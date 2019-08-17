Политика

Суд по делу сбитого «Боинга» MH17 призвали перенестиLenta.ru 13:15

Три неправительственные организации Малайзии призвали приостановить судебный процесс по делу о гибели сбитого над Донбассом «Боинга» MH17. Об этом сообщает газета The Star.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Организации Малайзии призвали отменить суд о крушении «Боинга» в Донбассе

Московский Комсомолец10:16

Суд по делу сбитого «Боинга» MH17 призвали перенести

Lenta.ru13:15

В Малайзии НПО призвали приостановить суд по делу о крушении MH17

РИА Новости13:04

НПО в Малайзии призвали приостановить суд по делу о крушении MH17, сообщили СМИ

Газета.Ru12:52

Глава малайзийской организации посоветовал остановить суд по делу MH17

РБК14:03

В Малайзии призвали отменить суд о крушении Boeing на Украине

News.ru09:40

Неправительственные организации Малайзии призвали отменить суд о крушении Boeing

ТАСС09:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 15:43, Ашберн
Происшествия

На шахте в Кузбассе произошел пожар. Горняков эвакуируют

На шахте "Грамотеинская" в Кемеровской области вечером в субботу, 17 августа, возник пожар.
Обновлено в 14:39
Политика

В Москве завершился митинг КПРФ

На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено в 06:44
Общество

Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения

Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.
Обновлено 15 августа в 18:00
Космос

Госкомиссия одобрила летные испытания «Союза МС» с ракетой «Союз-2.1а»

Ракету вывезут на стартовый комплекс 19 августа Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что госкомиссия приняла решение о начале летных испытаний космического корабля "Союз МС" с ракетой космического назначения (РКН) "Союз-2.1а".
Обновлено в 12:46
Футбол

Зенит — Ахмат 0:0

Обновлено в 13:57
Политика

Главу Еврокомиссии госпитализировали для срочной операции

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прервал отпуск в Австрии и был спешно госпитализирован в Люксембурге для проведения операции по удалению желчного пузыря.
Обновлено в 11:26
Общество

Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе

Министерство здравоохранения рекомендует работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность, данное положение содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья» (*pdf).
Обновлено в 11:08
Армия и оружие

Военные Израиля сбили ракету из сектора Газа

Военные Израиля проинформировали о том, что их система ПРО "Железный купол" сбила ракету, которая была выпущена с территории сектора Газа.
Обновлено вчера в 22:02
Политика

Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов

За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено в 07:44
Общество

В Сочи подготовились к возможной эвакуации из-за ливней

Обновлено в 01:33
Общество

В Катаре начали красить дороги в голубой цвет для борьбы с жарой

Дороги в Дохе стали красить в голубой цвет, чтобы охладить их, передает в субботу, 17 августа, «РИА Новости» со ссылкой на местное издание Ar Raya.
Обновлено в 08:35
Здоровье

В Казахстане женщина родила двоих детей с разницей в два месяца

29-летняя Лилия Коновалова родила двоих детей с разницей в два месяца.
Обновлено в 12:15
Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321

Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Общество

Уникальный древний саркофаг обнаружили в Крыму

Необычное пустое погребение обнаружили на раскопках античного города Мирмекий в Керчи.
Обновлено в 15:36
Политика

У Зеленского ответили на упреки по бюджетникам

Ранее Зеленский говорил, что военный парад ко Дню независимости проводиться не будет, а деньги лучше потратить на премии военным.
Обновлено в 15:02
Футбол

«Краснодар» уверенно обыграл «Тамбов»

Обновлено в 11:26
Шоу-бизнес

Дмитрий Дибров забыл в аэропорту Барселоны чемодан с вещами жены

Известный телеведущий дончанин Дмитрий Дибров забыл в аэропорту Барселоны чемодан с вещами жены. Об инциденте рассказала Полина Диброва.
Обновлено в 11:31
Экономика

Минтруд выступает за небольшое увеличение размера МРОТ с 2020 года

В Министерстве труда и соцзащиты РФ выступают за небольшое увеличение размера МРОТ (минимальной оплаты труда).
Обновлено вчера в 08:33
Происшествия

10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Перми

В Перми в результате ДТП с маршрутным автобусом пострадали 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.
Обновлено в 09:34
Происшествия

Свидетель по делу «Сети» получил политическое убежище в Финляндии

Свидетель по уголовному делу о террористическом сообществе «Сеть» Илья Капустин получил политическое убежище в Финляндии, сообщает «Медиазона» со ссылкой на Twitter жены обвиняемого по этому делу Виктора Филинкова Александры.
Обновлено в 11:42
Армия и оружие

Шойгу пригласил страны НАТО поучаствовать в АрМИ

Обновлено в 15:17
Авто

Mercedes-Benz покажет на выставке спорткар по прозвищу «огурец»

Семь лет назад отреставрированный заводскими специалистами кабриолет S 680 парижского ателье Jacques Saoutchik стал победителем Конкурса элегантности в Пеббл-бич.
Обновлено вчера в 03:19
Гаджеты

Новый смартфон Xiaomi Redmi показали на сайте регулятора

Обновлено в 04:43
Происшествия

Число погибших при пожаре в одесском отеле выросло до девяти

Обновлено в 09:11
Происшествия

Склад авиабомб времен ВОВ нашли в Керченской крепости

Склад авиабомб времен Великой Отечественной войны нашли в Керченской крепости.
Обновлено в 03:49
Киберспорт

Хакеры взломали Wolfenstein Youngblood, где используется Denuvo

Хакерская группа Codex заявила о том, что ей удалось взломать кооперативный боевик Wolfenstein Youngblood, в котором используется система защиты Denuvo.
Обновлено в 06:20
Общество

Археологи нашли в Турции могилу внучки грузинской царицы Тамары

Археологи обнаружили в турецкой провинции Эрзурум могилу, в которой, предположительно, похоронены Гурджи-Хатун (внучка легендарной царицы Тамары) и ее сын, султан Ала ад-Дин Кай-Кубад.
Обновлено в 05:25
Кино

Почему Де Ниро перестал сниматься в хорошем кино

Обновлено в 05:28
Футбол

Стадион встретил экипаж А321 овацией

Обновлено в 11:15
Кино

Умер создатель мультяшного кролика Роджера

Уильямс получил широкую известность после того, как стал режиссёром-мультипликатором фильмов "Кто подставил кролика Роджера" и "Розовая пантера".
Обновлено в 11:30
Как работают Яндекс.Новости?
Крушение Boeing в ДонбассеБольше новостей по теме
Главное