся с места ДТП, трое детей госпитализированы, сообщил журналистам представитель ГИБДД РФ.
Обновлено в 05:43
Происшествия

На Байкале во время шторма перевернулся катер с четырьмя людьми

Спасатели ведут поиски пропавшего на Байкале катера, на борту которого находились четыре человека, сообщает 26 ноября пресс-служба главного управления МЧС РФ по Иркутской области.
Обновлено в 04:22
Происшествия

Участника проекта «Голос» обокрали в самолете

Участника российского проекта "Голос" итальянского певца Валерио Згарджи обокрали в самолете, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:07
Происшествия

В Омске такси въехало в подземный пешеходный переход

Легковая машина такси в Омске в понедельник частично въехала в подземный пешеходный переход, пострадали водитель и два пассажира, сообщает УМВД по Омской области.
Обновлено в 05:03
Происшествия

В центре Казани горело офисное здание на площади 500 квадратных метров

"В 9.37 мск — ликвидация открытого горения на площади 500 квадратных метров, в 10.37 — полная ликвидация пожара", — сказал Родыгин.
Обновлено в 05:17
Происшествия

В Кронштадте мать выгнала на улицу восьмилетнего сына

Мальчика обнаружили прохожие на улице Советская и незамедлительно сообщили в полицию. Ребенок назвал вой адрес и номер квартиры.
Обновлено в 05:34
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Дмитрий Анатольевич Аленичев
Футболист
Советский и российский футболист, полузащитник, тренер. Заслуженный мастер спорта России. Первый российский футболист, ставший победителем двух самых престижных футбольных еврокубковых турниров: Кубка УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА, причём в обоих финалах Аленичев забивал по голу.
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