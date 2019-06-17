Происшествия
Суд по делу экс-замполпреда в СЗФО и журналиста смягчил обвинениеREGNUM 05:48
Московский районный суд Петербурга переквалифицировал состав преступления в деле калининградского журналиста и экс-замполпреда в СЗФО с вымогательства на самоуправство. Это может привести к вынесению приговора, не связанного с лишением свободы, сообщают 17 июня СМИ.
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Суд освободил калининградского журналиста Рудникова, переквалифицировав его дело с вымогательства на самоуправство
Московский районный суд Петербурга переквалифицировал дело журналиста Игоря Рудникова с вымогательства (163 УК) на самоуправство (статья 330 УК), передает корреспондент «Медиазоны».Медиазона05:27
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В Санкт-Петербурге суд освободил калининградского журналиста Игоря Рудникова
Московский Комсомолец Калининград06:41
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В Таиланде задержали итальянца, выдававшего себя за Джорджа Клуни
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Происшествия
Челябинского полицейского обвинили в домогательствах
В Челябинской области против полицейского возбуждено уголовное дело о домогательствах.
Обновлено в 04:12
Происшествия
Путина проинформировали о конфликте в Чемодановке
Президенту РФ Владимиру Путину доложили о ситуации в селе Чемодановка, где в результате массовой драки погиб человек и еще четверо пострадали, но выяснять причины этой истории - дело правоохранительных органов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Происшествия
Бари Алибасова выписали из больницы
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В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.
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ФАС возбудила дело против Burger King из-за неэтичной рекламы
Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении Burger King из-за неэтичных рекламных слоганов.
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Александр Усс прокомментировал ситуацию в лесной отрасли края
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ЕКА показало, как спутники плавятся в атмосфере Земли
Отмечается, что кроме магнитных штанг сквозь атмосферу на Землю могут попадать и другие элементы спутников – оптические инструменты, баки, приводные механизмы и маховики гироскопов.
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Экономика
Российские молокозаводы подадут иск на китайскую компанию
Несколько российских молочных заводов, которым разрешено поставлять в Китай их продукцию, хотят подать коллективный иск на одну из китайских фирм за регистрацию их торговых марок.
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