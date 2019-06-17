Суд по делу экс-замполпреда в СЗФО и журналиста смягчил обвинениеREGNUM 05:48

Московский районный суд Петербурга переквалифицировал дело журналиста Игоря Рудникова с вымогательства (163 УК) на самоуправство (статья 330 УК), передает корреспондент «Медиазоны».

с чего всё началось

Московский районный суд Петербурга переквалифицировал состав преступления в деле калининградского журналиста и экс-замполпреда в СЗФО с вымогательства на самоуправство. Это может привести к вынесению приговора, не связанного с лишением свободы, сообщают 17 июня СМИ.

Суд по делу экс-замполпреда в СЗФО и журналиста смягчил обвинение

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